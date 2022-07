Cómo inscribirse para cobrar $6.400

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó su calendario de pago de julio 2022 del que forman parte todas sus asignaciones y programas impulsados por los distintos organismos del Estado. Uno de ellos, el de las Becas Progresar, tiene las inscripciones abiertas

El Progresar del Ministerio de Educación se trata de una asistencia económica que se entrega todos los meses para sus titulares. La finalidad es impulsar o garantizar la trayectoria educativa de quienes cursan en el nivel secundario, terciario o universitario.

Todos los montos de este programa reciben un bono de $1.000 en concepto de conectividad, para poder pagar el acceso a internet. Por su parte, otros ministerios impulsan planes como el Programa Acompañar (Mujeres, Género y Diversidad), el Potenciar Trabajo (Desarrollo Social) y el Programa Alimentario de Pami para jubilados y pensionados (Pami).

Mientras tanto, avanzan iniciativas con fines educativos como el Conectar Igualdad que se entrega todas las semanas y el Conectando con Vos, proveniente del Enacom para darle una tablet a personas que no pueden acceder por su cuenta.

Líneas de las Becas Progresar

- Progresar Trabajo: para estudiantes de cursos de formación profesional.

- Progresar Obligatorio: para personas que cursen estudios primarios y segundarios. Está incluida en esta línea la opción de Progresar para 16 y 17 años.

- Progresar Superior: orientada a quienes se encuentren cursando estudios en el nivel universitario o terciario.

- Progresar Enfermería: para personas que estudien la carrera (universitaria o terciaria) de Enfermería.

Por el momento, la única de ellas que tiene abierta su inscripción 2022 es el Progresar Trabajo, que paga $6.400.

Progresar Trabajo 2022

Si bien los beneficiarios de las Becas Progresar recibieron su dinero correspondiente al mes de junio 2022 y el tiempo de inscribirse cerró el pasado 30 de abril, las personas interesadas en pertenecer al Progresar Trabajo podrán anotarse hasta el próximo 30 de noviembre.

Esta línea consiste en una ayuda económica para aquellas personas que estén realizando un curso de formación profesional avalado por el Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica (INET).

Con la inclusión del bono por conectividad destinado a solventar los gastos de internet, el monto a cobrar es de $6.400.

Cómo anotarse al Progresar Trabajo

Ser argentino/a nativo/a; naturalizado/a extranjero/a, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Ser alumno/a regular de una institución educativa.

Los ingresos no pueden ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

No estar inscripto en el Impuesto a las Ganancias.

No tener ningún otro tipo de beca.

No poseer título universitario, profesorado o tecnicatura.

Inscribirme en Progresar argentina.gob.ar

Para iniciar la inscripción al Progresar Trabajo 2022 habrá que ingresar en: https://becasprogresar.educacion.gob.ar/inicio_progresar_trabajo.php