«Nunca vimos una agresión tan violenta hacia los carlospacenses»

El gobierno de Carlos Paz denunció que la ciudad ha sido discriminada por la Nación, que se retuvieron fondos por más de 500 millones de pesos que iban a destinarse a obras públicas, y que «una mano negra» dentro del armado kirchnerista frena la llegada de las inversiones nacionales.

Dicen que los vecinos carlospacenses son los más perjudicados «por la distribución inequitativa de los recursos» y que el ex senador Carlos Caserio, la Cooperativa Integral y su candidato kirchnerista Emilio Iosa y un grupo de dirigentes que responden a Carlos Felpeto, Walter Gispert y Rodrigo Serna, «se encargaron de trabar los proyectos gestionados por el municipio».

El secretario de Gobierno, Darío Zeino, hizo referencia a la situación y expresó: «Lamentablemente, Carlos Paz se ha convertido en la única ciudad de la Provincia de Córdoba que es discriminada por el gobierno nacional. Tenemos trabados fondos correspondientes a programas en los barrios, adoquinado, obras de agua y gas, es la primera vez que sucede algo así en la historia de la ciudad. Hemos mantenido buenas relaciones con todos los presidentes y gobernadores, aún con los que tenían un signo político diferente. Ojalá pudiésemos decir que vino el gobierno nacional a inaugurar alguna obra».

«Por primera vez en la historia, vemos el accionar de los sectores políticos que operan abiertamente para perjudicar al vecino. Esto es una línea que tiene como cabeza al ex senador Carlos Caserio, dirigente provincial del gobierno kirchnerista, vecino de la ciudad, que obstruye todos los programas y evita que lleguen fondos para realizar obras que demandan los vecinos. Nunca vimos un ataque tan violento a la ciudadanía de Carlos Paz»; añadió.

«Esto que nos está pasando no es casualidad, hay dirigentes que trabajan con este objetivo. Todas las otras ciudades han recibido los fondos, los único que no recibimos nada somos nosotros. Tenemos aprobados los pliegos del plan Argentina Hace (que ya se está ejecutando en todos los municipios) y no se envían los fondos. Estamos hablando de 360 millones de pesos para ejecutar el adoquinado en 13 barrios de la ciudad, lo que beneficiará a los vecinos con la construcción de casi 40 mil metros de adoquinado. También están frenados lo programas de hábitat, mejoramiento de plazas, los créditos del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa) para construir 63 mil metros de redes cloacales y no debemos olvidar lo que pasó con el gas. El concejal que responde a Caserio, Carlos Quaranta, estuvo en el Enargas operando contra la nueva sociedad con el fin de proteger a la Coopi, evitar la conformación de una nueva sociedad con otra cooperativa y lograr que se mantenga como prestaria del servicio. Han perjudicado al vecino y no lo ocultan, se sacan fotos y las muestran en las redes sociales»; reconoció el funcionario.

En otro fragmento de la entrevista concedida, Zeino hizo referencia al rol de los sectores de oposición y destacó: «Son parte de un grupo donde también confluyen dirigentes como el ex candidato a intendente Emilio Iosa y concejales con representación de partidos no kirchnerista que actúan en sintonía con Caserio y la Coopi. Utilizan una metodología muy peligrosa para el vecino, con prácticas típicas del kirchnerismo como la violencia y el apriete; lo vimos con la Coopi quemando cubiertas en la entrada a Carlos Paz cuando la ciudad esperaba recibir a los primeros turistas después de la pandemia, lo vimos con ATE y sus ataques contra el hospital o cuando Iosa intentó revocar el mandato del Defensor del Pueblo para que no pudiese seguir su labor en contra del cobro de la capitalización. Después faltaron al Pleno de Gobierno y llevan adelante todas acciones tendientes a perjudicar la institucionalidad, prácticas antidemocráticas y caprichosas. Son cómplices en un ataque inédito en la historia de la ciudad».

Una inversión millonaria en los centros vecinales

Ante esta situación y luego que pasaran dos años sin novedades en torno al programa federal para beneficiar a los centros vecinales, la Municipalidad decidieron crear un programa propio que permita fortalecer las instituciones barriales. «Nos cansamos de esperar, desde el 2020 que venimos gestionando fondos para nuestros centros vecinales y no hemos tenido respuesta. Nunca se enviaron los fondos y sabemos que eso no es casualidad. Por eso, creamos este nuevo programa con fondos propios. Lo vamos a reemplazar y ampliar, para que los centros vecinales no sólo puedan encarar obras de mantenimiento sino también para todas aquellas instituciones que estén terminando sus sedes y otras que buscan comenzar a construirlas»; puntualizó Zeino.

«Los dirigentes tienen que hacer la gestión, presentar la documentación y el proyecto. Se entregan hasta 200 mil pesos para mantenimiento y hasta 500 mil pesos para terminar la sede y otro monto para encarar nuevas obras. Estamos hablando de una inversión total de 7 millones de pesos»; completó.