Los cachorros de puma y una problemática frecuente en Córdoba

Todos los años, Policía Ambiental, organismo perteneciente al Ministerio de Coordinación, recibe mediante entregas voluntarias entre cuatro y cinco ejemplares de puma de muy corta edad de vida.

Esta situación se incrementa en la temporada en que en los campos realizan el trillado y cosecha de cultivos, porque las madres suelen esconder a sus crías en los sembrados cuando deben alejarse en busca de alimento.

Los pobladores encuentran deambulando a los cachorros, los retiran del lugar con la creencia de que los están poniendo a salvo y luego los entregan a las autoridades. Esta es una acción muy dañina para esta especie porque al ser extraídos tan pequeños se acostumbran fácilmente a los seres humanos que los cuidan y luego es muy poco probable poder reinsertarlos en la vida silvestre. Además, seguramente la madre se encuentra cerca y volverá a buscarlos cuando detecte que no hay peligro.

En otras oportunidades, se quedan con los felinos y los crían como si fueran una mascota. Permanecen en las viviendas hasta que crecen y comienzan los problemas propios de la interacción con un animal que no es doméstico o algún vecino los denuncia por tenencia ilegal de fauna silvestre. Entonces se ponen en contacto con la autoridad de aplicación para entregar el animal.

“Cuando detectamos esas situaciones es muy probable que el grado de impronta con el ser humano que tienen los pumitas puede condenarlos a una vida en cautiverio en alguna reserva o centro de rescate, ya que esa humanización no les garantiza una supervivencia en el ámbito natural”, explicó Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental.

Y luego agregó: “Dependen de las personas para alimentarse porque no pudieron aprender mediante el entrenamiento natural de la especie a cazar y en muchos casos recibieron mutilaciones de garras y colmillos para que sean animales más dóciles”.

Policía Ambiental recomienda no extraer ejemplares silvestres de su hábitat, no alimentarlos ni darles agua, no lastimarlos ni perseguirlos. Entender que para que una especie sea doméstica tienen que pasar miles de años en donde se modifique el comportamiento y vínculo con los ejemplares.

Características

El puma no es una mascota, su hogar es la naturaleza y no necesita del ser humano para sobrevivir. En caso que el animal estuviera lastimado o en peligro deben comunicarse con las autoridades, pero manipular el ejemplar es peligroso e ilegal.

Es una especie que se encuentra protegida por las leyes de fauna y su categoría de conservación es vulnerable, esto quiere decir que, de no mediar acciones para conservarlo, puede correr peligro de extinguirse.

Su existencia en la naturaleza es muy importante porque es una especie con funciones biológicas significativas, pero cuando no pueden ser liberados se consideran “animales muertos ecológicamente” porque no van a poder cumplir con el rol para el que nacieron. Para denuncias por tenencia ilegal de fauna silvestre las vías de contacto son: teléfono 0800-777-0220/ 0351-4420924, WhatsApp 351-3108709, email Policia.Ambiental@cba.gov.ar, a través de Ciudadano Digital o vía web.