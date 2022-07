Murió Ivana, la primera esposa de Donald Trump

EE.UU. Ivana Trump, primera esposa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump y madre de tres hijos, falleció a los 73 años, informó ayer el multimillonario republicano en redes sociales, mientras la policía investiga las causas de muerte bajo la hipótesis de que "no parece haber criminalidad" y entre versiones periodísticas se inclinan por un infarto o un accidente.



"Estoy muy triste al anunciar a todos los que la amaban, que eran muchos, que Ivana Trump murió en su residencia en Nueva York", escribió Donald Trump en su red Truth Social, sin comentar las causas del deceso. Sin embargo, el diario The New York Times informó de que se investiga una posible caída por las escaleras en su apartamento de Manhattan, mientras que el canal ABC7, citado por la agencia ANSA, difundió la versión de que se trató de un infarto.



El medio estadounidense TMZ, también mencionó un infarto como posible causa del deceso, poco después de la hora del almuerzo. Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York dijo a la agencia AFP en un comunicado enviado por correo electrónico que los oficiales respondieron a una llamada en su dirección en el Upper East Side alrededor de las 12:40 pm (13:40 hora de Argentina). "Al llegar, los agentes vieron a una mujer de 73 años inconsciente y que no respondía. Los servicios médicos de urgencia acudieron al lugar y declararon que la víctima había fallecido ahí", dijo el portavoz. El comunicado añade que "no parece haber criminalidad" y que el médico forense de la ciudad determinará la causa de la muerte. Fuentes policiales citadas por ANSA dijeron que no hubo elementos sospechosos en la muerte y que Ivana murió por causas naturales.



El exmandatario saludó la vida "formidable" de esta exmodelo y esquiadora de ascendencia checa, que fuera su esposa entre 1977 y 1992. La pareja tuvo tres hijos. El primero de ellos, Donald Jr., nació el mismo año en que contrajeron matrimonio. Más tarde, en 1981, nació Ivanka, seguida por Eric, en 1984. "Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr, Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos nosotros estábamos tan orgullosos de ella. Descansa en paz, Ivana!", añadió el magnate en redes sociales.



"Nuestra madre era una mujer increíble: fuerte en los negocios, atleta de clase mundial, una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa", publicó Eric Trump en su cuenta de Instagram. "La echaremos mucho de menos su madre, sus tres hijos y sus diez nietos", añadió.



A lo largo de los años 80, los Trump fueron una de las parejas más famosas de Nueva York y su extravagante estilo de vida ejemplificaba los excesos de la década. Su poder y fama crecieron a medida que el negocio inmobiliario de Donald Trump se disparaba, en el que Ivana asumió varias funciones clave. La ruptura de la pareja y el divorcio a principios de los 90 fueron sucesos que llenaron las páginas de los tabloides neoyorquinos. Según los rumores, el matrimonio se separó en parte por el romance de Donald Trump con la actriz Marla Maples, con quien se casó en 1993 y tuvo una hija llamada Tiffany. Y en 2005, el expresidente se casó con Melania Trump, madre de Barron, de 16 años.



Por su parte, Ivana contrajo matrimonio cuatro veces a lo largo de su vida, una antes de casarse con Trump y dos más tras la separación. Tras su etapa en los negocios inmobiliarios junto al que fue su marido, Ivana Trump siguió una carrera empresarial, en moda, joyas y productos de belleza. En octubre de 2017, algunos meses después de que Trump llegara a la Casa Blanca, Ivana había publicado el libro "Raising Trump" (Criar a los Trump), donde aseguró que enseñó a sus hijos "el valor del dinero, a no mentir, ni a engañar, ni a robar, y el respeto a los demás".