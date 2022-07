El dólar blue se dispara y ya supera los $300

El dólar blue subió 10 pesos este martes y cerró a $301, marcando un nuevo récord. Fuentes del mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con ventas por unos US$ 120 millones, en una rueda en la que la demanda de pagos de importación de energía superó los US$ 100 millones.

El dólar oficial se comercializa este martes sin modificaciones y cotiza a $127.77 para la compra y $ $135.84 para la venta en el Banco Nación.

Noticias Relacionadas Los precios mayoristas subieron 4,8% en junio

En tanto, el dólar contado con liquidación, el que utilizan las empresas para hacerse de divisas extranjeras, cerró a $ $306.63. El MEP también subió fuerte y cerró en $297.93.

Por su parte, el riesgo país argentino se mantenía en 2.792 puntos básicos, de acuerdo con el índice que elabora el JPMorgan.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 178,266 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 163,848 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 604 millones.