Se reunieron en Córdoba más de 400 dirigentes pymes de todo el país

Como parte de su política de fortalecimiento territorial y federal, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en conjunto con su asociada, la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM), realizó en la ciudad de Córdoba un nuevo encuentro nacional, en el que se dieron cita más de 400 dirigentes pymes de todo el país, que durante dos días, participaron de los talleres y reuniones sectoriales que se llevaron a cabo en la capital cordobesa, así como de las actividades que se realizaron junto a autoridades del ámbito nacional, provincial y local.

La apertura formal de este encuentro se llevó a cabo el día miércoles, en el centro de Convenciones del Hotel Quórum, con el acompañamiento del ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia, Eduardo Accastello.

En ese marco, el presidente de CAME, Alfredo González, manifestó: "Llevamos nuestros encuentros a cada provincia porque el federalismo lo ejercemos, y no sólo lo declamamos". Y agregó: "Con cada crisis, las pymes somos las primeras en caer, pero también las primeras en reaccionar. No hay trabajo sin pymes y no hay pymes sin trabajo. Por eso los intereses que defendemos son los intereses del país".

El ministro Accastello, por su parte, subrayó la importancia del encuentro, y convocó a los representantes pymes a trabajar de forma conjunta con la provincia. "Estamos convencidos de que el interior tiene mucho que aportar al país", sostuvo.

El cierre de la actividad estuvo a cargo de Ezequiel Cerezo, presidente de FEDECOM, quien agradeció la participación de los dirigentes y empresarios provenientes de todo el país y los convocó a ser parte de las reuniones y talleres previstos para ambas jornadas.

Durante la mañana y la tarde, las comisiones de CAME realizaron sus talleres en los que trataron su problemática específica para el desarrollo pyme. Por la noche, se llevó a cabo el Premio Joven Emprendedor de la provincia de Córdoba, actividad que contó con la participación del gobernador, Juan Schiaretti, con quien se llevó a cabo la firma de un convenio entre CAME, FEDECOM y la provincia para el desarrollo de diez Centros Comerciales Abiertos en distintas regiones del territorio cordobés.

Al respecto, Schiaretti afirmó que la provincia realizará una inversión de 70 millones de pesos. "Nosotros subsidiamos el empleo. No hay nada más digno que el trabajo", señaló.

El presidente de CAME, en tanto, manifestó: "Tenemos que acompañar al Estado, como entidades intermedias, para estimular políticas públicas en pos del desarrollo del sector comercial y productivo nacional".

El día jueves inició con la disertación del docente y consultor Alejandro Melamed, vinculada al desarrollo de habilidades de liderazgo y gestión estratégica, orientadas al fortalecimiento del empresariado pyme.

A continuación, se realizó una nueva reunión de Consejo Directivo, en la que participó el ministro del Interior de la Nación, Eduardo Wado de Pedro, junto a quien se acordó una agenda de trabajo conjunta para impulsar el desarrollo pyme en todo el país, generando empleo genuino.

En relación a este propósito, el presidente de FEDECOM, Ezequiel Cerezo, presentó los principales lineamientos del proyecto que trabaja CAME para generar una nueva Ley Pyme que estimule la actividad y contemple las características de las pequeñas y medianas empresas argentinas.

Seguidamente, Alfredo González se refirió a la necesidad de recuperar a las pymes que dejaron de existir en los últimos 10 años, y destacó la importancia de extender la iniciativa de CAME de habilitar la compatibilidad de planes sociales con trabajo registrado a otros sectores productivos. "Queremos mejorar las condiciones para generar trabajo con dignidad", afirmó el titular de CAME. "Los empresarios pymes no cuestionamos los salarios, sino los costos de mantener un empleado en regla. Por eso proponemos revisar el marco legal".

El ministro De Pedro, por su parte, destacó el rol del empresariado pyme para la sociedad argentina. "Ustedes son los que piensan, invierten y arriesgan, y le dan felicidad a muchas familias", sostuvo, y agregó: "No hay empresario que no tenga fe. El optimismo es lo primero que tiene quien produce".

Los consejeros de CAME, representantes de todas las provincias y sectores productivos, expusieron al ministro nacional las principales inquietudes de cada región. "Para lograr el verdadero federalismo tiene que haber trabajo en cada rincón del país. Y para que haya trabajo tiene que haber pymes. "Quiero que ustedes sean los protagonistas del plan de desarrollo federal, con más empleo y arraigo, para que cada argentino y cada argentina pueda desarrollarse en el lugar donde nació", concluyó De Pedro.

Durante la reunión, además, el presidente de CAME firmó un convenio con el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, con el propósito de avanzar en la articulación de actividades de fortalecimiento, modernización y capacitación del sector pyme, a través de ambas entidades federales. La entidad suscribió también un convenio con la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba (APAC), con sede en la provincia, para el desarrollo de una Diplomatura en Gestión de empresas audiovisuales en la economía del conocimiento.