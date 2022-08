La actividad industrial creció 6,9% en junio y la construcción el 7,2%

La actividad industrial aumentó 6,9% durante junio en relación a igual mes de 2021, y registró un alza de 2,6% en comparación a mayo, según Índice de producción industrial manufacturero dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En tanto, el sector de la construcción presentó en junio un avance de 7,2% en términos interanuales, pero retrocedió 1,8% en relación a mayo, de acuerdo a los indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción del organismo.



De esta manera, en el primer semestre del año el sector fabril acumuló un alza de 5,9% y el de la construcción de 6,5%.



En junio, catorce de las dieciséis divisiones de la industria presentaron subas interanuales.



En orden de su incidencia en el nivel general, se registró un incremento de 37,6% en "Prendas de vestir, cuero y calzado", en particular debido a las mayores ventas de calzado impulsado por una mayor presencialidad laboral y realización de eventos.



De acuerdo con directivos de empresa relevadas por el Indec, contribuyó el incremento en las operaciones realizadas a través del programa Ahora 12, que permitió a los consumidores adquirir estos productos en tres, seis y 12 cuotas fijas.



También presentaron subas "Maquinaria y equipo" (en particular, agropecuario), 18,3%; "Otros equipos, aparatos e instrumentos", 28,4%; "Industrias metálicas básicas", 8,9%; "Alimentos y bebidas", 1,9%; "Productos minerales no metálicos", 10%; "Vehículos automotores", 11,2%; "Sustancias y productos químicos", 3,3%; "Refinación del petróleo", 12,8%; "Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras", 7,7%.

Además, se anotaron aumentos en rubros como Productos de caucho y plástico", 3%; "Madera, papel, edición e impresión", 1,3%; "Otro equipo de transporte", 11,8%; y "Productos textiles", 0,2%.



Empresas consultadas por el Indec señalaron que ha impactado de manera positiva en el nivel de actividad el menor nivel de ausentismo en las fábricas, que en junio del año pasado había afectado los niveles de producción de algunas líneas.



Por su parte, mostraron caídas las divisiones correspondientes a "Productos de metal", 6,4%; y "Tabaco"; 17,5%.



En cuanto a los insumos para la construcción en junio mostraron con relación a igual mes del año anterior subas de 24,5% en hormigón elaborado; 22,3% en placas de yeso; 20,6% en el "resto de los insumos" que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio.



También cerraron con subas de 15,7% en hierro redondo y aceros; 14,8% en cemento portland; 10,3% en artículos sanitarios de cerámica; 9,3% en pinturas; 8,1% en pisos y revestimientos cerámicos; 8 % en yeso y 2,5% en cales.



Mientras tanto se observan bajas de 8,2% en ladrillos huecos; de 4% en asfalto; y de 1,9% en mosaicos graníticos y calcáreos.

Noticias Relacionadas Cristina Kirchner volvió a criticar a Luciani por su cercanía con Macri

En el acumulado durante los seis primeros meses del año, en relación a igual período del año anterior, se observan subas de 27,4% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 16,1% en hormigón elaborado; 15,5% en asfalto; 12,4% en hierro redondo y aceros para la construcción; 11,5% en cemento portland; 9,8% en yeso; 9,4% en placas de yeso; 7,5% en mosaicos graníticos y calcáreos; 6,0% en artículos sanitarios de cerámica y 5,9% en cales.



Por su parte, se observan bajas de 5,9% en ladrillos huecos; 0,6% en pisos y revestimientos cerámicos; y 0,5% en pinturas para construcción.



Según el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), se registra un incremento interanual de 15,7% en el consumo interno de hierro redondo y aceros para la construcción.