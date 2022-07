Vecina denunció que no pudo subir a un taxi por no dar propina

Una mujer intentó tomar un taxi en el centro, pero se lo impidió el "abre puertas" por no tener diner para pagarle. El caso fue denunciado por una vecina de la ciudad quien aseguró que sufrió ese hecho en la parada de taxis de la esquina de San Martin y 9 de Julio, en pleno centro.

La mujer afirmó sorprendida por "la falta de respeto" y que pidió más controles para no permitir que estas cosas pasen en una ciudad donde el turista hace uso de los taxis a diario.

Martinez Adriana, realizó la denuncio pública y relató a EL DIARIO: «El día lunes 11 en la parada de taxi de la San Martín y 9 de Julio me tira la mano el abre puertas para que le de plata antes de subir, siempre le doy, pero ese día no tenia cambio. Me dice ´si no hay colaboración no podés subir y cerró la puerta´. Se paro al medio y no me dejó subir; el taxista no hizo nada y los que estaban tampoco. Yo no entiendo si es un viaje que se pierden ellos, me fui porque no quería hacer escándalos. Consulté con la municipalidad y me respondieron que lo que tenía que hacer es una denuncia».

«La municipalidad no los debería dejar estar donde están, si no tienen nada que ver con ellos. Yo vivo acá, imagínate si los turistas pasan por los mismo, me parece que deben prestar más atención, no lo quiero dejar pasar a ese comportamiento» afirmó.