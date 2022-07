El cordobés que se hizo famoso por un cartel ofreciendo «fruta» a un dólar

Un vendedor cordobés de calles Cordillera y avenida Spilimbergo de la capital provincial, estableció un nuevo tipo de cotización: se trata del dólar "frutilla". La idea de este joven se da en medio de la crisis cambiaria que atraviesa el país desde hace varias semanas.

Guillermo se encontraba vendiendo bandejas de frutillas en esa esquina de la capital provincial, acompañado por un gran cartel que decía "Frutía a un dólar".

"Puse el cartelito a un dólar porque yo vendo las frutillas a $400 y dos bandejas a $600. Cada bandeja pesa alrededor de 300 gramos".

Al ser consultado por las reacciones de la gente, dijo que se lo toma con gracia. "La gente le saca fotos al cartel".

Hasta el momento, Guillermo contó que se vende un poco más que antes pero que nadie ha pagado con el billete estadounidense. "No sé si lo recibiría igual dólar. Si noto que la gente me compra más que antes, incluso gente que pasaba a diario y no compraba y ahora lo hace".