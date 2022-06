Carlos Paz: La historia de la quiniela donde se vendió el ticket millonario

Leandro Winschel es el propietario de la quiniela de Villa Carlos Paz donde ayer se vendió el ticket millonario del Quini 6. En diálogo con EL DIARIO, expresó toda su alegría por este momento y dijo que sueña con que el ganador «sea una persona que realmente lo necesita».

La boleta que contenía los números 04-06-10-17-21-31, resultó ganadora de un premio de 80 millones de pesos y se vendió en el local ubicado en Avenida Asunción 31.

Esa agencia funciona en el lugar desde hace 19 años, primero estuvo a cargo de Ricardo Winschel (quien falleció una semana antes del inicio de la pandemia) y hoy es su hijo quien la mantiene abierta. Por eso, el resultado del sorteo también fue considerado como un premio especial para la familia. «Hace un año y medio que estoy acá, la agencia era de mi papá y falleció hace dos años. Siempre dijo que iba a salir un primer millonario acá, creo que estaría muy alegre por la persona que lo ha ganado (...) Nosotros siempre tuvimos otras actividades y queríamos vender la agencia, pero después de esto vamos a charlarlo», aseguró Leandro Winschel.

«La verdad que no tengo idea quién es el ganador, no es ninguno de nuestros clientes fijos. No es alguien que conocemos, debe ser alguien que pasó y jugó. Me enteré que habíamos vendido el ticket ganador porque le avisaron a mi mamá, yo estaba viendo el partido de River y ahí empecé a buscar información. A la mañana recibimos la gran sorpresa y estamos muy contentos, nos había pasado una vez hace como diez años, habíamos entregado un premio de un millón de pesos»; agregó.

Es importante destacar, que en sólo dos semanas, dos vecinos de Carlos Paz embolsaron 230 millones de pesos con el Quini 6.