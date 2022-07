Organizarse es un poco más fácil con las agendas online

Actualmente, las personas vivimos cargadas de tareas y cosas para hacer durante todo el día, ya sea laboralmente, trabajo en el hogar, mandados, llevar a los chicos al colegio, y demás. Por eso muchas veces es necesario tener algo que nos ayude a organizarnos de la mejor manera evitando olvidar las cosas que tenemos que hacer o confundir horarios.

Para esto, se han creado algunas aplicaciones de agenda online que son una gran ayuda a la hora de organizarse.

Este tipo de agenda online permite, entre otras cosas, que puedas llevar un control de las citas que tengas o los quehaceres en cualquier lugar donde te encuentres, ya que, al ser virtual, podrás acceder a ella en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, como puede ser una computadora, notebook, tablet, o teléfono celular. Sólo necesitarás tener acceso a Internet y la aplicación móvil correspondiente.

Una gran herramienta para las empresas

Además de ser muy útiles para organizarse en cualquier aspecto, hay agendas online que son una gran herramienta para incorporar en las empresas.

Dentro de este tipo de aplicaciones vienen software para negocios que funcionan como sistemas de gestión y organización para pymes, por ejemplo. Son muy sencillos de utilizar, además que pueden aplicarse tanto para dar turnos en un salón de belleza como para guardar las fichas clínicas de distintos pacientes en una clínica.

Con estos softwares se pueden elaborar distintas aplicaciones para utilizar desde el celular y poder gestionar la empresa desde cualquier parte y en todo momento. Suelen incluir también opciones para el marketing del negocio.

El aliado en los centros de salud y belleza

Los softwares de agendas online son ideales para los centros de estética o de salud, porque desde ellos es muy fácil gestionar las citas y horarios, pudiendo agregar nuevas, o cargando sobreturnos, bloqueando determinados horarios en los que no se den citas, etcétera.

A su vez, permite que los profesionales puedan chequear y revisar toda la información del paciente que esté cargada en la plataforma, y reducir al mínimo los errores de tipo administrativo o tener pacientes duplicados dentro del mismo horario, por ejemplo.

Ya no más perder tiempo ni ingresos

Dentro de las demás funciones que traen estos softwares se incluye la de poder enviar recordatorios de manera automatizada a los pacientes, a través de distintos medios, como puede ser un mensaje de texto, un mail o un WhatsApp. Entonces, si un paciente tiene cita tal día y a tal horario, se podrá programar la aplicación para que en el momento que prefieras se le envíe un recordatorio con la fecha y hora de su cita.

Esto ayudará a que se reduzca la tasa de inasistencias a los turnos, y que no pierdas ni tiempo ni ingresos, ya que en caso que el paciente te responda diciendo que no puede asistir, podrás dar ese turno a otro paciente.

Así estarás aprovechando tus tiempos activos, y para esto es súper útil el apartado de cálculo de los factores de ocupación automáticos que traen estas agendas online. Esta sección también te sacará el cálculo del porcentaje de tiempo en que generas ingresos de todo el tiempo que tengas disponible.

Todas estas opciones van a ayudar a que puedas enfocarte en las actividades que son de mayor importancia para tu empresa, y que maximices los ingresos, al mismo tiempo que tus esfuerzos se enfocan en los servicios que brindes que tengan mayor demanda. Incluso podrás ponerte objetivos mensuales y compararlos en los períodos de tiempo que prefieras.

Fidelización de clientes con los softwares para negocios

Además de todo lo que te comenté más arriba, estos softwares para negocios traen también opciones para que envíes por ejemplo las encuestas de satisfacción a tus clientes, y así puedas averiguar cuán conformes quedaron con la atención y el servicio que brindas.

También incluye opciones para segmentar a tus clientes dentro de la misma app y aplicar las opciones de marketing automáticas dependiendo lo que le interese a cada grupo de clientes.

En resumen, si todavía no las has utilizado, no dejes de probar una de estas agendas online, porque todo será ganancia en tiempo y dinero para tu empresa.