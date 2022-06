Una falsa denuncia lo dejó en la calle, vivió un calvario y perdió su casa

Jorge Quinteros es el cuidador del Cu Cú de Carlos Paz y fue víctima de una injusticia. Su ex pareja lo denunció por violencia y durante tres meses, vivió dentro de un auto y en casas prestadas por familiares y amigos. Su vida se convirtió en un calvario y finalmente, la justicia falló a su favor y dictaminó que la mujer había mentido.

Tras una relación de 14 años, se separó de la madre de sus hijos y probaron volver durante la pandemia. Sin embargo, lo que había empezado bien pronto se convirtió en un infierno. Se encontraba construyendo el segundo piso de su hogar cuando fue denunciado e imputado y recién ahora, con todas las pruebas a su favor, puede volver a su vivienda.

Jorge dialogó con El DIARIO y expresó: «Antes que nada, quiero agradecerle al juez Andrés Olcese. Para mí fue un año muy duro, recién ahora me estoy dando cuenta de lo que viví y me pasó. La verdad que no sé de dónde saque las fuerzas para trabajar de día y noche. Mis abogados hicieron su parte, pero reconocen que nunca haya bajado los brazos. Sufrió una falsa denuncia que pudo haberme arruinado la vida, me partió el alma y pasó noches sin dormir, solo y llorando. El primer mes no quería hablar con nadie, dormía en mi auto y le mentía mi papá para irme a bañar a su casa. Después estuve en casas de amigos, en la casa de mi hermana y finalmente, me mudé con mi mamá. Si Dios quiere, el próximo martes regresaré a mi casa. Todos creyeron en mí y eso me mantuvo, mis hijos no estaban en la casa y también sufrieron mucho».

«Pasé muchas cosas, yo estoy a cargo del mantenimiento del Cu-Cú y recibí el apoyo de la gente de Acción Social y la Casa de la Mujer y la Familia. Entre todos, me sacaron adelante. Lo triste fue cuando empezaron a llegar las notificaciones en el mes de febrero, todo producto que mi ex pareja había denunciado que yo amenacé con matarla con un revólver. Fue durísimo para mí, me imputaron y pude haber terminado en la cárcel. Quisiera encontrarme con el juez y darle un abrazo»; completó.