RESOLUCIÓN Nº104/2021-22

EL CONCEJO DE REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E



ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 18 de julio de 2022 a las 18 hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:



ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº258/2021-22: P.O. Aprueba el Modelo de Convenio a suscribir con el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Social de la Provincia, relativo a la realización de obras de infraestructura básica en el Barrio «Las Latitas».-

Pto. Nº259/2021-22: P.O. Aprueba la realización de las Obras de «Pavimento de adoquines calles Monte Sacramento, Cerro Amazonas y Cerro Nihuil» y «Pavimento de adoquines calles Cuchilla Nevada y Los Terrones».-

Pto. Nº260/2021-22: P.O. Presupuesto General de Recursos y Gastos de la Administración Municipal: crea partidas y adecúa el Presupuesto en vigencia.-



ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidadesinteresadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública.-

ARTÍCULO 3º.-Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día lunes 18 de julio del corriente año



a) Página web: www.concejovcp.gov.ar;

b) Correo electrónico: secretarialegislativavcp@gmail.com;

c) Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse.-

ARTÍCULO 4º.-Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes.-

ARTÍCULO 5º.-Protocolícese, comuníquese, publíquesey archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 12 de julio de 2022.-



RESOLUCIÓN Nº 100/2021-22

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Extraordinaria realizado por el bloque “Carlos Paz Unido”, para el tratamiento de un Proyecto de Ordenanza; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en los artículos 10 y 19 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que la misma se realiza bajo las atribuciones concedidas en el art. Nº 118 de la C.O.M.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN EXTRAORDINARIA, según lo establecido en los artículos 10 y 19 del Reglamento Interno (Dto. Nº007/2016) y el artículo 118 de la C.O.M., para el día 1º de julio de 2022 a las 13 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar el siguiente proyecto:

DESPACHO DE COMISIÓN:

Pto. Nº246/2021-22: P.O. Extiende la duración de las Licencias del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro por un término de 18 meses. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES. Aprobado por mayoría 9 (CPU, N. Lenci, D. Ribetti)

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 30 de junio de 2022.

RESOLUCIÓN Nº099/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E



ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 30 de junio de 2022 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:



ORDEN DEL DÍA:



Pto. Nº251/2021-22:P.R. Solicita al DEM informe diversos puntos relativos al “Registro Único y Permanente de Postulantes a obtener su vivienda y/o terreno propio”. FC. A COM. DES. URB. AMB.

Pto. Nº252/2021-22:P.R. Solicita al DEM informe diversos puntos relativos a la circulación vehicular en calles Azopardo y Gobernador Ferreyra. FC. A COM. SEG. CIUD.

Pto. Nº253/2021-22:P.O. Dispone la colocación de semáforos con temporizador de cuenta regresiva, en cada una de las intersecciones y avenidas semaforizadas existentes en nuestra ciudad. CPI. A COM. SEG. CIUD.

Pto. Nº254/2021-22:P.O.Urbanismo: Modifica la Ordenanza Nº6552 -Suspende instalación de Antenas- extendiendo el plazo de suspensión hasta el 31 de diciembre del año 2022. CPU. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº255/2021-22:P.O. Crea el programa de “TU SEDE, TU BARRIO”, destinado al financiamiento de proyectos de inicio, terminación o mantenimiento de sedes de centros vecinales. DEM. Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº256/2021-22:P.O. Establece un Plan Especial de Pago de Deudas Tributarias. DEM. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº257/2021-22:P.O. Establece un Plan de Regularización de Obras Privadas. DEM. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº258/2021-22:P.O. Aprueba el Modelo de Convenio a suscribir con el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Social de la Provincia, relativo a la realización de obras de infraestructura básica en el Barrio “Las Latitas”. DEM. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº259/2021-22:P.O. Aprueba la realización de las Obras de “Pavimento de adoquines calles Monte Sacramento, Cerro Amazonas y Cerro Nihuil” y “Pavimento de adoquines calles Cuchilla Nevada y Los Terrones”. DEM. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº260/2021-22:P.O. Presupuesto General de Recursos y Gastos de la Administración Municipal: crea partidas y adecúa el Presupuesto en vigencia. DEM. Aprobado por mayoría 8 votos (CPU, N. Lenci)

Pto. Nº261/2021-22: P.O. Aprueba los modelos de convenio a suscribir con la Comuna de Mayú Sumaj, para la provisión y/o venta de agua en bloque a granel y de reconocimiento de deuda y compromiso de pago. Aprobado por mayoría 8 votos (CPU, N. Lenci)



DESPACHOS DE COMISIÓN:



Pto. Nº161/2021-22:P.O. Código de Edificación (Ord. Nº4021): modifica el inciso “SUPERFICIE CUBIERTA” del Artículo 1.3.2 y el Artículo 10.1. “ALTURA MÁXIMA POR ZONA”, deroga el Artículo 10.3, agrega Artículo 8.10.1. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº222/2021-22:P.O. Código de Edificación (Ord. Nº4021): Agrega al Art. 3.1.1 -División Del Ejido Municipal En Zonas- el inciso b7) “Área Residencial RSM” y modifica el inciso i) “Áreas Especiales AE”. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº236/2021-22:P.O. Aprueba el modelo de contrato de Concesión con la “Cooperativa Limitada De Trabajos Y Servicios Públicos San Roque” para la prestación del servicio de agua en el sector del Bº Villa del Lago. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES. Aprobado por mayoría 8 votos (CPU, N. Lenci)



ACTAS DE DESGRABACIÓN: Aprobadas

Acta Nº051/2021-22:S.O.16-06-2022.-

Acta Nº052/2021-22:S.O.23-06-2022.-



ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 31/2021-22

Guía de Ingresos al 28/06/2022

-01.El Ing. Juan Carlos Paesani presenta copia de la nota presentada al Sr. Intendente Municipal, sobre Situaciones de Ambiente, Salud y Culturales.

-02.La Coop. De Trabajo Albergo Ético solicitan reunirse con este Concejo de Representantes.



ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 30 de junio de 2022.-

RESOLUCIÓN Nº098/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinariapara el día 23de junio de 2022 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº248/2021-22:P.R.Solicita al DEM proceda a actuar conforme Ordenanza Nº3.222, sobre el Lote Nº 065 entre las calles Nahuel Huapi, Av. San Martín y Av. Atlántica (predio del Automóvil Club Argentino). CPST. A COM. IRA/DUA

Pto. Nº249/2021-22:P.O. Cultura: Modifica Ord. Nº5.393, actualiza los valores de los premios anuales del Salón de Artes Plásticas. CPU. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº250/2021-22:P.R. Solicita al DEM informe diversos puntos relativos al proceso de compostaje propuestos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). CPD. A COM. DURA

ACTAS DE DESGRABACIÓN: Aprobadas

Acta Nº050/2021-22:S.O.09-06-2022.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 30/2021-22

Guía de Ingresos al 21/06/2022

-01.El CPUA presenta el Dictamen Nº 4 (Proyecto de Ordenanza Plusvalía).-

-02.El Defensor del Pueblo ingresa la respuesta a la Resolución Nº 093 /2021-22.-

-03.La ONG Concientizar para Prevenir solicita modificación a la ordenanza Nº 5.840, (Espectáculos Públicos).-

-04.La ONG Concientizar para Prevenir solicita modificación a la ordenanza Nº 4.915, (Controles de Alcoholemia).-

-05.El Ing. Juan Carlos Paesani se refiere a la Salvaguarda de la Vida y Salud Humana.-

-06.El Sr. Daniel Montoya, Encargado del Registro de Motovehículos de Villa Carlos Paz, solicita modificación en el convenio existente.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 23 de junio de 2022.-

RESOLUCIÓN Nº097/2021-22

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, parael día27dejuniode 2022a las 18hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:



ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº161/2021-22: P.O. Código de Edificación (Ord. Nº4021): modifica el inciso “SUPERFICIE CUBIERTA” del Artículo 1.3.2 y el Artículo 10.1. “ALTURA MÁXIMA POR ZONA”, deroga el Artículo 10.3, agrega Artículo 8.10.1.-

Pto. Nº222/2021-22: P.O. Código de Edificación (Ord. Nº4021): Agrega al Art. 3.1.1 -División Del Ejido Municipal En Zonas- el inciso b7) “Área Residencial RSM” y modifica el inciso i) “Áreas Especiales AE”.-

Pto. Nº236/2021-22: P.O. Aprueba el modelo de contrato de Concesión con la “Cooperativa Limitada De Trabajos Y Servicios Públicos San Roque” para la prestación del servicio de agua en el sector del Bº Villa del Lago.-

Pto. Nº246/2021-22: P.O. Extiende la duración de las Licencias del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro por un término de 18 meses.-

ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública.-

ARTÍCULO 3º.-Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día lunes 27 de junio del corriente año

a) Página web: www.concejovcp.gov.ar;

b) Correo electrónico: secretarialegislativavcp@gmail.com;

c) Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse.-

ARTÍCULO 4º.-Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes.-

ARTÍCULO 5º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 22 de junio de 2022.-



RESOLUCIÓN Nº094/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria Para el día 16 de junio de 2022 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº241/2021-22:P.R.Solicita al DEM informe diversos puntos relativos a la atención pediátrica y la realización de fichas médicas en el Hospital Gumersindo Sayago. FC

Pto. Nº242/2021-22:P.R. Solicita al DEM informe diversos puntos relativos a la red cloacal del loteo “Terrenos para tu Vivienda”, denominado “loteo H”. FC

Pto. Nº243/2021-22:P.R. Interpela a los liquidadores de la empresa Carlos Paz Gas S.A. designados por el DEM. CPST

Pto. Nº244/2021-22:P.O. Aprueba el Acuerdo General de Salarios suscripto entre el DEM y el Sindicato de Trabajadores Municipales, período 2022, segundo semestre. DEM

Pto. Nº245/2021-22:P.O. Dispone incrementos en el valor nominal de los montos que perciben los beneficiarios del Programa Municipal de Becas “Corazón de mi Ciudad”, período 2022, segundo semestre. DEM

Pto. Nº246/2021-22:P.O. Extiende la duración de las Licencias del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro por un término de 18 meses. DEM

Pto. Nº247/2021-22:P.O. Dispone diversas medidas relativas a la contribución para el financiamiento de las Obras de Gas. CPI

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº206/2021-22:P.O. Cuenta General del Ejercicio 2021. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº047/2021-22:S.O.26-05-2022.-

Acta Nº048/2021-22:S.O.02-06-2022.-

Acta Nº049/2021-22:A.P.06-06-2022.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 29/2021-22

Guía de Ingresos al 14/06/2022

-01. El Parlamento Juvenil envía el Dictamen Nº 01/2022, referido a un Proyecto de Comunicación.-

-02. La Presidenta del Concejo de Representantes presenta el Plan de Metas de Gobierno Municipal, 2º semestre 2022 y 1º semestre 2023, y el análisis técnico de la Ejecución Presupuestaria del 2º semestre del año 2021 realizado por la Auditora de Gestión.-

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz,16de junio de 2022.



RESOLUCIÓN Nº089/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 9 de junio de 2022 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº229/2021-22:P.R.Solicita al Defensor del Pueblo informe diversos puntos relativos a reclamos de vecinos relacionados al cobro del rubro Compensación por parte de la Coopi en los servicios de agua y/o cloacas. CPU. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº230/2021-22:P.R. Interpela al Intendente Municipal en relación a la prestación del servicio de Gas Natural en nuestra ciudad. CPST. A COM. GRAL.

Pto. Nº231/2021-22:P.O. Plenos de Gobierno (Ord. Nº5755): modifica el Art. 9º, otorgando el carácter de sesiones públicas a los mismos. CPSTA COM. GRAL.

Pto. Nº232/2021-22:P.C. Comunica a la Jueza Electoral de la Provincia, la necesidad de reestructurar el padrón electoral correspondiente al Distrito 4, Seccional 12, Circuito 156. CPD. A COM. GRAL.

Pto. Nº233/2021-22:P.R. Solicita al DEM informe diversos puntos relativos a las maquinarias pesadas del Centro Ambiental. CPD. A COM. DES. URB. AMB.

Pto. Nº234/2021-22:P.R. Solicita al DEM la ejecución de obras de reacondicionamiento de la carpeta asfáltica sobre la entrada al Bº Villa del Lago por calle Vivaldi. CPD. A COM. DES. URB. AMB.

Pto. Nº235/2021-22:P.O. Declara de Interés Municipal “LA FIESTA DEL VECINALISMO" en conmemoración del Día del Vecino, que tendrá lugar el día 12 de junio de 2022. CPD. A COM. GRAL.

Pto. Nº236/2021-22:P.O. Aprueba el modelo de contrato de Concesióncon la “Cooperativa Limitada De Trabajos Y Servicios Públicos San Roque” para la prestación del servicio de agua en el sector del Bº Villa del Lago. DEM. Aprobado por mayoría 8 votos (CPU,N. Lenci)

Pto. Nº237/2021-22:P.O. Aprueba el Acuerdo de Colaboración con la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia relativo al dictado de cursos sobre Manipulación Segura de los Alimentos. DEM. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº238/2021-22:P.O. Declara de Utilidad Pública y sujeta a Expropiación un terreno baldío ubicado entre calles Edison y Washington, cuya titularidad figura a nombre de la“Cooperativa Limitada De Trabajos Y Servicios Públicos San Roque”. DEM. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº239/2021-22:P.R. Solicita al DEM informe diversos puntos relativos al sistema de salud pública municipal. CPI. A COM. DES. SOC. SAL. EDUC.

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº161/2021-22:P.O. Código de Edificación (Ordenanza N° 4021): Modifica el inciso "SUPERFICIE CUBIERTA" del artículo 1.3.2 y el Artículo 10.1 "ALTURA MÁXIMA POR ZONA", deroga el Artículo 10.3, agrega Artículo 8.10.1. APROBAR EN PRIMERA LECTURA CON MODIFICACIONES. Aprobado por mayoría 11 votos (J. Lassaga)

Pto. Nº181/2021-22: P.O. Transfiere del Dominio Público Municipal al Dominio Privado Municipal, un Lote ubicado sobre calle Jorge Furt del Barrio Villa del Lago. APROBAR EN PRIMERA LECTURA CON MODIFICACIONES. No hay número suficiente - 7 (CPU)-5

Pto. Nº205/2021-22: P.O. Aprueba los Modelos de Convenio de Cooperación y Colaboración suscriptos con el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Social de la Provincia de Córdoba en el marco del “Programa Vivienda Semilla”. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº211/2021-22: P.O. Aprueba el Proyecto de Pavimentación de la obra: “Costanera Interbalnearia – Tramo Av. Pto. Moreno, entre Bº El Fantasio y Bº Solares de las Ensenadas, (Costanera Estancia Garayzabal)” APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES.

En general: Aprobado por unanimidad

En particular: Artículos 1, 2, 3,5, 6 aprobados por unanimidad

Artículos 3 y 4 aprobados por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº212/2021-22: P.O. Coches Taxímetros: establece las tarifas del servicio público que presta la Asociación de Permisionarios del Taxímetro. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº213/2021-22: P.O. Autos al Instante / Remises: establece las tarifas del servicio público que prestan las Empresas de transporte individual de personas y sus equipajes en automóviles de alquiler - APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº222/2021-22: P.O. Código de Edificación (Ord. Nº4021): Agrega al Art. 3.1.1 -División Del Ejido Municipal En Zonas- el inciso b7) “Área Residencial RSM” y modifica el inciso i) “Áreas Especiales AE”. APROBAR EN PRIMERA LECTURA SIN MODIFICACIONES. Aprobado por mayoría 11 votos (J. Lassaga)

Pto. Nº228/2021-22: P.O. Declara de Utilidad Pública y Sujetos a Expropiación una serie de lotes que se ubican en el tramo de la apertura de la nueva Costanera Sur, entre calle los Gigantes y Pasaje Funes. APROBAR CON MODIFICACIONES. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº240/2021-22: P.O. Faculta al DEM a designar a Carlos paz Gas SA en liquidación ante el ENARGAS como Operador Interino. Aprobado por mayoría 8 votos (CPU + N. Lenci)

ACTAS DE DESGRABACIÓN: Aprobadas

Acta Nº044/2021-22:S.O.05-05-2022.-

Acta Nº045/2021-22:S.O.12-05-2022.-

Acta Nº046/2021-22:S.O.19-05-2022.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 28/2021-22

Guía de Ingresos al 07/06/2022

-01. Vecinos propietarios de la zona del nuevo ejido, solicitan reunirse con este Concejo de Representantes.-

-02. Las Comisiones directivas de los Centros Vecinales El Canal, Sol y Río, Villa Independencia, Villa del Río y Las Rosas Centro, invitan a este cuerpo de Representantes, a la Fiesta del Vecinalismo en el colegio Nueva Latinoamérica.-

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 9 de junio de 2022.-

RESOLUCIÓN Nº088/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E



ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 2 de junio de 2022 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº221/2021-22:P.R.Solicita al DEM informe diversos puntos relativos a los polideportivos municipales. FC

Pto. Nº222/2021-22:P.O. Código de Edificación (Ord. Nº4021): Agrega al Art. 3.1.1 -División Del Ejido Municipal En Zonas- el inciso b7) “Área Residencial RSM” y modifica el inciso i) “Áreas Especiales AE”. CPU

Pto. Nº223/2021-22:P.R. Solicita al DEM informe diversos puntos relativos al servicio público municipal denominado “Seguridad Urbana”. CPI

Pto. Nº224/2021-22:P.R. Solicita al DEM informe diversos puntos relativos a la Junta Municipal de Defensa Civil. CPI

Pto. Nº225/2021-22:P.O. Dispone la creación de Puntos de Asistencia al Ciclista, cuyo objetivo es brindar a los ciclistas herramientas para reparar sus bicicletas en caso de averías eventuales. CPI

Pto. Nº226/2021-22:P.O. Dispone diversas medidas relacionadas con el proceso de obtención de la Libreta Sanitaria. CPI

Pto. Nº227/2021-22:P.R. Informe diversos puntos relativos a los servicios de volquetes y contenedores. CPST

Pto. Nº228/2021-22:P.O. Declara de Utilidad Pública y Sujetos a Expropiación una serie de lotes que se ubican en el tramo de la apertura de la nueva Costanera Sur, entre calle los Gigantes y Pasaje Funes. DEM



ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº043/2021-22:S.O.28-04-2022.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 27/2021-22

Guía de Ingresos al 31/05/2022

-01. La Auditora de Gestión presenta el Dictamen Técnico sobre la Cuenta General del Ejercicio.-

-02. El Sr. Luis Oscar Arenas solicita reunirse con este Concejo de Representantes con el temario del nuevo ejido urbano incorporado.-

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-



Villa Carlos Paz,2 de junio de 2022

RESOLUCIÓN Nº087/2021-22

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ



R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, parael día6dejuniode 2022a las 18hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:



ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº205/2021-22: P.O. Aprueba los Modelos de Convenio de Cooperación y Colaboración suscriptos con el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Social de la Provincia de Córdoba en el marco del “Programa Vivienda Semilla”.-

Pto. Nº206/2021-22: Cuenta General del Ejercicio 2021.-

Pto. Nº211/2021-22: P.O. Aprueba el Proyecto de Pavimentación de la obra: “Costanera Interbalnearia - Tramo Av. Perito Moreno, Entre Bº El Fantasio Y Bº Solares De Las Ensenadas (Costanera Estancia Garayzábal)”.-

Pto. Nº212/2021-22: P.O. Coches Taxímetros: establece las tarifas del servicio público que presta la Asociación de Permisionarios del Taxímetro.-

Pto. Nº213/2021-22: P.O. Autos al Instante / Remises: establece las tarifas del servicio público que prestan las Empresas de transporte individual de personas y sus equipajes en automóviles de alquiler.-



ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidadesinteresadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública.-



ARTÍCULO 3º.-Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día lunes 6 de junio del corriente año

a) Página web: www.concejovcp.gov.ar;

b) Correo electrónico: secretarialegislativavcp@gmail.com;

c) Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse.-



ARTÍCULO 4º.-Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes.-



ARTÍCULO 5º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 1º de junio de 2022.-

RESOLUCIÓN Nº085/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 26 de mayo de 2022 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº215/2021-22: P.O.Crea un programa de reconocimiento social a los excombatientes de Malvinas mediante la publicación de un foto reportaje en la cara posterior de los cedulones municipales. CPD. A COM. GRAL.

Pto. Nº216/2021-22:P.O. Aprueba el modelo de convenio a suscribir con la Asociación Civil Organizadora de Rally a los fines de la realización de la 3º fecha del Campeonato Provincial de Rally “DÍA DE LA BANDERA 2022”. DEM. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº217/2021-22:P.O. Aprueba el convenio de Cooperación Recíproca suscripto con el Ente Municipal de Turismo de la Municipalidad de General Pueyrredón de la Provincia de Buenos Aires. DEM. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº218/2021-22:P.R. Solicita al DEM la comparecencia del Sr. Director de Obras Públicas del Municipio al Recinto de Sesiones, quién será interpelado. CPI. A Com. Gral.

Pto. Nº219/2021-22:P.O.Dispone la instalación de bebederos de uso público, con afluente sobrante para mascotas, con un sistema de flujo interrumpido. CPI. A Com. Des. Urb. Amb.

Pto. Nº220/2021-22:P.R. Solicita al DEM la inmediata ejecución de obras de reacondicionamiento de la carpeta asfáltica sobre el puente Eduardo Terzi en el barrio Playas de Oro. CPI. A Com. Des. Urb. Amb.

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº206/2021-22: Cuenta General del Ejercicio 2021. APROBAR EN PRIMERA LECTURA SIN MODIFICACIONES. Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº042/2021-22:S.O.21-04-2022.-

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 26 de mayo de 2022.-



RESOLUCIÓN Nº081/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 19 de mayo de 2022 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº206/2021-22:Cuenta General del Ejercicio 2021. TC

Pto. Nº207/2021-22:P.R. Solicita al DEM distintos puntos relativos a la realización de testeos de COVID-19. CPI

Pto. Nº208/2021-22:P.D. Dispone la incorporación del Digesto Legislativo Municipal al sitio web del Concejo de Representantes. CPI

Pto. Nº209/2021-22:P.D. Dispone la incorporación al Digesto Legislativo Municipal de las Declaraciones y Comunicaciones aprobadas y publicadas por el Concejo de Representantes. CPI

Pto. Nº210/2021-22:P.O. Aprueba el Protocolo para la atención en casos de violencia contra las mujeres e identidades disidentes en razón de género, acoso sexual, sexismo y homolesbotransfobia desde la perspectiva de género. CPI

Pto. Nº211/2021-22:P.O. Aprueba el Proyecto de Pavimentación de la obra: “Costanera Interbalnearia - Tramo Av. Perito Moreno, Entre Bº El Fantasio Y Bº Solares De Las Ensenadas (Costanera Estancia Garayzábal)”. DEM

Pto. Nº212/2021-22:P.O. Coches Taxímetros: establece las tarifas del servicio público que presta la Asociación de Permisionarios del Taxímetro. DEM

Pto. Nº213/2021-22:P.O. Autos al Instante / Remises: establece las tarifas del servicio público que prestan las Empresas de transporte individual de personas y sus equipajes en automóviles de alquiler. DEM

Pto. Nº214/2021-22:P.O. Servicio de Higiene Urbana y Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios: aprueba modelo de convenio con la firma “CO.TR.ECO S.A.” referido a la variación de costos. DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº181/2021-22:P.O.Transfiere del Dominio Público Municipal al Dominio Privado Municipal, un Lote ubicado sobre calle Jorge Furt del Barrio Villa del Lago. APROBAR EN PRIMERA LECTURA CON MODIFICACIONES

Pto. Nº198/2021-22:P.O.Adhiere a la Ley Provincial Nº10.362, Loteos y Fraccionamientos Promovidos por el Estado. APROBAR CON MODIFICACIONES

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 26/2021-22

Guía de ingresos al 17/05/2022.-

-01. Vecinos del Barrio Sol y Río y Colinas se refieren al estado de los Polideportivos de su zona.-

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 19 de mayo de 2022.-

RESOLUCIÓN Nº079/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 12 de mayo de 2022 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº200/2021-22: P.R.Solicta al DEM informe diversos puntos relativos a la página web oficial del Municipio. F.C

Pto. Nº201/2021-22:P.O. Instaura la Fiesta de la Primavera de la ciudad de Villa Carlos Paz, a tres días y dos noches, con una propuesta de atracción nacional y con espectáculos diurnos y nocturnos. F.C

Pto. Nº202/2021-22:P.O. Declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el lote de terreno ubicado sobre Canal de Riego y Pasaje Público -Bº Miguel Muñoz “B”- cuya propiedad de dominio figura a nombre de Romero Juan Orlindo. DEM

Pto. Nº203/2021-22:P.O. Modifica el anexo I del convenio aprobado por Ordenanza Nº6.804, Convenio de Comodato con EPEC. DEM

Pto. Nº204/2021-22:P.O. Autoriza al DEM a suscribir un Convenio de Permiso de Uso Precario y Transitorio de un sector en la Terminal de Ómnibus (Telecentro) y autoriza la transferencia de la titularidad al Sr. Dardo Leandro Becerra. DEM

Pto. Nº205/2021-22:P.O. Aprueba los Modelos de Convenio de Cooperación y Colaboración suscriptos con el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Social de la Provincia de Córdoba en el marco del “Programa Vivienda Semilla”. DEM

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº041/2021-22:A.P.19-04-2022.-

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz,12 de mayo de 2022.

RESOLUCIÓN Nº078/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E



ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 5 de mayo de 2022 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº195/2021-22:P.O.Modifica la Ord. Nº6.809, Modelo de Convenio de Colaboración Académica con la Facultad de Lenguas de la UNC. DEM. Aprobado por mayoría 10 votos (C. Quaranta) Ausente: G. Molina

Pto. Nº196/2021-22:P.O. Presupuesto General de Gastos año 2022 (Ord. Nº6.780): modifica el art. 6º y deroga toda disposición o reglamentación contraria a la normativa vigente. CPST. A COM. ECON. FINANZAS

Pto. Nº197/2021-22:P.O. Crea el programa barrial de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs). CPD. A COM. IRA/DUA

Pto. Nº198/2021-22:P.O. Adhiere a la Ley Provincial Nº10.362, -Loteos y Fraccionamientos Promovidos por el Estado. DEM. A COM. IRA /DUA

Pto. Nº199/2021-22:P.O. Aprueba el modelo de convenio a suscribir con la Facultad de Ciencias Médicas, dependiente de la UNC, a los fines de implementar el Programa Universitario para Adultos Mayores (PUAM). DEM. Aprobado por unanimidad de los presentes (Ausente: G. Molina)



ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-



Villa Carlos Paz, 5 de mayo de 2022

RESOLUCIÓN Nº077/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria Para el día 28 de abril de 2022 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº188/2021-22:P.DE.Declara el reconocimiento especial en el tema: “Contribución en el cuidado del medio ambiente con pañales ecológicos” a la pyme local Upamamá. CPD. Aprobado por unanimidad



Pto. Nº189/2021-22:P.R. Convoca al Sr. Coordinador de Políticas Vecinales a concurrir al recinto de este Concejo, a los fines de brindar información relacionada al Pto. Nº180/2021-22. CPD. A COM. GRAL



Pto. Nº190/2021-22:P.O. Aprueba el modelo de convenio suscripto con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, relativo a la “Adhesión al Régimen de Subsidios al Transporte Urbano de Pasajeros año 2.022”. DEM Aprobado por unanimidad



Pto. Nº191/2021-22:P.O. Aprueba el modelo de convenio a suscribir con“Córdoba Bureau Congresos y Convenciones Asociación Civil”, relativo a establecer estrategias de promoción conjunta. DEM. Aprobado por mayoría 8 votos (CPU + N. Lenci)



Pto. Nº192/2021-22:P.R. Solicita al DEM informe diversos puntos relativos al recambio de luminarias por otras de tecnologías Led. FC. A COM. DES. URB. AMB.



Pto. Nº193/2021-22:P.R. Solicita al Sr. Defensor del Pueblo y su Adjunto informen si han participado de la reunión partidaria que llevara adelante Carlos Paz Unido en la Localidad de Las Jarillas. FC. A COM. GRAL.



Pto. Nº194/2021-22:P.R. Solicita al DEM informe diversos puntos relativos a intimaciones y multas enviadas por incumplimiento de la Ordenanza N°6570. FC. A COM. IRA

ACTAS DE DESGRABACIÓN: Aprobada

Acta Nº040/2021-22:S.O.07-04-2022.

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 28 de abril de 2022.-

RESOLUCIÓN Nº076/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 21 de abril de 2022 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº185/2021-22: P.R. Informa el DEM diversos puntos relativos a las Redes Domiciliarias de Líquidos Cloacales. CPST

Pto. Nº186/2021-22: P.R. Solicita al DEM informe diversos puntos relativos a las luminarias de la ciudad.CPI

Pto. Nº187/2021-22: P.O. Crea el programa “Mejoramiento de Calidad Lumínica” con el objetivo del mejoramiento y modernización de la infraestructura de la iluminación pública.CPI



DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº180/2021-22: P.O. Establece un régimen para las obras de alumbrado público, mediante administración de los vecinos y mediante administración municipal.-

· APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES



ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº039/2021-22: S.O. 31-03-2022.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 25/2021-22:



Guía de Ingresos al 19/04/2022

-01. Vecinos del Centro Vecinal Sol y Río informan, sobre algunos acontecimientos producidos en la reunión.-

-02. La ONG Concientizar para Prevenir, solicitan modificar la Ordenanza Nº 4915, (Controles de Alcoholemia).-

-03. La ONG Concientizar para Prevenir, solicitan modificar la Ordenanza Nº 5840, (Espectáculos Públicos.-

-04. La Organización “El Poncho de la Paz”, presentan un Proyecto Educativo orientado hacia los niños.-

-05. El Centro Vecinal Las Rosas Centro, se refiere al Proyecto de la Instalación de Luminarias.-

-06. El CPUA presenta el Dictamen Nº 3, (Modificación de la Ordenanza 4021).-

-07. El Centro Vecinal Villa Dominguez se refiere al Proyecto de Alumbrado Público.-

-08. La Sra. Raquel Pelleri se refiere a la Resolución Nº 074, (Audiencia Pública del 19/04/2022).-

-09. El Centro Vecinal de Sol y Río presenta Nota referida al Proyecto de Luminarias.-

-10. La Sra. Vanessa Robledo informa sobre el Proyecto de las Luminarias.-

-11. La Sra. Sonia Camps del Centro Vecinal Sol Y Lago, realiza consideraciones sobre el Proyecto del Alumbrado Público.-

-12. La Sra. María Mancuello en representación de vecinos autoconvocados, presenta algunas consideraciones sobre el Proyecto de Alumbrado Público.-



ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 21 de abril de 2022.-

RESOLUCIÓN N° 074/2021-22



VISTO: La Resolución N° 073/2021-22 de convocatoria a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 19 de abril de 2022 a las 18hs., a realizarse en la sede del Centro Vecinal B° La Quinta 4ta sección, sita en calle Los Plátanos esq. Timbó y;



CONSIDERANDO:



Que, la misma da cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 15 de la Ordenanza N° 6132.

Que, a escasas veinticuatro (24) horas de abierta la convocatoria ya se han inscripto un número inusual de vecinos para participar en calidad de oradores.

Que, el lugar escogido para su realización puede tornarse insuficiente para la cantidad de vecinos participantes.

Que, el Artículo 4° de la mencionada Ordenanza N° 6132, explicita que el lugar de celebración de la Audiencia Pública debe prever lugares apropiados tanto para los participantes como para el público y los medios de comunicación.

Que, el referido Artículo 4° hace mención a la facultad de las autoridades para celebrar Audiencia Pública en el lugar más apropiado a su cometido, en lo posible teniendo especial consideración con la proximidad del público interesado con el o los asuntos a tratar.

Que, atento a los expuesto y en sostenimiento de la voluntad de este Cuerpo de Representantes de celebrar Audiencias Públicas en los barrios de la ciudad para garantizar el acceso de los vecinos de los diferentes distritos a las temáticas que les atañen en forma directa.

Que atento a lo dispuesto, se procede a realizar el acto administrativo que dispone sobre el particular.



EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- CELEBRAR la Audiencia Pública Convocada para el día 19 de abril de 2022 a las 18hs. - a través de RESOLUCIÓN N° 073/2021-22 en la sede del Centro Vecinal B° Miguel Muñoz B, sita en calle Ecuador esq. Brasil

ARTÍCULO 2°.- DIFUNDIR el cambio de lugar de celebración de la Audiencia Pública, por todos los medios por los que fuera publicada la Resolución N' 073/2021-22, como así también y, particularmente, a cada uno de los vecinos de nuestra ciudad que ya se hayan inscripto para participar de la misma.

ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-



VILLA CARLOS PAZ, 14 de abril de 2022.-



RESOLUCIÓN Nº 073/2021-22

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 19 de abril de 2022 a las 18hs., a realizarse en la sede del Centro Vecinal Bº La Quinta 4ta sección, sita en calle Los Plátanos esq. Timbó, para considerar el siguiente proyecto:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº180/2021-22: P.O. Establece un régimen para las obras de alumbrado público, mediante administración de los vecinos y mediante administración municipal.-

ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública.-

ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día martes 19 de abril del corriente año

a) Página web: www.concejovcp.gov.ar;

b) Correo electrónico: secretarialegislativavcp@gmail.com;

c) Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse.-

ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes.-

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 13 de abril de 2022.-



RESOLUCIÓN Nº072/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 7 de abril de 2022 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº184/2021-22: P.D. Dispone que las Ordenanzas, Decretos, Resoluciones y Comunicaciones del Concejo de Representantes llevarán la leyenda “40 Años… NUESTROS HÉROES SON MALVINAS”. CPU

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº037/2021-22: A.P. 16-03-2022.-

Acta Nº038/2021-22: S.O.C. 17-03-2022.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 24/2021-22:

Guía de Ingresos al 05/04/2022

-01. El Sr. Fernando Revello del Centro Vecinal Las Rosas Centro, se refiere a la instalación del sistema de alumbrado público.-

-02. La Sra. Daniela Abregú del Centro Vecinal Villa del Río, autoriza al Sr. Fernando Revello, a la presentación de la nota sobre la instalación del sistema de alumbrado público.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-



Villa Carlos Paz, 7 de abril de 2022.-

RESOLUCIÓN Nº070/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 31 de marzo de 2022 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº178/2021-22: P.O. Reduce gradualmente la utilización de productos plásticos de un solo uso para la venta de helado a granel. CAPAZ

Pto. Nº179/2021-22: P.O. Crea el programa “Paradas Inteligentes y Conectadas de VCP”. CAPAZ

Pto. Nº180/2021-22: P.O. Establece un régimen para las obras de alumbrado público, mediante administración de los vecinos y mediante administración municipal. DEM

Pto. Nº181/2021-22: P.O. Transfiere del Dominio Público Municipal al Dominio Privado Municipal, un Lote ubicado sobre calle Jorge Furt del Barrio Villa del Lago. DEM

Pto. Nº182/2021-22: P.O. Exime del pago de la Licencia Nacional de Conducir a los Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas. DEM

Pto. Nº183/2021-22: P.O. Uso del espacio público: aprueba el modelo de convenio a suscribir con la empresa Mot Cor S.A. para la instalación de un stand promocional de la empresa Autocity de Grupo Tagle. DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº118/2021-22: P.O. Aprueba el modelo de convenio a suscribir con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios relativo a la instalación de la Estación de Bomberos Nº2 en terrenos de propiedad del Municipio.-

· APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES

Pto. Nº159/2021-22: P.O. Comodato Banco de la Nación Argentina: modifica Ordenanza Nº6.497, cláusula Sexta, ampliando el plazo de vigencia del mismo.-

· APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES

Pto. Nº168/2021-22: P.O. Designa a los pasajes públicos de las viviendas del Programa de Relocalización de familias (Bº Miguel Muñoz "B") con los nombres propuestos por los propios beneficiarios del Programa.-

· APROBAR SIN MODIFICACIONES

Pto. Nº170/2021-22: P.O. Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros: aprueba el Pliego para el Llamado a Licitación Pública para otorgar la Concesión del Servicio.-

· APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES

Pto. Nº174/2021-22: P.O. Redes Colectoras Cloacales: aprueba el modelo de Convenio a suscribir con el Sr. Agustín Alberto Fernández relativo a la construcción de la Red Colectora Cloacal según Anexo.-

· APROBAR CON MODIFICACIONES

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº035/2021-22: S.O.C. 03-03-2022.-

Acta Nº036/2021-22: S.O. 10-03-2022.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 23/2021-22:

Guía de Ingresos al 29/03/2022

-01. Vecinos de los Centros Vecinales de Sol y Río, Villa del Río, Playas de Oro y Las Rosas Centro, solocitan reunirse con el Concejo de Representantes por obras de alumbrado público.-

-02. La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (A.O.I.T.A), presentan proyecto de iniciativa sindical, denominado Libreta de Trabajo Digital.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 31 de marzo de 2022.-

RESOLUCIÓN Nº064/2021-22

La Presidente del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria Conmemorativa para el día 3 de marzo de 2022 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta

ORDEN DEL DÍA:

· Conmemoración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”.

ARTÍCULO 2º.- ESTABLECER la presente Sesión Ordinaria Conmemorativa conforme lo dispuesto por Decreto Nº018/2019-20 de este Concejo.

ARTÍCULO 3º.- TRASMITIR un material audiovisual en homenaje a mujeres destacadas de nuestra ciudad.-

ARTÍCULO 4º.- CONVOCAR a artistas de la Dirección de Cultura del Municipio a realizar en el recinto una representación artística alusiva a la fecha.-

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.

Villa Carlos Paz, 2 de marzo de 2022

RESOLUCIÓN Nº060/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria Para el día 3 de febrero de 2022 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº153/2021-22:P.R.Solicita al DEM construya en la base de ascenso al Cerro de la Cruz una batería de baños públicos de libre acceso. FC. A COM. DUA/TUR, CULT, DEP.

Pto. Nº156/2021-22:P.R.Solicita al DEM diversos puntos relativos a las columnas de alumbrado público de la ciudad. FC. A COM. DUA.

Pto. Nº157/2021-22:P.O.Hogares sustitutos Guardadores:modifica Ordenanza Nº4.370, artículos 1º y 4º, subsidios. CPD. A COM. ECON. FINANZAS/DES. SOC. SAL. EDUC.

Pto. Nº158/2021-22:P.R.Solicita al DEM informe diversos puntos relativos al Servicio de Transporte Público de Pasajeros. FC. A COM. DUA/ECON. FINANZAS

Pto. Nº159/2021-22:P.O.Comodato Banco de la Nación Argentina: modifica Ordenanza Nº6.497, cláusula Sexta, ampliando el plazo de vigencia del mismo. DEM. Aprobado por mayoría 9 votos (CPU, N. Lenci, G. Molina)



ACTAS DE DESGRABACIÓN: Aprobadas

Acta Nº028/2021-22: S.O. 30-12-2021.-

Acta Nº029/2021-22:S.E. 03-01-2022.-

Acta Nº030/2021-22:S.O. 06-01-2022.-



ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 20/2021-22:

Guía de Ingresos al 02/02/2021

01.- La Sra. Presidenta del Concejo de Representantes remite informes presentados por los Jueces de Faltas Nº 01 y 02, de acuerdo a Ordenanza Nº3868, correspondiente a lo actuado en el segundo semestre del año 2021.-

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 3 de febrero de 2022.-



RESOLUCIÓN Nº 059/2021-22

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Especial realizado por miembros del Concejo de Representantes para el tratamiento de diversos Proyectos de Ordenanza; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que para este caso en particular el mencionado artículo -segundo párrafo- la citación a la Sesión deberá ser con veinticuatro horas de anticipación.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 28 de enero de 2022 a las 12 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº154/2021-22: P.O. Uso del espacio público: aprueba el modelo de convenio a suscribir con la empresa Mot Cor S.A. para la instalación de un stand promocional de la empresa Autocity de Grupo Tagle. DEM

Pto. Nº155/2021-22: P.O. Turismo y Deporte: aprueba el modelo de convenio a suscribir con la empresa Arano Box Producciones S.R.L. para la realización de un evento Boxístico Internacional televisado por DirecTV Sport. DEM

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.

VILLA CARLOS PAZ, 27 de enero de 2022



RESOLUCIÓN Nº058/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 20 de enero de 2022 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº145/2021-22:P.DE.Declara el beneplácito por la conmemoración del 39° aniversario del fallecimiento del Dr. Arturo Umberto Illia. FC. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº146/2021-22:P.R.Solicita al DEM informe distintos puntos relativos a los Planes de Obras 2018 a 2022. CPI. A COM. DUA/ECON-FINANZAS

Pto. Nº147/2021-22:P.R.Informa el DEM distintos puntos relativos a la flota de vehículos municipales. CPI. A COM. GRAL.

Pto. Nº148/2021-22:P.R.Solicita al DEM informe distintos puntos relativos al supuesto incendio de un vehículo perteneciente a la dirección de servicios públicos en el Centro ambiental. CPD. A COM. DUA.

Pto. Nº149/2021-22:P.O.Servicio de Higiene Urbana y Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios: aprueba modelo de convenio con la firma “CO.TR.ECO S.A.” referido a la variación de costos. DEM. Aprobado por mayoría7 votos (CPU)

Pto. Nº150/2021-22:P.O.Exime del pago de la Contribución por la Ocupación de la Vía Pública, por los períodos de enero y febrero de 2022, a los artesanos detallados en anexo. DEM. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº151/2021-22:P.O.Uso del espacio público: autoriza a la AFIP a instalar sin cargo un camión para la atención móvil, durante el mes de febrero de 2022. DEM. Aprobado por mayoría 8 votos (CPU, N. Lenci)

Pto. Nº152/2021-22:P.O.Residuos electrónicos: Aprueba modelo de convenio a suscribir con la Empresa PROGEAS Argentina S.A. DEM. Aprobado por mayoría 8 votos (CPU, N. Lenci)



ACTAS DE DESGRABACIÓN: Aprobadas

Acta Nº025/2021-22: S.O. 16-12-2021.-

Acta Nº026/2021-22:A.P. 20-12-2021.-

Acta Nº027/2021-22:S.O. 23-12-2021.-



ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 19/2021-22:

Guía de Ingresos al 18/01/2022

-01.El Sr. Nicolás Magoia informa sobre el Expediente Nº 18.384, presentado en la Municipalidad.-

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 20 de enero de 2022.-



RESOLUCIÓN Nº052/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 6 de enero de 2022 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº136/2021-22:P.R.Solicita al DEM informe si la patrulla ambiental ha detectado la proliferación de plantas acuáticas en la desembocadura del río Los Chorrillos. FC. A COM. DES. URB. AMB.

Pto. Nº137/2021-22:P.R.Solicita se efectúeel pago actualizado de las órdenes de pago correspondientes a los años 2014, 2015, 2016 y 2017al Sr. Diego Truccone. CPST. A COM. GRAL

Pto. Nº138/2021-22:P.C.Comunica al Gobierno de la Provincia de Córdoba, la preocupación y el rechazo a la Ley N° 10.793 -Regulación de la actividad del juego online. CPST. A COM. GRAL

Pto. Nº139/2021-22:P.O.Uso del espacio público: aprueba el modelo de convenio a suscribir con el Instituto Nacional de la Yerba Mate, otorgando autorización para la instalación de un stand promocional de la misma. DEM. Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº140/2021-22:P.O. Uso del espacio público:aprueba el modelo de convenio a suscribir con la empresa “MS Group Comunicación y Marketing S.R.L.”, otorgando autorización para la instalación de un stand promocional de la firma “Natura Argentina”. DEM. Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº141/2021-22:P.O. Uso del espacio público:aprueba el modelo de convenio a suscribir con el Sr. Bayon Juan Facundo, otorgando autorización para la instalación de un stand promocional de la firma “Pepsi”. DEM. Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº142/2021-22:P.O.Faculta al DEM a suscribir un convenio con la Municipalidad de Villa Río Icho Cruz,para la provisión y/o venta de agua en bloque desde la planta potabilizadora de Cuesta Blanca. DEM. Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº143/2021-22:P.O.Faculta al DEM a suscribir los modelos de convenios con la Municipalidad de San Antonio de Arredondo, para la provisión y/o venta de agua en bloque desde la planta potabilizadora de Cuesta Blanca, y convenio de reconocimiento de deuda. DEM. Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº144/2021-22:P.D. Modifica el Decreto Nº006/2021-22, referido a las medidas adoptadas para el funcionamiento del Cuerpo Legislativo con respecto a la pandemia de Covid-19. CPU. Aprobado por mayoría 8 votos (CPU, N. Lenci)



ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 18/2021-22:

Guía de Ingresos al 4/01/2022

-01. La Sra. Norma Zabala de la Asociación Artesanos Unidos, presenta 2 Notas, una referida al predio de la Costanera D`Elia, y la segunda referida al Canon de Enero y Febrero.

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 6 de enero de 2022.-

RESOLUCIÓN Nº047/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 23 de diciembre de 2021 a las 18 hs. , a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº122/2021-22: P.DE.Declarar el beneplácito por la conmemoración del 108° aniversario del natalicio de María Teresa Merciadri de Morini. FC

Pto. Nº123/2021-22:P.O. Prohibición de pirotecnia (Ord. Nº5926): modifica diversos artículos, incorporando el uso de “pirotecnia fría”. FC

Pto. Nº124/2021-22:P.R. Solicita al DEM y al CPUA diversos puntos relativos al predio llamado “Complejo Turístico Recreativo y Deportivo Parque de Montaña”. FC

Pto. Nº125/2021-22:P.R. Informa el DEM diversos puntos relativos al Área Protegida “CAMIARE”. CPST

Pto. Nº126/2021-22: P.R.Requiere al DEM de respuesta del Pedido de Informe sobre Ord. Nº6436, ingresado el 6 de Octubre del corriente año. CPI

Pto. Nº127/2021-22: P.O.R.Uso del espacio público: aprueba el modelo de convenio a suscribir con “Banco Macro S.A.”, otorgando autorización para la instalación de Cajeros Automáticos Móviles. DEM

Pto. Nº128/2021-22: P.O. Uso del espacio público: aprueba el modelo de convenio a suscribir con “Banco de La Nación Argentina”, otorgando autorización para la instalación de un Cajero Automático Móvil. DEM

Pto. Nº129/2021-22: P.O. Uso del espacio público: aprueba el modelo de convenio a suscribir con “Banco Supervielle S.A.”, otorgando autorización para la instalación de Cajeros Automáticos y una oficina móvil. DEM

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº023/2021-22: S.O. 09-12-2021.-

Acta Nº024/2021-22: S.E. 14-12-2021.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 16/2021-22:

Guía de Ingresos al 21/12/2021

-01. El Ing. Juan Carlos Paesani solicita que se cumpla con Leyes Ambientales de Orden Superior.-

-02. La Concejal Natalia Lenci presenta Certificado de Antecedentes.-

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-



Villa Carlos Paz, 23 de diciembre de 2021.

RESOLUCIÓN Nº043/2021-22

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 20 de diciembre de 2021 a las 15 hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº065/2021-22: P.O. Presupuesto General de Recursos y Gastos de la Administración Municipal para el ejercicio 2022.-

Pto. Nº099/2021-22: P.O. Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio 2022.-

Pto. Nº107/2021-22: P.O. Ordenanza General Impositiva (Nº1.408): Incorpora el Título XVIII: “Tasa por Servicio de Agua”.-

Pto. Nº108/2021-22: P.O. Servicios de provisión de Agua Potable, Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales y Agua Corriente: establece esquema tarifario a partir del 1º de Enero de 2022.-

Pto. Nº109/2021-22: P.O. Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) mediante Ómnibus: aprueba la tarifa para el Servicio a partir de su promulgación.-

ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública.-

ARTÍCULO 3º.-Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día lunes 20 de diciembre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

a) Página web: www.concejovcp.gov.ar;

b) Correo electrónico: secretarialegislativavcp@gmail.com;

c) Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse.-

ARTÍCULO 4º.-Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes.-

ARTÍCULO 5º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-



VILLA CARLOS PAZ, 15 de diciembre de 2021.-





RESOLUCIÓN Nº034/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinariapara el día 2de diciembre de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº090/2021-22: P.O. Código de Ética (Ord. 5.922): incorpora diversas modificaciones al Capítulo III - Impedimentos Funcionales”, relativos a incompatibilidades e inhabilidades para ser candidato a un cargo electivo. FC. A COM IRA

Pto. Nº091/2021-22: P.O.Estatuto del Personal Municipal (Ord. 538): modifica el artículo 9º, relativo a las condiciones indispensables para participar de los concursos para el pase a planta permanente. CPD. A COM IRA

Pto. Nº092/2021-22: P.R.Solicita al DEM informe diversos puntos relativos a los hechos que habrían acontecido el pasado día 26 de noviembre con un móvil municipal. CPI. A COM SEG CIUDADANA

Pto. Nº093/2021-22: P.R.Solicita al DEM informe diversos puntos relativos a las obras de desagües pluviales que se encuentra en ejecución en la calle Las Heras. CPI. A COM. DES. URB. AMB.

Pto. Nº094/2021-22: P.O.Suspende la vigencia de importes mínimos especiales correspondientes a los próximos 3 períodos a los establecimientos comerciales y de servicios ubicados sobre calle Las Heras. CPI. A ECON. FINANZAS

Pto. Nº095/2021-22: P.R.Refrenda el Decreto Nº 588/DE/2021, aceptando la donación sin cargo efectuada por la Sra. Cristina María SCOTTO, consistente en una banqueta y una pizarra. CPU. Aprobado por unanimidad de los presentes (Ausente: P. Morla)

Pto. Nº096/2021-22: P.R.Solicita al DEM informe diversos puntos relativos a las obras del predio denominado “LOTE H”. CPST. A COM. DES. URB. AMB

Pto. Nº097/2021-22: P.R.Insta al DEM a realizar las inversiones necesarias para restablecer y mejorar el estado del Estadio Municipal de Deportes “Intendente Dn. Juan García”. CPD. A COM. DES. URB. AMB/DEPORTES

Pto. Nº098/2021-22: P.DE.Declara el reconocimiento a la Primera División y al cuerpo técnico del “Carlos Paz Rugby Club” por su participación y por haber obtenido el campeonato Super 10B. CPU. Aprobado por unanimidad de los presentes (Ausente: P. Morla)

Pto. Nº099/2021-22:P.O. Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio 2022. DEM. A COM. ECON. FINANZAS

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº064/2021-22:P.O. Establece la obligatoriedad para todos los comercios expendedores de productos de limpieza fraccionadosen envases descartables de colocar un rótulo que indique el producto allí contenido. APROBAR CON MODIFICACIONES. Aprobado por unanimidad de los presentes (Ausente: P. Morla)

ACTAS DE DESGRABACIÓN: Aprobadas

Acta Nº020/2021-22: S.O. 18-11-2021.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 13/2021-22:

Guía de Ingresos al 30/11/2021

-01.El Sr. Intendente Municipal envía el Decreto Nº 588, referido a la Donación de la Sra. Cristina María Scotto.-

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz,2 de diciembre de 2021.-

RESOLUCIÓN Nº033/2021-22



La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ



R E S U E L V E



ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria Para el día 25 de noviembre de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº083/2021-22: P.DE.Declara “Vecino Destacado” a Rodolfo Cernotto por su compromiso con la ciudad y su trayectoria como Inmobiliario. FC

Pto. Nº084/2021-22: P.D.Fondo Editorial (Ord. Nº3181): designa ala Concejal Patricia Morla en representación del cuerpo para el Tribunal Evaluador. CPU

Pto. Nº085/2021-22: P.O.Acepta la transferencia al dominio privado Municipal del tanque de almacenamiento de agua ubicado sobre Calle Goethe de Barrio Villa del Lago. DEM

Pto. Nº086/2021-22: P.O.Autoriza al DEM a incorporar al Servicio de Provisión de Agua Potable distintas fracciones rurales ubicadas dentro de la zona AP2. DEM

Pto. Nº087/2021-22: P.O.Modifica el Artículo 2º de la Ordenanza Nº6755. DEM

Pto. Nº088/2021-22: P.O.Aprueba el Convenio de Cooperación suscrito con la Prefectura Municipal de la Ciudad de Armação Dos Búzios, República Federativa de Brasil. DEM

Pto. Nº089/2021-22: P.O.Aprueba el Proyecto “Plan de Pavimentación de Calles, Accesibilidad Estratégica Interna a Barrios (Etapa1) Argentina Hace I”. DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº054/2021-22:P.O. Otorga un subsidio de $15.000 a cada una de las cooperadoras, que forman parte de las distintas instituciones educativas de gestión pública de nivel primario y nivel inicial de nuestra ciudad. APROBAR CON MODIFICACIONES – MINORÍA.-

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº019/2021-22: S.O. 11-11-2021.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 12/2021-22:

Guía de Ingresos al 23/11/2021

-01.La Dirigencia del Club Sportivo Brasil, solicita reunirse con este Concejo de Representantes.-



ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 25 de noviembre de 2021.

RESOLUCIÓN Nº031/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 11de noviembre de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:



Pto. Nº076/2021-22:P.DE.Interés Legislativo: Declara el libro “Nosotras en Libertad”, escrito por presas políticas de la cárcel de Villa Devoto, con la participación de María Beatriz Castillo y Adriana Corsaletti. CPU. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº077/2021-22:P.DE. Declara el Reconocimiento a varios niños de la ciudad por su contribución en la Plaza Sol y Lago. CPD. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº078/2021-22:P.D. Carlos Paz Gas: designa síndico titular a propuesta del principal partido de la oposición. FC. Aprobado por mayoría 10 votos (CPU, N. Lenci, G. Molina, J. Lassaga)

Pto. Nº079/2021-22: P.O.Establece la prohibición de la oferta y/o exhibición de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar en las inmediaciones de las cajas registradoras en Mercados y Supermercados. CPU. A COM. IRA

DESPACHOS DE COMISIÓN:



Pto. Nº046/2021-22:P.O. Ordenanza Tarifaria (Nº6677): Modifica el Inciso 8 del Artículo 62º del Título XII: Rentas Diversas. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES. Aprobado por mayoría 8 votos (CPU, N. Lenci)

Pto. Nº056/2021-22:P.O.Modifica el Anexo III “in fine” de la Ordenanza Nº6.678 “Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal 2021”. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES. Aprobado por unanimidad

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº016/2021-22: S.O. 28-10-2021. Aprobada

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 11 de noviembre de 2021.





RESOLUCIÓN Nº 029/2021-22

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 3 de noviembre de 2021 a las 19 hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº046/2021-22: P.O. Ordenanza Tarifaria (Nº6677): Modifica el Inciso 8 del Artículo 62º del Título XII: Rentas Diversas.-

Pto. Nº056/2021-22: P.O. Modifica el Anexo III “in fine” de la Ordenanza Nº6.678 “Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal 2021”.-

Pto. Nº057/2021-22: P.O. Aprueba la documentación para el Llamado a Licitación Pública de Proyectos, Construcción, Instalación, Mantenimiento y Explotación Publicitaria de 60 Refugios para Pasajeros De Transporte Urbano.-



ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública.-



ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día miércoles 3 de noviembre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

a) Página web: www.concejovcp.gov.ar;

b) Correo electrónico: secretarialegislativavcp@gmail.com;

c) Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse.-

ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes.-

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 29 de octubre de 2021

RESOLUCIÓN Nº022/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº016/2020-21) para el día 14 de octubre de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº043/2021-22: P.R. Solicita al DEM realice tareas de acondicionamiento y mantenimiento en el sector conocido como “Playa Esmeralda”. CPD

Pto. Nº044/2021-22: P.O. Crea el programa de monitoreo de playas urbanas seguras denominado “Carlos Paz Te Cuida”.CPD

Pto. Nº045/2021-22: P.DE. Interés Legislativo: declara el Proyecto “3 de 10” largometraje de ficción realizado íntegramente sobre la problemática del acoso escolar (Bullyng). FC

Pto. Nº046/2021-22: P.O. Ordenanza Tarifaria (Nº6677): Modifica el Inciso 8 del Artículo 62º del Título XII:Rentas Diversas. DEM

Pto. Nº047/2021-22: P.O. Prorroga la antigüedad de los vehículos afectados al Servicio de Taxis y de Remises, cuyo vencimiento operar en hasta el día 31 de diciembre de 2021. DEM

Pto. Nº048/2021-22: P.O. Servicio de Higiene Urbana y Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios: aprueba modelo de convenio con la firma “CO.TR.ECO S.A.” referido a la variación de costos. DEM

DESPACHO DE COMISIÓN:

Pto. Nº022/2021-22:P.O. Aprueba el modelo de convenio a suscribir con el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar tendiente a brindar herramientas para mejorar la calidad de vida de pobladores en situación de vulnerabilidad social. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES.



Pto. Nº035/2021-22:P.O. Mantenimiento de Espacios Verdes: aprueba el modelo de convenio a suscribir con la Cooperativa de Trabajo 17 de Julio Limitada. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES.

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº010/2021-22: S.O. 23-09-2021.-

Acta Nº011/2021-22: S.O. 30-09-2021.-



ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 08/2021-22:

Guía de Ingresos al 13/10/2021

-01. La ONG Concientizar para Prevenir solicita la modificación de la Ordenanza Nº5840, Espectáculos Públicos.-

-02. El Presidente del Órgano de Liquidación de Carlos Paz Gas S.A., Ing. Roberto Rizzi, informa sobre la renuncia de la Síndico Paola Vassallo.-

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz,14 de octubre de 2021.-





RESOLUCIÓN Nº 020/2021-22

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Audiencia Pública (modalidad virtual, Ord. Nº6652), según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 12 de octubre de 2021 a las 15hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:



ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº022/2021-22: P.O. Aprueba el modelo de convenio a suscribir con el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar tendiente a brindar herramientas para mejorar la calidad de vida de pobladores en situación de vulnerabilidad social.-

Pto. Nº035/2021-22: P.O. Mantenimiento de Espacios Verdes: aprueba el modelo de convenio a suscribir con la Cooperativa de Trabajo 17 de Julio Limitada.-



ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública.-

ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día martes 12 de octubre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

Página web: www.concejovcp.gov.ar;

Correo electrónico: secretarialegislativavcp@gmail.com

Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse.-



ARTÍCULO 4º.- En el marco de la Emergencia Sanitaria y de acuerdo al art. 1º de la Ord. Nº6652, los vecinos inscriptos en la Audiencia Pública participarán en la misma de manera virtual a través de un link y/o ID y Clave que se les proporcionará oportunamente.



ARTÍCULO 5º.- De acuerdo al art. 3º de la Ord. Nº6652, los inscriptos que no cuenten con los medios tecnológicos para hacerlo, podrán participar de la misma a través del procedimiento descripto en el Artículo N° 19, inc. d) de la Ordenanza Nº 6132. En este caso deberán, conjuntamente con la inscripción, acompañar por escrito los términos de su exposición preferentemente de forma digital enviando un correo electrónico a la dirección dispuesta. De no ser posible, deben ser presentadas en letra clara y legible en forma personal en Secretaría Legislativa. En ambos casos deberá adecuar los términos de su presentación al tiempo de exposición establecido por el art. 24º de la Ordenanza Nº 6132 (hasta 10 minutos).



ARTÍCULO 6º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8.30hs. a 14hs.) de lunes a viernes.-



ARTÍCULO 7º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-



VILLA CARLOS PAZ, 6 de octubre de 2021.-

RESOLUCIÓN Nº014/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº016/2020-21) para el día 16 de septiembre de 2021 a las 18.30 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº028/2021-22: P.R.Solicita al DEM organice una visita al Centro Ambiental para los Concejales. CPD

Pto. Nº029/2021-22: P.R.Solicita al DEM instrumente medidas concernientes a dotar de alumbrado público al loteo H. FC

Pto. Nº030/2021-22: P. DE.Declara el beneplácito por la conmemoración al “Día Internacional de la Democracia”, celebrado el 15 de septiembre de cada año.FC

Pto. Nº031/2021-22: P.O.Crea el Registro de Propietarios de Bicicletas en el que se registrarán los rodados cuyos propietarios se encuentren domiciliados en la ciudad de Villa Carlos Paz. FC

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº022/2021-22: P.O. Aprueba el modelo de convenio a suscribir con el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar tendiente a brindar herramientas para mejorar la calidad de vida de pobladores en situación de vulnerabilidad social. APROBAR EN PRIMERA LECTURA CON MODIFICACIONES.

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº008/2021-22: S.O. 09-09-2021.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 04/2021-22:

Guía de Ingresos al 14/09/2021

-01.La Junta Electoral Municipal presenta el Auto Interlocutorio Número Quince.-

-02.La Auditora de Gestión presenta el dictamen sobre los balances anuales de las Comisiones de Control de Balnearios.-

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz,16 de septiembre de 2021.

RESOLUCIÓN Nº008/2021-22

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E



ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº016/2020-21) para el día 12 de agosto de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:



ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº010/2021-22: P.O. Declara Patrimonio Natural y Cultural de la ciudad de Villa Carlos Paz a todo el arbolado público urbano. FC

Pto. Nº011/2021-22: P.O. Crea el “Programa Escuelas Conectadas de VCP”, con el objetivo de posibilitar la conectividad gratuita de las escuelas públicas de Nuestra Ciudad. FC

Pto. Nº012/2021-22: P.R. Encomienda a la Auditora de Gestión, la realización de un dictamen de diversos expedientes de la firma CO.TR.ECO. S.A. CPST

Pto. Nº013/2021-22: P.D. Designar de acuerdo a la Ord. Nº6335 la representación de Concejales en distintas instituciones, organizaciones y entes para el período 2021/2022. CPU



ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº054/2020-21: S.Ex. 02-07-2021.-

Acta Nº055/2020-21: S.Ex. 21-07-2021.-



ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 02/2021-22:

Guía de Ingresos al 10/08/2021

-01. La ONG Concientizar para Prevenir se refiere a la modificación de la Ordenanza Nº 5840, Espectáculos Públicos.-



ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 12 de agosto de 2021.-

RESOLUCIÓN Nº002/2021-22

La Presidente del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a Sesión de Apertura (modalidad virtual, Dto. Nº016/2020-21) del período de Sesiones Ordinarias del Concejo de Representantes del Municipio de Villa Carlos Paz correspondiente al período Legislativo 2021-2022, para el día 1º de agosto del corriente año a las 10:00hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad sita en calle San Martín al 400, para considerar lo siguiente:

- Dar apertura al Período Legislativo 2021-2022, en cumplimiento del artículo 118, tercer párrafo, de la Carta Orgánica Municipal "Las sesiones Ordinarias se realizan desde el 1º de Agosto hasta el 30 de Junio de cada año".-

- Recibir el mensaje del Señor Intendente Municipal, H. Daniel Gómez Gesteira, según lo establece el artículo 144 inc. 5 de la Carta Orgánica Municipal "…informar sobre la Ejecución del Presupuesto anterior, el estado de las Cuentas Públicas y de los planes de Gobierno para el Ejercicio en curso.-

- Fijar Fecha y hora de las Sesiones Ordinarias del presente período Legislativo.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 27 de julio de 2021.

RESOLUCIÓN Nº001/2021-22

VISTO: El artículo 118, de la Carta Orgánica Municipal el que establece: "El Concejo de Representantes se reúne en Sesiones Preparatorias todos los años, con anterioridad a las Ordinarias, oportunidad en la que se elige el Presidente y demás autoridades…"; y

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario convocar a Sesión Preparatoria a fin de cumplimentar con las normas mencionadas, a los efectos de elegir las autoridades del Concejo de Representantes por el Período Legislativo que abarca desde el 1º de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022.-

Que por todo lo expuesto corresponde emitir el acto administrativo sobre el particular.-

Por Ello:

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Preparatoria (modalidad virtual, Dto. Nº020/2020-21), para el día viernes 30 de julio del corriente año a las 10:00hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad sita en calle San Martín al 400, para considerar los siguientes temas:



ORDEN DEL DÍA:

DESIGNAR y tomar juramento de Ley al Presidente; Vice-Presidente 1º; Vice-Presidente 2º; Vice-Presidente 3º del Concejo de Representantes del Municipio de Villa Carlos Paz, por el Período Legislativo que abarca desde el 1º de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022.-



ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-



Villa Carlos Paz, 27 de julio de 2021.

RESOLUCIÓN Nº 098/2020-21

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Audiencia Pública (modalidad virtual, Ord. Nº6652), según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 27 de julio de 2021 a las 15 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:



ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº329/2020-21: P.O. Coches Taxímetros: establece las tarifas del servicio público que presta la Asociación de Permisionarios del Taxímetro.-

Pto. Nº330/2020-21: P.O. Autos al Instante / Remises: establece las tarifas del servicio público que prestan las Empresas de transporte individual de personas y sus equipajes en automóviles de alquiler.-

Pto. Nº334/2020-21: P.O. Aprueba el Proyecto de “ETAPA 2 DESAGÜE CALLE LAS HERAS”.-

Pto. Nº335/2020-21: P.O. Aprueba el Proyecto de “REPAVIMENTACIÓN DE CALLE COMECHINGONES ENTRE CALLE BACH Y LAGO SAN ROQUE”.-

ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública.-

ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día martes 27 de julio del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

a) Página web: www.concejovcp.gov.ar;

b) Correo electrónico: secretarialegislativavcp@gmail.com

c) Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse.-

ARTÍCULO 4º.- En el marco de la Emergencia Sanitaria y de acuerdo al art. 1º de la Ord. Nº6652, los vecinos inscriptos en la Audiencia Pública participarán en la misma de manera virtual a través de un link y/o ID y Clave que se les proporcionará oportunamente.

ARTÍCULO 5º.- De acuerdo al art. 3º de la Ord. Nº6652, los inscriptos que no cuenten con los medios tecnológicos para hacerlo, podrán participar de la misma a través del procedimiento descripto en el Artículo N° 19, inc. d) de la Ordenanza Nº 6132. En este caso deberán, conjuntamente con la inscripción, acompañar por escrito los términos de su exposición preferentemente de forma digital enviando un correo electrónico a la dirección dispuesta. De no ser posible, deben ser presentadas en letra clara y legible en forma personal en Secretaría Legislativa. En ambos casos deberá adecuar los términos de su presentación al tiempo de exposición establecido por el art. 24º de la Ordenanza Nº 6132 (hasta 10 minutos).

ARTÍCULO 6º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8.30hs. a 14hs.) de lunes a viernes.-

ARTÍCULO 7º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 22 de julio de 2021

RESOLUCIÓN Nº091/2020-21

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Extraordinaria realizado por el bloque “Carlos Paz Unido”, para el tratamiento de diversos Proyectos; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en los artículos 10 y 19 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que la misma se realiza bajo las atribuciones concedidas en el art. Nº 118 de la C.O.M.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN EXTRAORDINARIA(modalidad virtual, Dto. Nº016/2020-21), según lo establecido en los artículos 10 y 19 del Reglamento Interno (Dto. Nº007/2016) y el artículo 118 de la C.O.M., para el día 02 de julio de 2021 a las 18 hs, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº327/2020-21: P.O.Exime a hoteles y otros establecimientos de alojamiento del pago de diversas Contribuciones Municipales. DEM. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº328/2020-21: P.O.Exime a diversos establecimientos del sector comercial del pago de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios por los períodos 06 y 07/2021. DEM. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº329/2020-21: P.O.Coches Taxímetros: establece las tarifas del servicio público que presta la Asociación de Permisionarios del Taxímetro. DEM. Aprobado por mayoría 8 votos (CPU N. Lenci)

Pto. Nº330/2020-21: P.O.Autos al Instante / Remises: establece las tarifas del servicio público que prestan las Empresas de transporte individual de personas y sus equipajes en automóviles de alquiler. DEM. Aprobado por mayoría 8 votos (CPU N. Lenci)

Pto. Nº331/2020-21: P.C. Comunica a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, tenga a bien suspender aquellos trámites referidos al emprendimiento inmobiliario denominado “Torres del Lago”. CPU. Aprobado por unanimidad

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 01 de julio de 2021.-

RESOLUCIÓN Nº087/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº016/2020-21) para el día 17 de junio de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº314/2020-21: P.O.Adhiere a la Ley Nacional Nº27.521, “Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria” (SUNITI). FC. A COM. GRAL.

Pto. Nº315/2020-21: P.O.Cultura: Modifica Ord. Nº5.393, actualiza los valores de los premios anuales del Salón de Artes Plásticas. CPU. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº316/2020-21: P.DE. Declara el Beneplácito ante la sanción de la Ley Nº27.621 “Implementación De La Educación Ambiental Integral En La República Argentina”. CPU. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº317/2020-21: P.O.Defensor del Pueblo: Pospone las elecciones para Defensor del Pueblo, Adjuntos y Suplentes para el día 26 de septiembre de 2021. CPST. A COM. GRAL.

Pto. Nº318/2020-21: P.O.Aprueba proyecto y documentación para el llamado a Concurso Público de la obra “Adquisición de materiales eléctricos destinados ala iluminación del Lote H”. DEM. A COM. DES. URB. AMB/ECON. FINANZAS

Pto. Nº319/2020-21: P.O.Ex Canal de Riego (Ord. Nº1.374): aprueba el Modelo de Convenio a suscribir con el Sr. Rubén Fabián Torres y la Sra. Inés Elisa Torres, propietarios condóminos de los terrenos del ex Canal de Riego. DEM. A COM. ECON. FINANZAS

Pto. Nº320/2020-21: P.O.Defensor del Pueblo: Pospone las elecciones para Defensor del Pueblo, Adjuntos y Suplentes para el día 31 de octubre de 2021. FC. A COM. GRAL.

Pto. Nº321/2020-21: P.O.Defensor del Pueblo: Suspende por única vez la fecha de las elecciones para Defensor del Pueblo y fija nueva fecha para el día 22 de agosto de 2021. FC. N. Lenci.

En general: Aprobado por mayoría 11 votos (G.Molina)

En particular:

Artículo 1 Aprobado por mayoría de 11 votos (G. Molina)

Artículo 2 Aprobado por mayoría de 8 votos (Votos: CPU. N. Lenci)

Artículo 3 Aprobado por mayoría de 8 votos (Votos: CPU N. Lenci)

Artículo 4 Aprobado por mayoría de 8 votos (Votos: CPU N. Lenci)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº280/2020-21: P.O. Llama a Concurso Público de Antecedentes para el ingreso a Planta Permanente del Municipio de Villa Carlos Paz. APROBAR SIN MODIFICACIONES. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº304/2020-21: P.DE. Interés Legislativo: Declara al “Programa de Acompañamiento al Adulto Mayor” implementado por YWCA Villa Carlos Paz. APROBAR CON MODIFICACIONES. Aprobado por unanimidad

ACTAS DE DESGRABACIÓN: Aprobadas

Acta Nº048/2020-21:S.O.27-05-2021.

Acta Nº049/2020-21: S.O. 03-06-2021.

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº32/2020-21:

Guía de Ingresos al 15/06/2021



-01. El Intendente Municipal se refiere a la elección del Defensor del Pueblo.-

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 17 de junio de 2021.

RESOLUCIÓN Nº 086/2020-21



EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ



R E S U E L V E



ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Audiencia Pública (modalidad virtual, Ord. Nº6652), según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 18 de junio de 2021 a las 15hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:



ORDEN DEL DÍA:



Pto. Nº267/2020-21: P.O. Aprueba la segunda etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental.-



Pto. Nº273/2020-21: P.O. Denomina a las calles y avenidas públicas ubicadas en el barrio "Villa Parque San Miguel".-



Pto. Nº292/2020-21: Cuenta General del Ejercicio 2020.-



Pto. Nº309/2020-21: P.O. Código de Edificación y Urbanismo (Ord. Nº4021): Crea el "Área Protegida Norte" (APN).-



ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública.-



ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día viernes 18 de junio del corriente año, por alguno de los siguientes medios:



a) Página web: www.concejovcp.gov.ar;

b) Correo electrónico: secretarialegislativavcp@gmail.com

c) Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.



A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse.-



ARTÍCULO 4º.- En el marco de la Emergencia Sanitaria y de acuerdo al art. 1º de la Ord. Nº6652, los vecinos inscriptos en la Audiencia Pública participarán en la misma de manera virtual a través de un link y/o ID y Clave que se les proporcionará oportunamente.



ARTÍCULO 5º.- De acuerdo al art. 3º de la Ord. Nº6652, los inscriptos que no cuenten con los medios tecnológicos para hacerlo, podrán participar de la misma a través del procedimiento descripto en el Artículo N° 19, inc. d) de la Ordenanza Nº 6132. En este caso deberán, conjuntamente con la inscripción, acompañar por escrito los términos de su exposición preferentemente de forma digital enviando un correo electrónico a la dirección dispuesta. De no ser posible, deben ser presentadas en letra clara y legible en forma personal en Secretaría Legislativa. En ambos casos deberá adecuar los términos de su presentación al tiempo de exposición establecido por el art. 24º de la Ordenanza Nº 6132 (hasta 10 minutos).



ARTÍCULO 6º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8.30hs. a 14hs.) de lunes a viernes.-



ARTÍCULO 7º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-





VILLA CARLOS PAZ, 13 de junio de 2021.-

RESOLUCIÓN Nº081/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº016/2020-21) para el día 27 de mayo de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº303/2020-21: P.O.Dispone la creación de la “Plataforma Mesa de Entradas Virtual (MEV)”. CPI

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº304/2019-20: P.O. Implementa iluminación color verde en monumentos y atractivos públicos el día 30 de Mayo de cada año en conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. APROBAR CON MODIFICACIONES.

Pto. Nº292/2020-21: Cuenta General del Ejercicio 2020. APROBAR EN PRIMERA LECTURA SIN MODIFICACIONES.

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº042/2020-21:S.O.15-04-2021.

Acta Nº043/2020-21: S.O. 22-04-2021.

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 29/2020-21:

Guía de Ingresos al 26/05/2021

-01. El Sr. Adolfo Parizzia , Presidentes de la Comuna de Estancia Vieja, se refiere al Proyecto de Expropiación sobre un lote de la calle Benjamín Lavaisse de Villa del Lago.-

-02. El Ing. Guillermo Fraire, se refiere a la Ordenanza Nº 6221.-

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-



Villa Carlos Paz,27 de mayo de 2021.-

RESOLUCIÓN Nº080/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº016/2020-21) para el día 20 de mayo de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº293/2020-21: P.O. Crea el programa “Incubadora de Empresas de Triple Impacto”. CPD

Pto. Nº294/2020-21: P.DE. Interés Legislativo: Declara al Día Mundial del Reciclaje que se conmemora el 17 de mayo de cada año. CPU

Pto. Nº295/2020-21: P.DE. Interés Legislativo: Declara al programa “GREY. Calles y noches Dignas” que lleva a cabo la Fundación VI.D.A. FC

Pto. Nº296/2020-21: P.R. Solicita al DEM arbitre las medidas necesarias a fin de dar amplia difusión de la próxima elección del Defensor del Pueblo. FC

Pto. Nº297/2020-21: P.C. Comunica Gobierno de la Provincia de Córdoba que vería con agrado ponga en funcionamiento los comedores escolares del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (PAICOR).FC

Pto. Nº298/2020-21: P.O. Adhiere a la Disposición N° 480/20 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial “Marco Regulatorio para la Circulación de Vehículos de Movilidad Personal”. CPI

Pto. Nº299/2020-21: P.O. Declara de utilidad pública y sujeta a expropiación un lote de propiedad de la Asociación Civil Villa Parque San Miguel ubicado sobre Calle Pública (Avda. San Gabriel) de Bº Villa Parque San Miguel. DEM

Pto. Nº300/2020-21: P.O. Declara de utilidad pública y sujeta a expropiación un lote de propiedad de la Sras. Muñoz Nilda Ángela y Muñoz Rosa Nelly ubicado sobre Calle Benjamín Lavaise de Bº Villa del Lago. DEM

Pto. Nº301/2020-21: P.O. Educación: Aprueba el Modelo de Convenio a suscribir con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (de la UNC) tendiente a promover la interacción y el intercambio educativo y formativo. DEM

Pto. Nº302/2020-21: P.O. Género: Aprueba el Modelo de Convenio a suscribir con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación tendiente a desarrollar programas en materia de políticas de género. DEM

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº040/2020-21: A.P. 06-04-2021.

Acta Nº041/2020-21: S.O. 08-04-2021.

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 28/2020-21:

Guía de Ingresos al 18/05/2021

-01. La ONG Concientizar para Prevenir, solicita la modificación de la Ordenanza Nº 5840 (Espectáculos Públicos).-

-02. El Sec. General del S.I.P.O.S. Sr. Gustavo Valdez, solicita reunirse con este Concejo de Representantes.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 20 de mayo de 2021.

RESOLUCIÓN Nº076/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº016/2020-21) para el día 06 de mayo de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº273/2020-21: P.O. Denomina a las calles y avenidas públicas ubicadas en el barrio “Villa Parque San Miguel”. DEM

Pto. Nº274/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe distintos puntos relativos al “Parque Recreativo - Educativo Natural Protegido Sol Y Río”. CPD

Pto. Nº275/2020-21: P.C. Comunica al Gobierno de la Provincia de Córdoba, su preocupación por la demora en la reglamentación de la Ley Nº10.393 -Ley de acompañamiento terapéutico. FC

Pto. Nº276/2020-21: P.O. Modifica el Artículo 2º de la Ord. Nº6702. CPU

Pto. Nº277/2020-21: P.DE. Interés Legislativo: Declara a la obra de teatro “Drácula Pensionado” realizada por artistas locales. FC

Pto. Nº278/2020-21: P.O. Aprueba el modelo de convenio a suscribir con el Banco Provincia de Córdoba relativo a la apertura de cuentas gratuitas para los centros vecinales de nuestra ciudad. DEM

Pto. Nº279/2020-21: P.O. Modifica el Artículo 3º de la Ordenanza Nº6530 y autoriza al DEM a suscribir addenda modificatoria de la Cláusula Segunda del Contrato de Permuta Nº 640/2019. DEM

Pto. Nº280/2020-21: P.O. Llama a Concurso Público de Antecedentes para el ingreso a Planta Permanente del Municipio de Villa Carlos Paz. DEM

Pto. Nº281/2020-21: P.O. Autorizar el modelo de convenio a ser suscripto con Comunas, Municipios y personas jurídicas para la provisión y/o abastecimiento y/o distribución de agua potable desde la planta potabilizadora de Cuesta Blanca. DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº267/2020-21: P.O. Aprueba la segunda etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental. APROBAR EN PRIMERA LECTURA SIN MODIFICACIONES.-

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº037/2020-21: S.O. 18-03-2021.

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 26/2020-21:

Guía de Ingresos al 4/05/2021

-01. La ONG “Concientizar para Prevenir” informa sobre la 6ta Semana Mundial para la Seguridad Vial, la cual se celebrará del 17 al 23 de mayo.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 6 de mayo de 2021.-

RESOLUCIÓN Nº074/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº016/2020-21) para el día 29 de abril de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº269/2020-21: P.O. Servicio de Higiene Urbana y Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios: aprueba modelo de convenio con la firma “CO.TR.ECO S.A.” referido a la variación de costos. DEM

Pto. Nº270/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe distintos puntos relativos a las denominadas “fiestas clandestinas”. CPI

Pto. Nº271/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe distintos puntos relativos a los residuos de vidrio en el Centro Ambiental. FC

Pto. Nº272/2020-21: P.O. Establece los valores de los distintos conceptos a cobrar inherentes al servicio de agua. DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº173/2020-21: P.O. Código de Edificación (Ord. 4021): modifica diversos artículos relativos a solucionar conflictos de interpretación derivados de terminología poco clara y/o desordenada. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES.

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº035/2020-21: S.O. 11-03-2021.

Acta Nº037/2020-21: S.O. 18-03-2021.

Acta Nº038/2020-21: S.O. 25-03-2021.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 29 de abril de 2021.-

RESOLUCIÓN Nº073/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº016/2020-21) para el día 22 de abril de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:



Pto. Nº261/2020-21: P.D. Crea el sitio web propio del Concejo de Representantes denominado Concejo Abierto Villa Carlos Paz. CPI

Pto. Nº262/2020-21: P.R. Solicita al DEM envíe relevamiento de los adjudicatarios del Plan Terreno para tu Vivienda I. FC

Pto. Nº263/2020-21: P.O. Declara Patrimonio Forestal Histórico y Cultural al algarrobo ubicado en calle La Madrid y costanera del Río San Antonio. FC

Pto. Nº264/2020-21: P.O. Crea el Sistema Estadístico Local de Villa Carlos Paz (SEL), el que tendrá por objeto la producción de estadísticas locales. CPST

Pto. Nº265/2020-21: P.O. Fondo Editorial (Ord. Nº4955): Incorpora el Artículo 5 Bis “Reglamento de bases y condiciones”. CPD

Pto. Nº266/2020-21: P.O. Educación: aprueba el modelo de convenio a suscribir con la Universidad Siglo 21 tendiente a permitir llevar a cabo prácticas en el Municipio. DEM

Pto. Nº267/2020-21: P.O. Aprueba la segunda etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental. DEM

Pto. Nº268/2020-21: P.DE. Interés Legislativo: declara el 60º Aniversario de la fundación del Carlos Paz Rugby Club. CPU

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº035/2020-21: S.O. 11-03-2021.

Acta Nº036/2020-21: S.O.C. 18-03-2021.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 22 de abril de 2021.-

RESOLUCIÓN Nº072/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 15 de abril de 2021 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:



ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº254/2020-21: P.R. Solicita al DEM proceda a la limpieza del Lote Nº 065, Nomenclatura Catastral 2304553902065001, entre las calles Nahuel Huapi, Av. San Martín y Av. Atlántica (Automóvil Club Argentino – ACA). FC

Pto. Nº255/2020-21: P.DE. Interés Legislativo: declara a la Obra de Teatro ¨Están Lloviendo Hombres¨ con Producción y Puesta en Escena de ¨Insólito¨ grupo teatral local bajo la Dirección de Ivana Vivas. CPU

Pto. Nº256/2020-21: P.D. Establece, por el término de 90 días, la posibilidad de realizar Sesiones de manera virtual. CPU

Pto. Nº257/2020-21: P.O. Establece la posibilidad de realizar Audiencias Públicas y Plenos de Gobierno de manera virtual. CPU

Pto. Nº258/2020-21: P.DE. Declara el repudio ante la actitud de los Concejales Molina y Ribetti por haber realizado una reunión en el interior del Hospital Sayago desconociendo protocolos y autoridades del lugar. CPU

Pto. Nº259/2020-21: P.R. Insta al DEM a proporcionar elementos para la navegación segura a trabajadores municipales. CPD

Pto. Nº260/2020-21: P.O. Ordenanza Tarifaria (Nº 6677): incorpora un servicio de entrega de dinero por línea de cajas municipales mediante tarjeta de débito. DEM



DESPACHOS DE COMISIÓN:



Pto. Nº150/2020-21: P.O. Designa el nombre de “Franco Amaya” a la plaza pública ubicada en la intersección de las calles Presidente Juan Domingo Perón y Los Gigantes. Deroga Ord. Nº3493. APROBAR SIN MODIFICACIONES.

Ptos. Nº156/2020-21 y Nº246/2020-21 (UNIFICADOS): P.O. Ruidos Molestos: modifica diversos artículos de las Ordenanzas Nº965 y Nº1066. APROBAR CON MODIFICACIONES.

Pto. Nº253/2020-21: P.O. Residuos Sólidos Urbanos: amplía el Área de prestación del servicio de recolección al Bº Villa Parque San Miguel. APROBAR CON MODIFICACIONES.

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº033/2020-21: S.O.C 04-03-2021.

Acta Nº034/2020-21: S.O. 04-03-2021.

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 25/2020-21:

Guía de Ingresos al 13/04/2021

-01. La Auditora de Gestión envía el informe semestral del análisis técnico del Presupuesto y Cálculos de recursos para todos los organismos de gobierno.-

-02. El Oficial Mayor, Dr. Ramón Montenegro, envía Memorándum del Secretario de Salud por los hechos ocurridos en el Hospital Municipal.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 15 de abril de 2021.-

RESOLUCIÓN Nº070/2020-21

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES

DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Audiencia Pública (modalidad virtual, Ord. Nº6652), según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día06de abril de 2021a las15hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400,para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº002/2020-21: P.O. Modifica la Ord. Nº5285 Establecimientos Comerciales de Grandes Superficies.-

Pto. Nº136/2020-21: P.O. Servicio de Gas: dispone la creación de VCP Gas S.A. integrada por la Municipalidad y la Cooperativa Limitada de Trabajos y Servicios Públicos San Roque de Villa del Lago.-

Pto. Nº150/2020-21: P.O. Designa el nombre de "Franco Amaya" a la plaza pública ubicada en la intersección de las calles Presidente Juan Domingo Perón y Los Gigantes. Deroga Ord. Nº3493.-

Pto. Nº173/2020-21: P.O. Código de Edificación (Ord. 4021): modifica diversos artículos relativos a solucionar conflictos de interpretación derivados de terminología poco clara y/o desordenada.-

Pto. Nº193/2020-21: P.O. Uso de inmueble municipal: aprueba el modelo de convenio a suscribir con el Centro Vecinal El Cu-Cú.-



ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidadesinteresadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública.-

ARTÍCULO 3º.-Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día martes 06 de abril del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

a) Página web: www.concejovcp.gov.ar;

b) Correo electrónico: secretarialegislativavcp@gmail.com

c) Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse.-

ARTÍCULO 4º.- En el marco de la Emergencia Sanitaria y de acuerdo al art. 1º de la Ord. Nº6652, los vecinos inscriptos en la Audiencia Pública participarán en la misma de manera virtual a través de un link y/o ID y Clave que se les proporcionará oportunamente.

ARTÍCULO 5º.-De acuerdo al art. 3º de la Ord. Nº6652, los inscriptos que no cuenten con los medios tecnológicos para hacerlo, podrán participar de la misma a través del procedimiento descripto en el Artículo N° 19, inc. d) de la Ordenanza Nº 6132. En este caso deberán, conjuntamente con la inscripción,acompañar por escrito los términos de su exposición preferentemente de forma digital enviando un correo electrónico a la dirección dispuesta. De no ser posible, deben ser presentadas en letra clara y legible en forma personal en Secretaría Legislativa. En ambos casos deberá adecuar los términos de su presentación al tiempo de exposición establecido por el art. 24º de la Ordenanza Nº 6132 (hasta 10 minutos).

ARTÍCULO 6º.-Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8.30hs. a 14hs.) de lunes a viernes.-

ARTÍCULO 7º.-Protocolícese, comuníquese, publíquesey archívese.-



VILLA CARLOS PAZ,31de marzode 2021.-

RESOLUCIÓN Nº062/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 18 de marzo de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº239/2020-21: P.R. Solicita al DEM el cumplimiento de diversas Leyes Nacionales. CPD. A COM. DES. SOC. SAL. EDUC

Pto. Nº240/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe diversos puntos relativos al Transporte Urbano de Pasajeros y a la empresa “Villa Bus”. FC. A COM. DES. URB. AMB.

Pto. Nº241/2020-21: P.O. Establece un Plan Especial de Pago de Deudas Tributarias. DEM. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº242/2020-21: P.R. Eleva al DEM, copias de las actas de la sentencia de la causa conocida como ¨Mega Causa La Perla¨. CPU. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº243/2020-21: P.DE. Interés Legislativo: Declara el “Día Mundial del Agua” que se celebra el 22 de marzo de cada año. CPU. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº244/2020-21: P.O. Código de Edificación (Ord. Nº4021): incorpora modificaciones al artículo 3.1.1 “División del ejido en zonas”. CPST. A COM. DES. URB. AMB.

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº002/2020-21: P.O. Modifica la Ord. Nº5285 Establecimientos Comerciales de Grandes Superficies. APROBAR EN PRIMERA LECTURA CON MODIFICACIONES – DESPACHO DE MINORÍA. Aprobado por mayoría 9 – 2 (G. Molina, J. Lassaga)

Pto. Nº136/2020-21: P.O. Servicio de Gas: dispone la creación de VCP Gas S.A. integrada por la Municipalidad y la Cooperativa Limitada de Trabajos y Servicios Públicos San Roque de Villa del Lago. APROBAR EN PRIMERA LECTURA SIN MODIFICACIONES. Aprobado por mayoría 8 votos (CPU + N. Lenci)

ACTAS DE DESGRABACIÓN: Aprobada

Acta Nº028/2020-21: S.O. 04-02-2021.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 18 de marzo de 2021.-

RESOLUCIÓN Nº060/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E



ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 11 de marzo de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:



ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº235/2020-21: P.R. Solicita al DEM distintos puntos relativos a la habilitación de una heladería ubicada en la costanera. FC

A COM. ECON Y FINANZAS

Pto. Nº236/2020-21: P.O. Adhiere a la Ley Provincial Nº10.461 -Servicio. esenciales. Mantenimiento y garantías mínimas. DEM. Aprobado por mayoría 11 votos (G.Molina)

Pto. Nº237/2020-21: P.O. Aprueba la sustitución de un beneficiario correspondiente al Lote 2 de la Manzana 279 del Programa “Terrenos para tu Vivienda y Lo Tengo”. DEM. Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº238/2020-21: P.R. Reitera al DEM la solicitud de dar cumplimiento al Artículo 2º de la Ordenanza Nº 6.437 -Programa Acceso a la Justicia. CPI A COM. IRA

ACTAS DE DESGRABACIÓN: Aprobada

Acta Nº027/2020-21: S.O. 28-01-2021.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 11 de marzo de 2021.

RESOLUCIÓN Nº059/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 4 de marzo de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº227/2020-21: P.DE. Declara la adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se celebra el día 8 de Marzo de cada año. CPU. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº228/2020-21: P.DE. Declara el reconocimiento, en el 70° aniversario, del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES). CPST. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº229/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe y envíe documentación referida a un beneficiario del plan “Terrenos para tu vivienda” (“Loteo H”). FC. A COM. DES. URB. AMB.

Pto. Nº230/2020-21: P.O. Transporte Público: Aprueba el Modelo de Convenio a suscribir con la Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, mediante el cual se adhiere al Régimen de Subsidios al transporte público. DEM Aprobado por unanimidad

Pto. Nº231/2020-21: P.DE. Declara el reconocimiento y homenajea a la Sra. Carmen Cena, primera mujer Concejal electa de nuestra ciudad. CPD Aprobado por unanimidad

Pto. Nº232/2020-21: P.DE. Declara el repudio por la inacción del DEM, por diversos factores relacionados a la demanda educativa en nuestra ciudad. CPD A COM. GRAL

Pto. Nº233/2020-21: P.DE. Declara el reconocimiento a todas las mujeres trabajadores de la salud pública municipal en vísperas de la conmemoración del día internacional de la mujer trabajadora.CPD Aprobado por unanimidad

Pto. Nº234/2020-21: P.O. Género: Crea el “Registro Público Municipal de Funcionarios y Personal Capacitados en Perspectiva de Género” (Ley Nº 27.499). CPI. A COM. IRA

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº026/2020-21: S.O. 21-01-2021. Aprobada

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 22/2020-21:

Guía de Ingresos al 2/03/2021

-01. El Sr. Cesar Tapia se expresa sobre reclamos varios.-

-02. La Junta Electoral Permanente de Villa Carlos Paz, se refieren a la Ordenanza Nº 6410.-

-03. El CPUA presenta el Dictamen Nº1, el cual hace referencia al Proyecto de Ordenanza de la Concejal Natalia Lenci.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 4 de marzo de 2021.-