El diputado Mario Negri aseguró hoy a través de su red social que dio positivo para Covid-19.

"Hoy me realicé el hisopado rutinario por mi labor en la Cámara de Diputados de la Nación. El mismo me dio resultado COVID positivo. Hasta el momento me encuentro absolutamente asintomático y permaneceré en mi domicilio hasta que la autoridad sanitaria lo disponga" aseveró.