Cacho Fontana, el recuerdo de su paso por Carlos Paz

Corría el año 2011 y un caluroso verano, el locutor Cacho Fontana llegó a Villa Carlos Paz. Se hospedó en el Hotel Las Lajas para transmitir su programa de las sierras cordobesas junto a los artistas que hacían temporada. Carlos Azzaretti estaba a cargo de la Secretaría de Turismo y recordó en diálogo con EL DIARIO sus días junto al ícono de la radio y la televisión argentina, quien falleció este martes a los 90 años de edad.

«Todo comenzó en el mes de noviembre por un llamado de Juan Alberto Mateyco, él me comentó que estaban con Cacho en la presentación de Palito Ortega y me preguntaba si me animaba invitarlo a Carlos Paz. Yo realicé algunos llamados y en 20 minutos le dije que sí. Así fue que estuvo viniendo los días sábados y domingo de enero y febrero, ningún artista le decía que no y hacíamos un programa hermoso. Vino clon su hija Antonella y vivimos esos dos meses con él»; contó.

«Era una alegría para todo el mundo, a Carlos Paz le hizo muy bien y ganó el premio a la trayectoria junto a Rony Vargas. Fue distinguido también por el Concejo Deliberante y se llevó el poncho del Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Sus hijas habían vivido momentos difíciles y fue muy lindo que él se reencontrara con el cariño de la gente. Era hincha de River así que se hizo muy amigo del padre Mario Bernabey (reconocido hincha millonario) y todos los domingos, iba a misa»; añadió.

Consultado sobre la personalidad de Cacho, Azzaretti sostuvo: «En lo personal, era una gran persona y un tipo respetuoso. Cuando se fue a su casa, le llegó un ramo de flores a mi señora y lo mismo hizo con la esposa de Cacho Buenaventura. Los fines de semana, estábamos juntos y venía a casa, era un tipo común, pero con una trayectoria maravillosa. Me acuerdo que Liliana Caldini me llamaba y me preguntaba por él y por Antonella».

«Siempre mantuvimos un contacto permanente a través de los años, ayer le mandé un mensaje a sus hijas por el fallecimiento de su madre y me contestó esta mañana. Ha sido muy duro y un golpe muy fuerte para ellas»; concluyó.