Luz y gas: comienza la inscripción para obtener subsidios

En el marco de un régimen de segmentación de los subsidios al consumo y priorizar a las personas con menores recursos, arranca hoy la inscripción on line para acceder al beneficio del descuento en las tarifas de energía eléctrica y gas, que será computado a partir de agosto.

Los usuarios que cumplan con los requisitos para acceder a los subsidios tienen que completar el formulario mediante el sitio www.argentina.gob.ar o desde la aplicación Mi Argentina.

La vigencia de la Tarifa Social será por 12 meses a partir de la fecha de otorgamiento y quedará sujeta a un control de derecho mensual. Previo al vencimiento, el usuario deberá solicitarla nuevamente vía web.

Este proceso fue confirmado días atrás por la ministra de Economía, Silvina Batakis, en búsqueda de una mejor distribución en los subsidios que brinda el Estado Nacional.

El decreto fue publicado el 16 de junio pasado en un suplemento extraordinario del Boletín Oficial y, con esa medida, el presidente Alberto Fernández estableció "un régimen de segmentación de subsidios a usuarios y usuarias residenciales de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red, con el objeto de lograr valores de la energía razonables y susceptibles de ser aplicados con criterios de justicia y equidad distributiva".

"Este viernes va a estar listo el registro para la segmentación de tarifas para los distintos tipos de población", sostuvo Batakis en la conferencia de prensa que brindó acompañada por los ministros de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; de Agricultura, Julián Domínguez; y de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

La funcionaria descartó cambios y dijo que "esto se a va a implementar según lo indicó el Presidente". A su vez, resaltó que la Argentina "tendrá exportaciones récord" y añadió: "Eso nos permitirá sostener el gran incremento de precios que tuvo la energía a nivel mundial".

"Con esa gran exportación del sector productivo, se puede sostener esta economía en crecimiento, que necesita un aumento de la provisión de energía en la Argentina", resaltó la ministra.

La segmentación de tarifas prevé tres niveles de usuarios: los beneficiarios de la tarifa social, los que por su capacidad económica dejarán de tener tarifa subsidiada y, en el medio de esos dos extremos, los que podrán acceder a los subsidios.

En el primer caso, el aumento en todo 2022 no será superior al 40% de la variación salarial del año pasado (53,4%), que resulta equivalente al 21,36%. Para el nivel medio, ese incremento será del 80% de la variación salarial de 2021, equivalente al 42,72%.

Días antes de su renuncia, el ex ministro de Economía Martín Guzmán había comentado que el formulario respectivo estaría a disposición de los interesados "antes del 1 de julio".

Por otra parte, la implementación de la medida y la confección de la base de datos había quedado a cargo del subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, el único funcionario de la Secretaría de Energía que presentó su dimisión al cargo.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio de la Tarifa Social?

Jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Titulares de programas sociales.

Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

Usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (26.844).

Usuarios que perciben seguro de desempleo.

Titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Titulares del servicio de Gas Natural por Redes que cuenten con CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD (CUD) vigentes y expedidos por autoridad competente.