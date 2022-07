El 1° de agosto se podrá vacunar a niños de 6 meses a 3 años

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció la mañana de este viernes que a partir del 1 de agosto estarán disponibles en todas las provincias del país las vacunas pediátricas contra el coronavirus del laboratorio Moderna, para comenzar la inmunización a niños y niñas entre seis meses y 3 años y aplicar el refuerzo a la población de 3 y 4 años que recibió las vacunas de Sinopharm.



Tras el arribo de las primeras 2,7 millones de dosis procedentes de Estados Unidos, la titular de la cartera sanitaria resaltó que “Argentina está posicionada de una manera muy buena cubriendo todas las franjas etarias de la vacunación”, siendo una de las primeras naciones en incorporar a la población de la primera infancia, al tiempo que ratificó una vez más la confiabilidad de la vacuna pediátrica.

“Los argentinos y argentinas confían en la vacuna, por eso somos uno de los países que más vacunamos en el mundo”, sostuvo Vizzotti, al ofrecer una conferencia de prensa en el aeropuerto de Ezeiza acompañada por la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado; la subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica, Natalia Grimblat; el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli; y el coordinador de Logística, Juan Pablo Saulle.



La ministra sostuvo que luego de la llegada del avión de Star Alliance United Airlines con la primeras dosis, el martes próximo arribarán otras 700.000 dosis al país del laboratorio Moderna por lo que el viernes y sábado siguiente se estarán distribuyendo a las 24 jurisdicciones.



En ese sentido, Vizzotti sostuvo que "a partir del 1 de agosto y de acuerdo al calendario de cada provincia" ya estarán disponibles las vacunas para el inicio de la inoculación de los bebés desde los 6 meses hasta niños y niñas de 3 años. También se utilizarán para aplicar el refuerzo a la población de 3 y 4 años que recibió las vacunas de Sinopharm.

La ministra resaltó que las llegada de estas vacunas representa un alivio para las familias con niñas y niñas menores de 3 años que tienen condiciones de riesgos mayor por enfermedades preexistentes.



Ante una pregunta de Télam, la ministra de Salud sostuvo que “si bien los niños desde los 6 meses tienen menos riesgo que los mayores de 50 años, ese riesgo no es cero y en los países que no han vacunado, el aumento de los casos es a expensa de los niños y las niñas y a medida que haya más casos la posibilidad de que haya complicaciones, casos graves e incluso muertes aumenta. Por lo tanto tener protegida a nuestra población desde los 6 meses es muy importante para el beneficio individual".



"Cuanto más población tengamos vacunada va a ser menor la cantidad de casos y sobre todo disminuir internaciones y muertes", aseveró Vizzotti, tras afirmar que a diferencia de otras enfermedades, la vacuna contra el coronavirus no elimina o erradica el covid-19.