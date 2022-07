Carlos Paz: Una abuela lucha contra el calvario que vive su nieto

Una vecina de Carlos Paz contó que hizo trece denuncias para frenar el calvario que vive su nieto, un pequeño de tan solo un año y medio de edad. La mujer asegura que su hija y su pareja no están en condiciones de hacerse cargo del menor y teme por su vida, al tiempo que dio cuenta de una historia de maltratos y abusos.

Desde hace tres meses, desconoce el paradero de su nieto (que, con el fin de preservar su identidad, ha sido denominado como Niño Nube) y ha recibido amenazas de muerte y agresiones.

B es la abuela del niño y decidió hacer pública la situación que está viviendo ante la falta de respuestas de la SENAF y la unidad judicial y la oficina de violencia familiar. En una entrevista concedida a EL DIARIO, dijo: «Mi nieto fue víctima de abuso sexual. Mi hija me lo trajo a fines del año pasado y cuando lo estaba bañando, descubrí que tenía mordidas y golpes. Otro día me lo trajo y cuando le estaba cambiando el pañal, me di cuenta que tenía sangre; vino mi hija y la confronté, ella tuvo como una crisis de nervios y salió gritando. A los tres días, volvió golpeada y me dijo que iba a separarse. Se quedó en mi casa por cinco meses y luego volvió con su pareja a una casa donde el niño había maltratado y abusado».

«Cuando ella tomó la decisión de separarse, yo empezó a buscar la forma de proteger a mi nieto. Ella es mi hija, pero él está indefenso y tengo que protegerlo. Sus padres consumen, vivían en un lugar con cinco hombres más y todos tenían causas por drogas y robos. Se enteraron que los habíamos denunciado y empezaron a amenazarnos y agredirnos»; añadió.

«Un día, logramos que se hiciera un allanamiento y sacaron a mi nieto de esa casa. Lo encontraron golpeado, llevaba más de dos semanas sin bañarse y estaba hambriento y enfermo. Hace tres meses, ellos se fueron y ahora no sé dónde está mi nieto. Me presenté como querellante y merezco saber dónde está. Para mí, la prioridad es mi nieto y por eso realicé todas las denuncias, tuve que elegir entre mirar a un costado y arriesgar todo por él. No quiero que mi nieto sea otro Lucio Dupuy, sus padres no lo cuidan y dejan que sea abusado», reconoció la vecina.

En otro fragmento de la entrevista, B manifestó: «Hace unos días, una de estas personas atacó a otra de mis hijas. Entró a la casa y la lastimó y estamos amenazados de muerte por querer salvar la vida de mi nieto».