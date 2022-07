Éxtasis y metanfetamina: ¿qué son y cómo actúan en el cuerpo?

La muerte de un joven de 28 años tras haber ingerido éxtasis en una fiesta electrónica en Malagueño, encendió el debate en torno al consumo de drogas y los efectos que éstas tienen sobre el cuerpo humano. La licenciada y doctora en psicología, Belén Vera, es una de las impulsoras del proyecto Con.Sumo.Cuidado que busca reducir los potenciales riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

Vera dialogó con EL DIARIO y se pronunció sobre los efectos de las distintas sustancias. «Los contextos recreativos y de ocio nocturno se caracterizan por un elevado consumo y policonsumo de sustancias psicoactivas (es decir, el consumo de dos o más sustancias de manera simultánea). En general, en estos contextos, además de alcohol, tabaco y marihuana, las sustancias más consumidas incluyen éxtasis, anfetaminas, LSD y cocaína. tolerancia a las sustancias y al requerir mayor cantidad para sentir efectos similares) y, sobre todo, al estado anímico y al contexto en el que se consumen (denominados set y setting)»; expresó.

¿A qué se debe que haya cada vez más muertes vinculadas al consumo de sustancias?

En mi opinión, se debe a dos motivos principales. El primero, es la falta de información confiable y objetiva, respecto a sustancias diferentes al alcohol y al tabaco, los riesgos para la salud asociados a su consumo y, especialmente, pautas para un consumo seguro. Mientras que para el alcohol y el tabaco (ambas sustancias legales en nuestro país) hay un montón de información confiable disponible respecto a cómo disminuir los riesgos asociados a su consumo, no es el caso de las sustancias “ilegales”. De hecho, la mayoría de nosotros sabemos que, si consumiste alcohol, no deberías conducir un auto y que es importante que te mantengas bien hidratado al consumir alcohol, por ejemplo, tomando un vaso de agua por cada vaso de bebidas con alcohol consumido. Sin embargo, cuando se trata de sustancias ilegales, conseguir información confiable y objetiva al respecto es mucho más difícil. No hablar sobre estas sustancias, lamentablemente no disminuye su consumo (como tampoco hablarlo, lo aumenta). Lo único que disminuye, es la información disponible, y lo que sí aumentan, son los riesgos y daños asociados a su consumo. Y ni hablemos de la estigmatización e invisibilizarían de las personas consumidoras de sustancias “ilegales”.

En el último tiempo se ha observado una mayor presencia de nuevas sustancias psicoactivas. Las NPS incluye a todo un grupo de sustancias, generalmente de origen sintético que imitan los efectos de las sustancias “tradicionales” y que no se encuentran en las listas de sustancias controladas según las convenciones internacionales de Naciones Unidas. Estas nuevas sustancias psicoactivas plantean un desafío para quienes trabajamos en este campo, no sólo porque se difunden rápidamente, sino también porque no están debidamente documentadas en la literatura científica y, en la mayoría de los casos, desconocemos sus efectos.

¿Éxtasis y anfetaminas son lo mismo?. ¿ en qué se diferencian?. ¿Cuáles son los efectos en el organismo?.

Éxtasis y anfetaminas no son los mismo, aunque son similares estructuralmente y por ello algunos de sus efectos son parecidos. después de todo, ambas sustancias son estimulantes del sistema nervioso central, aunque las anfetaminas son estimulantes más potentes que el éxtasis.

El éxtasis por su parte genera efectos estimulantes y leves e intensificación de las percepciones sensoriales. genera entre sus consumidores un fuerte sentimiento de afinidad y empatía hacia otros. por eso ha sido denominada como la “droga del amor”. incrementa la sensación de bienestar, placer y felicidad y aumenta la desinhibición relajación. las anfetaminas generan sensación de euforia, energía y bienestar. además, aumenta el nivel de alerta, el rendimiento intelectual y la desinhibición y genera disminución de la sensación del hambre y cansancio. Al tratarse de sustancias psicoactivas estimulantes, gran parte de los riesgos asociados al consumo de estas sustancias proviene de esos efectos estimulantes. El consumo de ambas sustancias puede generar un incremento de la tasa cardíaca y de la presión arterial, por lo que personas con problemas cardíacos o de hipertensión deberían tener mucha precaución o abstenerse de consumirlas.

¿Qué pasa con una persona que nunca consumió y lo hace por primera vez?. ¿ tiene el mismo efecto que una persona que lo hace de forma regular?.

La persona que consume alguna de estas sustancias por primera vez, sentirá algunos o todos los efectos, Sin embargo, hay que entender que todas las personas reaccionamos diferente ante el consumo de SPAs. Por eso, si alguien va a consumirlas por primera vez, siempre es recomendable hacerlo de a poco, para ver cómo va reaccionando el cuerpo, y siempre dejar pasar un tiempo razonable antes de re-dosificar, para evitar una sobredosis.

Las personas que consumen estas sustancias frecuentemente pueden desarrollar tolerancia, es decir, que requerirán dosis más elevadas para obtener efectos similares. De hecho, entre consumidores de éxtasis, se ha descrito un efecto de tolerancia crónica muy particular llamado “pérdida de la magia”. Este efecto hace que los efectos más gratificantes y característicos de la sustancia sean menos intensos a lo largo del tiempo, en comparación con las primeras experiencias., siendo la única manera de evitar o atenuar este efecto, espaciar los consumos.

¿Cuánto se debe consumir para llegar al punto de un edema cerebral?

Es imposible hablar de cantidades seguras, ya que estas cambian de persona a persona. Todos los efectos de las sustancias pueden variar de acuerdo con la edad y el sexo biológico de la persona consumidora, la composición de la sustancia (que la mayoría de las veces desconocemos), la frecuencia de uso (y acá entran en juego cuestiones relacionadas a la.

¿Qué pasa cuando se mezclan las drogas psicoactivas con alcohol?

Respecto al consumo en conjunto de alcohol con éxtasis, hay que tener en cuenta que el consumo de ambas sustancias genera deshidratación, por lo que el consumo conjunto de ambas incrementa este riesgo.

Respecto al consumo conjunto de alcohol y anfetaminas es riesgoso. Esto se debe a que el consumo de anfetaminas, reduce los efectos sedantes del alcohol (que son los que nuestro cuerpo utiliza como señales para medir el estado de ebriedad), lo que conduce a un consumo excesivo de alcohol lo que incrementa el riesgo de daño hepático, de sufrir deshidratación y de los daños asociados al consumo de alcohol.

¿Cuánto ha crecido el consumo en los últimos años?

Según los últimos datos publicados por el Observatorio Argentino de Drogas (SEDRONAR, 2017), en los últimos años, se ha producido un aumento en el consumo de sustancias ilegales. De hecho, en el año 2010, el 9.4% de la población argentina (entre 12 y 64 años) reporto haber consumido alguna sustancia ilegal alguna vez en su vida, mientras que este % aumentó al 18.9% (casi se duplicó) en el año 2017.