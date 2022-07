Carlos Paz: Está cansado de los robos y piensa en irse del país

Un vecino del barrio Sol y Río de Villa Carlos Paz fue víctima de tres asaltos en los últimos dos meses y confesó que está pensando en irse del país. El hombre narró todos los inconvenientes para efectuar una denuncia en la unidad judicial y dijo que también teme por la salud de su padre, quien tiene 80 años y también padece el accionar de los delincuentes.

Sergio es el vecino damnificado y contó a EL DIARIO: «Es una vergüenza la unidad judicial. Son unos inoperantes y así mantienen bajas las estadísticas, se hacen pocas denuncias porque la gente se cansa y se va. A mí me entraron tres veces en los últimos dos meses, vendo e instalo piletas de natación y hago herrería. La primera vez fui hacer la denuncia y estuve tres horas, después me tuvieron más de cuatro horas y esta última semana, tres horas para tomarme la denuncia. Me dijeron que tenía que esperar porque había una sola persona atendiendo y encima después te tratan como si vos fueras el delincuente».

«Me robaron herramientas carísimas, me llevaron una soldadora y tengo trabajos de herrería que no puedo hacer. Cada seis meses, viajo a Europa y trabajo un poco allá y otro poco acá. Cada vez que vuelvo, me traigo herramientas carísimas que acá no se consiguen»; denunció.

«Sé quien que me roba, pero si voy y lo busco termino detenido yo. Mi papá tiene 80 años y todas las semanas le roban, mira si va a ir hacer la denuncia con esta demora. Estoy pensando en irme del país, estoy cansado y me duele la panza por lo que está pasando»; completó Sergio.