La caña con ruda, un ritual para sanar el alma y el cuerpo

Diego Onzaga es un joven de 29 años que vive en la localidad de San Antonio de Arredondo, un amante de las plantas medicinales y en diálogo con EL DIARIO, habló de la importancia de la caña con ruda, la forma correcta de prepararla y la ceremonia ancestral que se repite cada 1 de agosto con motivo del Día de la Pachamama.

El joven hizo la infusión para convidar a sus familiares y amigos y decidió ofrecer un poco en las redes sociales, donde logró una imprevista repercusión que lo impulsó a llevar adelante un emprendimiento propio.

En una entrevista con EL DIARIO, Diego expresó: «Todo el tema de las plantas y este tipo de rituales me gustan y creo mucho en eso. Yo elaboro algunos productos como aceites, jabón, shampoo y cosmética natural, pero vengo estudiando hace tiempo sobre este mundo de las plantas medicinales».

«Hice caña con ruda y limón, porque nuestros ancestros la hacían así y quería volver a la tradición. Para prepararla se usa la base del licor de caña y se utiliza ruda macho, es una planta por excelencia para cuestiones de limpieza y protección energética y espiritual y tiene propiedades medicinales en el cuerpo. Esto se debería hacer de un año para el otro, pero también se puede hacer hasta un mes antes. Yo lo vengo haciendo para mi persona y esta vez decidí hacer un poco más para vender. Me consulto mucha gente y la verdad que no me lo esperaba»; contó el joven.

«Nuestros antepasados usaban mucho las medicinas de plantas y nuestros abuelos. Yo me empecé a introducir en este mundo y me convenció, Lo uso mucho en casa para tratar gripes, dolores de panza y algo de la piel. Mi abuelo era médico y la usaba mucho también, tengo un libro suyo que me sirve de guía»; completó.

