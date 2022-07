La dolorosa despedida a Alejandro Elías

Por Luis Tórtolo

Adios querido Nuni.

Me cuesta escribir en 'estado de shock'.

Me acabo de enterar... y duele mucho.

Alejandro, estas lineas van a tener el tono de nuestras charlas de los ultimos años.

Veo (quedan grabados los chats) nuestras 'peleas', siempre divertidas por esa bola llamada Pelota... celeste para Vos con tu B... y Yo... con mi T rayada de azul oscuro y blanco.

Disfrutamos siempre, con Gustavo Giardina, cargarte con tu Nacional B y bancar los trapos cuando nos recordabas nuestra 'gira interminable' por el Argentino A.

El recuerdo de esos 'picados' interminables en la 'Canchita del Pingo', con Bruno Colaizzo, El Caruchón Díaz, el Colo Vaccarone, el Willy, el Fetu Livelli, el Negro Defi, el Chaco... y ahora no se que decir.

¿Que pelota patear?!?

¿Te acordás de nuestra Pelicula?!? Se llamaba 'Rescate emotivo'. Hasta ahí eramos 'rivales': Vos en el bando de los 'Polis' (con Pablo Cavallaro, Pablo Di Benedetto) y Yo de los 'Ládron' (con el Curita Paz y el Topo Zornada). Filmamos hasta en La Muni y en la Bajada del Cajón las escenas de lucha, con Martin Ernesto Corvalan (hoy mi oculista), el Checho Luque (jugadorazo) y el Loco Adolfo Fontana (hoy sigue loco).

O ir por el lado de La Musica, de tu amado Charly. Allí si coincidíamos... en casi todo.

O de tu pasión por la Arquitectura... donde tambien nos entendíamos. El 'laburazo' que estabas haciendo en Morteros.

Morteros. LPM.

Tambien me acuerdo de tus 'enojos' con la 'Tía Cristina'. No me hacías caso y pisabas el palito...

Tu 'corazón delator' te tenía preocupado (y a Todos)... a tu Familia la abrazo con respeto... a Mamá 'Chali', a Papá José y a Esteban.

Se que lo de tu hermano, el recordado Jorgito, fue dificil de remar para Vos. Lo hablamos siempre. Allá te estará esperando, querido Alejandro.

Te despido con música... como la que estabas preparando para tu recital en Nivel Dos... con lindos múscos de acá. Seguro que lo harán igual.

Que suene 'Música del Alma' o 'SuperHeroes' o cualquiera de Charly... que mierda.

Buen viaje, Nuni... hasta pronto...