Video: así se tratan los residuos en el Centro Ambiental de Carlos Paz

Dirigentes de distintos centros vecinales de Carlos Paz visitaron el centro ambiental donde se tratan los residuos que llegan de la ciudad y localidades aledañas. El objetivo fue mostrar cómo es el tratado de los residuos y dar charlas de concientización que luego puedan ser aportadas a los barrios.

Robledo Roberto, encargado de la faz operativa explicó a EL DIARIO: "Acá se trae toda la basura de la parte sur del valle de Punilla desde Icho Cruz a Tanti, y del San Roque, tanto lo húmedo como lo seco. Tenemos un volumen de 7 mil toneladas mensuales en basura, poda y restos de obra".

Y agregó: "Tenemos turnos en función de que cada ciudad tiene su logística; el turno mañana es más fuerte, después la tarde y la noche entran los últimos camiones a la una de la mañana. Hay unas 30 persona trabajando permanentemente en la parte de enterramiento, podas y en la separación de residuos secos. Acá se separa la primer parte que es vidrio, aluminio, cartón, y todo lo inflamable se lleva a Holcim donde es incinerado".

"Con el vidrio y el aluminio, como no hay ninguna legislación, se acopia hasta que el Ejecutivo y el Concejo de Representantes decidan qué hacer. El acopio se hace para que no sea enterrada, ya que es tóxico y ocupa un lugar que no es degradable, tarde o temprano tiene que ser destinado a otro lugar. Esto se llama un coprocesamiento que se está trabajando a nivel mundial, queremos evitar que esa basura que termina degradándose en equis cantidad de tiempo termina hoy su ciclo, si termina en más tiempo hacemos emisión de efecto invernadero, y termina su ciclo".

"Por otro lado están los piletones de líquidos lixiviados, son los jugos que drenan de toda la basura que se depositan en la senda de la parte húmeda. Esos líquidos están por debajo de la capa de basura y son contenidos por una membrana en un piletón; son sacados por un camión atmosférico y se depositan en los cuatro piletones en lo que se van purificando a través de decantación. Esto es lo más importante de la planta, porque en otro momento esto iba por las napas a parar al lago y la función primordial de este centro era eso, evitar que los líquidos lixiviados tóxicos vayan a parar al lago. Ahora a través de este centro, hemos logrado que se depositen en estos piletones y se vayan tratando para cuidar que el lago no sea contaminado".