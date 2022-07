Otros dos funcionarios renuncian tras la salida de Martín Guzman

Tras la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, Sergio Chodos le siguió los pasos minutos después; se trata del director por el Cono Sur ante el directorio del Fondo Monetario Internacional, quien ahora también deja su cargo.

Por su parte, el secretario Hacienda, Raúl Rigo, también presentó su renuncia al presidente Alberto Fernández, minutos después de hacerse pública la renuncia de Guzmán. Rigo estaba al frente de la secretaría desde diciembre de 2019.

"Me dirijo a usted, a los efectos de presentarle mi renuncia al cargo de Secretario de Hacienda de la Noción, en el cual me desempeño desde el 10 de diciembre de 2019 desde el inicio de su gestión. Sin otro particular, Saludo a usted Atentamente", expresó el funcionario en una carta dirigida el presidente Alberto Fernández.