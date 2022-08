El emotivo abrazo entre Lío Pecoraro y Celina Rucci, luego de superar la misma enfermedad

Buenos Aires. Celina Rucci se encuentra en Buenos Aires para disfrutar de unas vacaciones, ya que desde hace un tiempo está radicada en Nueva York, donde vive con su pareja, el médico rosarino Federico Girardi. Ayer por la mañana, la actriz fue invitada al ciclo de Telefe A la Barbarossa, que contó con la conducción de Nancy Pazos, en reemplazo de Georgina Barbarossa.



Lío Pecoraro también se encontraba en el estudio de televisión y estaba muy emocionado por reencontrarse con Celina. En el arranque de la entrevista, el panelista no pudo evitar llorar al escucharla hablar, ya que ambos lograron luchar contra la leucemia y salieron adelante.



De esta manera, la actriz y el periodista se abrazaron muy fuerte frente a las cámaras. “Tenemos que estar felices y contentos. Sé que llorás de alegría, ¡vamos!”, dijo Rucci, muy emocionada. Luego, Pecoraro dio detalles de cómo se acompañaron durante los largos meses que cursaron la enfermedad a pesar de vivir en países diferentes.



“Cuando me pasó lo que me pasó, tenía un llamado insistente desde el exterior. Escucho el mensaje y era Celina. Me dijo que necesitaba hablar conmigo y era para contarme que ella estaba terminando de atravesar lo que yo empezaba a atravesar. No lo sabía ni su familia, me contó que tenía leucemia”, aseguró el panelista.



“Ella me dijo desde el principio hasta el final todo lo que me iba a pasar. También me dijo: ‘Mirá para adelante, es un proceso, vamos a salir adelante’. Acá estamos, lo pudimos hacer. Con la diferencia que ella no necesitó un trasplante. Gracias a que mi hermano me donó su médula, hoy estoy acá trabajando... nos debíamos ese abrazo desde hace tiempo. ”, explicó.



Además, Rucci manifestó con una enorme sonrisa: “Los dos dijimos que íbamos a estar celebrando y acá estamos compartiendo con la gente y dando un mensaje de esperanza a todas las personas que están luchando... Imagínate lo que fue para un periodista como él que yo le haya tirado esa bomba y se la guardó”. Más tarde, hablaron la importancia de ser donante de médula para salvar a quienes tienen esa enfermedad.