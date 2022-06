«Será justicia no patriarcal», dos amigas unidas por la misma lucha

Cansadas del padecimiento que las mujeres sufren en los Tribunales, dos amigas crearon «Será justicia no patriarcal», un espacio para acompañar y brindar asesoramiento a mujeres que están luchando por sus derechos y por sus hijos.

Eliana Allende y Eugenia Guidara eran compañeras de secundaria, actualmente están separadas y son madres, después de largas charlas donde contaban sus angustias y el cansancio por el destrato que padecían en la justicia, decidieron crear una página para ayudar a quienes están atravesando por la misma situación.

«Esto nace desde la indignación de toparse con una justicia patriarcal que no da respuesta, el nombre viene por que los escritos judiciales y buscamos que no se les ponga tantas obstáculos a las mujeres. En mi caso, llevo años luchando por el tema de los alimentos. Son trámites eternos que generan un desgaste psicológico para las mujeres y que muchas veces hacen que desistamos de iniciar demandas. Sin la cuota alimentaria por nuestros hijos, nos vamos empobreciendo y cuando acudimos a la justicia, lo único que hay son mecanismos de dilatación. En mi caso, mi hija fue abandonada por su padre y no la vio nunca más, se le impuso una cuota que nunca cumplió»; contó Eliana.

Por su parte, Eugenia agregó: «Yo crío sola a dos hijos y la bronca te lleva puesta ante la impunidad. La mirada siempre está sobre la mamá y nunca se preguntan dónde está el padre. Decidimos hacer esta cuenta en las redes sociales para juntarnos con otras mujeres que viven lo mismo, queremos que esto cambie y sobre todo que se tenga en cuenta que no somos las responsables de esta situación. Yo corro todos los días, postergo mi crecimiento personal para mantener mi hogar y la idea es reunirnos con otras mujeres y pensar guías de acción que den lugar a una reflexión general de toda la sociedad. Somos muchas mujeres pidiendo una vida digna por nuestros hijos e hijas».

Para contactarlas, ingresar a la cuenta de Instagram: serajusticianopatriarcal