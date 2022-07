El tío de Jonathan Romo es policía, conoce a los asesinos y pide justicia

Juan Romo es policía desde hace 12 años, forma parte de la Departamental Punilla y es tío de Jonathan Romo, el joven que murió el domingo pasado en la comisaría de La Falda luego de una polémica detención. El uniformado se mostró indignado por el desenlace que tuvo su sobrino, pidió justicia y concedió una entrevista a EL DIARIO donde admitió que conoce a tres de los seis policías que fueron imputados y detenidos por el caso.

En dos oportunidades, Juan fue noticia por haber salvado dos vidas. Y es que no sólo rescató a un turista en la ciudad de Cosquín, en el 2017, sino que el año pasado, también ayudó a una madre a que pudiese salvar la vida de su hijo de tres años en Villa Carlos Paz. Sin embargo, hoy no habló desde el orgullo de sentirse policía, sino desde la vergüenza que hayan sido sus colegas quienes terminaron con vida de su sobrino de 36 años.

En diálogo con este medio, sostuvo que toda la familia está destrozada por el asesinato de Jonathan y dijo: «Hoy estoy como familiar y me duele mucho lo sucedido y me toca muy profundo. Uno sabe que los policías estamos preparados para una situación así, así que da impotencia ver cómo han actuado con mi sobrino. Tenemos la misma edad, crecimos juntos y es mucho dolor. Los policías tenemos capacitaciones permanentes para regular el uso de la fuerza y es sabido que si nos encontramos con una persona en el estado en que estaba él, tenés que llevarlo a un hospital o llamar una ambulancia, no intentar calmarlo a los golpes como pudimos ver en los videos. Fue un exceso de brutalidad».

«A nosotros nos dijeron que fue un infarto y lo tomamos como una desgracia, pero fueron pasando los días y nos encontramos con todo esto. Conozco a tres de los seis imputados, no compartí guardias con ellos pero compartimos dependencia cuando yo estaba en Cosquín. No sabría decir si en el episodio que Jonathan tuvo el año pasado estuvieron los mismos policías, aunque puedo confirmar que le perforaron un pulmón y estuvo grave. Ahora lo mataron de una forma salvaje, lo ahorcaron y le quebraron un tobillo»; reconoció Juan, conmocionado por el hecho.

Consultado sobre el impacto este tipo de casos tienen en la sociedad y la institución policial, sostuvo: «Mi última guardia fue el martes pasado y hasta el momento, no he tenido trato directo con otros compañeros. Muchos me han llamado y escrito para darme su contención y el apoyo. Siempre digo que no hay que juzgar a todos los policías por lo que hacen algunos, aunque sé que si uno se equivoca, para la comunidad, es como si nos hubiésemos equivocados todos. Hay policías que son muy buenos y se destacan por su labor y otros que no saben hacer su trabajo ni tienen vocación».

Finalmente, dijo que está recibiendo contención y que los jefes policiales que no tuvieron participación directa en el hecho. «Desde fiscalía, se ha trabajado muy bien y gracias a Dios, tuvimos colaboración de la parte judicial y del gobierno para esclarecer los autores y las formas del hecho»; concluyó.