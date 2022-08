Los primeros mellizos en nacer en el Anexo Centro del Hospital Ferreyra

Fermín duerme plácidamente, solo rezonga cuando su mamá se sienta: le gusta que ella esté en movimiento. Emilia mira atenta a la cámara, con los ojos bien abiertos, sostiene su protagonismo. No son iguales, pero son los primeros mellizos que nacieron en el Anexo Centro del Hospital Ferreyra.

“Él es un poquito más tranqui, más mimoso. Ella es más pícara, más despierta, la verdad que son muy diferentes, pero son un amor, los dos son hermosos, son hijos increíbles. ¿Qué va a decir una madre?”, describe Johana, su mamá, entre risas y miradas cómplices con los bebés y con el papá, Juan.

No había antecedentes de embarazos múltiples en la familia. “Nos enteramos en la primera eco. Yo estaba embarazada de nueve semanas, llegamos a hacer la ecografía y de repente había dos bolsitas, así que fue una verdadera sorpresa. Una sorpresa muy agradable”, cuenta Johana.

Emilia y Fermín nacieron el 13 de abril en el nuevo anexo, destinado a la salud de mujeres, niños y niñas y ubicado en Santa Rosa 770. “Son los primeros múltiples que nacen ahí, así que fue una experiencia nueva y linda para nosotros y también para la gente del hospital. La verdad que nos sentimos muy acompañados, la gente nos trató muy bien, muy amorosos todos, fue una experiencia hermosa”, relata Johana.

El centro se abrió a mediados de enero, con los primeros consultorios y la guardia, de acuerdo a un plan en sucesivas etapas. En febrero se sumó la atención de partos, cesáreas y procedimientos quirúrgicos, en marzo se habilitó la maternidad y la internación pediátrica y neonatológica y en abril comenzó a trabajar el servicio de diagnóstico por imágenes. Finalmente, en mayo se pusieron en marcha consultorios externos de especialidades pediátricas.

Se trata de una extensión del Hospital ubicado en Av. Concepción Arenal, que de esta manera pudo ampliar en aproximadamente un 60% su capacidad de atención, ya que se trata de uno de los centros más elegidos por la comunidad afiliada a Apross.

“Apenas nos enteramos del embarazo, llamamos al Ferreyra. Pedimos que sea rápido el turno, y nos dieron para esa semana. Durante el seguimiento del embarazo tuvimos el plan materno infantil, que nos cubrió el ciento por ciento de todas las cuestiones de salud, estudios que nos tuvieron que hacer, las ecografías, las consultas; así que siempre que necesitamos la obra social nos ayudó, la verdad es que es un beneficio contar con la obra social para estas situaciones”, remarca Johana.

La cesárea fue rápida y apenas nacieron los bebés, pudieron hacer contacto piel a piel con la mamá, práctica recomendada por la Organización Mundial de la Salud porque favorece la adaptación a la vida extrauterina, mejora la estabilidad cardiorrespiratoria del bebé, facilita la regulación térmica y favorece la lactancia materna, que sostienen en forma exclusiva hasta hoy. Johana y Juan resaltan el acompañamiento que tuvieron en ese sentido: “Toda la rotación de enfermeras nos trataron súper bien, súper atentas, amorosas con nosotros, con los bebés. Nos ayudaron, nos enseñaron, nos acompañaron”.

Fermín y Emilia pesaron tres kilos aproximadamente cada uno, nacieron a término y sin complicaciones. “Les hicieron todos los estudios que correspondían, estuvieron siempre con nosotros por suerte, no tuvieron que tener ninguna intervención extra, tuvimos la tranquilidad de que se fueron con nosotros”, detalla la mamá.

Johana y Juan subrayan la parte humana de la atención, y reconocen a su obstetra, la Dra. Natalia Giri Cantero; pero también hacen mención a las buenas condiciones edilicias del Anexo Centro y la comodidad de la habitación durante la internación. Además, Johana valora la cobertura que tiene desde hace muchos años: “Yo soy profe de educación física. Cuando vine a vivir a Córdoba, mi mamá tenía la obra social de la provincia de Santa Cruz y por convenio, nos daban la cobertura provincial acá, así que yo tuve Apross desde que llegué. Después, cuando me recibí, empecé a trabajar en el IPEM 202; hace ocho años que estoy ahí, y como docente continué con la cobertura. Siempre me funcionó muy bien, nunca tuve problemas, y cuando tuve alguna duda me acerqué o me contacté por WhatsApp y me atendieron muy bien”.

Con sus bebés, Johana y Juan están conociendo “un mundo nuevo” que se les abrió y no ocultan su felicidad por eso. “Desear ser mamá, para mí es fundamental. Si realmente lo deseás, es una situación hermosa. Cuando una está embarazada, muchas veces te cuentan experiencias no siembre lindas o te cuentan que es agotador. Y sí, no es fácil, puede ser cansador, pero para nosotros es una experiencia muy linda y la estamos disfrutando mucho”, finaliza Johana.