Caso Basaldúa: «Todavía no sabemos qué pasó con Cecilia»

Daniela Pavón, la abogada de los padres de Cecilia Basaldúa, la joven mochilera asesinada en 2020 dijo luego del fallo que absolvió al único imputado que "era lo que esperábamos".

"Lo que solicitamos cómo querella. Ahora nos queda un largo camino porque esto no no termina para nosotros. Todavía no sabemos qué pasó con Cecilia y los responsables de este hecho no están entre las rejas así que vamos a seguir trabajando por eso" aseveró.