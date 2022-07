Hackearon las redes sociales de la intendenta de San Antonio de Arredondo

La intendenta de San Antonio de Arredondo, Patricia Cicerone, denunció este viernes que sufrió el hackeo de sus redes sociales y radicó una denuncia para que puedan ser identificados los responsables.

Se investiga si las cuentas han sido utilizadas para cometer estafas virtuales y otro tipo de delitos cibernéticos, aunque por el momento no hay damnificados que hayan sido afectados por el accionar de los delincuentes.

«En el día de hoy, me han hackeado mi cuenta personal de WhatsApp e Instagram. Cualquier intento de contacto, publicación o información que en ellas se publique no corresponde a mi persona. Mi número telefónico personal continúa siendo el mismo, no así las cuentas»; expresó Cicerone en un comunicado.