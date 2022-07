Una madre desesperada, necesita dinero para salvar la vida de su hijo

Lorena Rearte tiene 39 años y es oriunda de la ciudad de Carlos Paz. Durante más de un década estuvo radicada en Bolivia y hace un año y medio, regresó a la Provincia de Córdoba por motivos laborales y no pudo regresar por la pandemia. Su hijo es un adolescente de 17 años que se encuentra al cuidado de su papá en la ciudad boliviana de La Paz y necesita someterse a una costosa operación.

El joven se encuentra atravesando una delicada situación de salud y la familia no tiene los fondos necesarios para encarar la cirugía, por lo que Lorena comenzó una campaña solidaria para recaudar el dinero necesario o traer a su hijo al país.

Lorena contó a EL DIARIO: «Él está allá con su papá, pero es argentino. Yo me vine a trabajar, por la pandemia no logré regresar y hace un año y medio que estoy acá. Él se enfermó, tiene como una pancreatitis y no hay sistema de salud pública allá, así que necesitamos costear la medicación y el tratamiento. Nos cobran por día de internación unos 200 pesos bolivianos y la operación está en unos 600 dólares. Desde el consulado, en las últimas horas, nos dijeron que se hacían cargo de la cirugía pero no tenemos dinero para pagar la internación».

«Lo mandaron a la casa y yo necesito juntar el dinero para mandarlo a Bolivia, ya que su padre está a su cuidado y no está pudiendo trabajar ni generar ingresos. Yo trabajo en la cocina de una rotisería y si tengo que trabajar más lo hago, no pido que me den nada. Necesito un préstamo y yo después lo voy a devolver, voy a trabajar para pagarlo»; aseguró la mujer.

Para colaborar con Lorena y su hijo, comunicarse al 351-6301603