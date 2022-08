La Municipalidad de Córdoba recolectó 33.099 pilas durante julio

El programa “Sacate las Pilas”, llevado a cabo por la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad de la Municipalidad de Córdoba, juntó 33.099 pilas durante el mes de julio.

Estas se suman a las más de 300 mil recolectadas en el primer semestre del 2022, por lo que este año ya acumula 342.968 unidades en total. Si se cuenta desde el inicio del programa, ya son casi medio millón.

Además, recientemente se sumaron puntos de acopio en tres sucursales de supermercados Disco, dos de Vea y cinco de Carrefour, detalladas más adelante. También, desde hace unos días, también se pueden llevar pilas a las plantas de ITV.

Esta iniciativa es la primera de su tipo en la ciudad de Córdoba, al gestionar la recolección y reinserción de las pilas y baterías como parte del circuito de la Economía Circular.

La empresa SOLar es la encargada de la gestión de los residuos de pilas y baterías; así como de aparatos utilizados en energías renovables al final de su vida útil. La firma tiene sede en la localidad de Toledo y presta servicios similares en la ciudad de Catamarca.

La firma posee licencia ambiental específica y el acuerdo con el municipio establece la gestión integral, recepción, recolección y transporte de esos materiales. El procesamiento implica además la clasificación, tratamiento y recuperación de valor, reciclado y disposición final de los residuos resultantes.

La empresa se encarga a su vez del tratamiento de artefactos al final de su vida útil, como de equipos y aparatos utilizados en energías renovables tales como los paneles solares.

Lugares y horarios

Luego de sumar ocho puntos nuevos en los últimos días, la Municipalidad ya dispone de 63 puntos de acopio donde los vecinos pueden llevar este tipo de residuos.

En el horario de 9:00 a 13:00 horas se incluyen los 14 CPC, el Palacio Municipal, el Jardín Botánico (Francisco Yunyent 5491), el Ente BioCórdoba (Rondeau 750), el CTR Rancagua (avenida Rancagua y Circunvalación), la Escuela de Economía Circular (Camino a la Carbonada 8000).

Además, también están los puntos: ULA (avenida del Piamonte S/N y Puente Turín), Centro Verde Norte (bulevar Los Alemanes 3387), ECOFEM (Alem 1447) y sede del COyS Centro (Rosario de Santa Fe 236).

Los vecinos pueden también dejar sus pilas y baterías en los horarios de atención de las siguientes estaciones de servicio: JPC OIL SRL (avenida La Voz del Interior 6350), avenida Juan B. Justo 5075, YPF VESINM (avenida Dr. Arturo Capdevila 8500), Estación Punto Panorámico, Valle Escondido, (avenida Ejército Argentino km 6.5), YPF (avenida Colón 4272).

La incorporación de los supermercados HyH agregó siete espacios de recolección, disponibles en los horarios habituales de atención en las sucursales de Tablada 40 (Centro), San Martin 549 (Centro), avenida Vélez Sarsfield 870 (Güemes), Ovidio Lagos 253 (General Paz), avenida Donosa 3820 (Manantiales), República de China 1450 -Complejo la Rosella- (Valle Escondido) y avenida Valparaíso 4250 (Tejas del Sur I).

Se incorporaron en la recolección tres sucursales del supermercado Disco, ubicadas en el Nuevocentro Shopping sobre Av. Duarte Quirós 1450, en el Córdoba Shopping de José Antonio de Goyechea 2851 y en Av. Richieri 3297, y a las cuales se pueden acceder en los horarios habituales de atención.

Además, en dos sucursales del Supermercado VEA ubicadas en Juan B. Justo 3900 y en Av. Armada Argentina 334; y cinco del Carrefour, en Av. Colón 4880, Av. O’Higgins 3765, Av. Recta Martinoli 7500, Bv. Granaderos 2906 y Av. Juan B. Justo 4775.

También, y en pos de seguir avanzando hacia una ciudad libre de contaminación, se incorporan a la recolección de pilas y baterías las 3 plantas de Inspección Vehicular de la ciudad de Córdoba ubicadas en Avenida Cárcano 182, Colectora de Avenida Circunvalación Sur, Camino a San Antonio y Avenida Japón.

Por último, otros catorce sitios están localizados en la Terminal de Ómnibus I (avenida Presidente Perón 380).

¿Qué elementos podrán acopiarse?

• Pilas y baterías de Litio de todo tipo y uso.

• Pilas y baterías de todo tipo y composición de materiales (pilas alcalinas o recargables, botón, especiales, de celulares; etc.).

• Baterías de plomo / ácido en sus diversas aplicaciones.

• Baterías de comunes de UPS y/o luces de emergencias de todo tipo y uso.

• Baterías de soporte energético para actividades específicas (minera, telecomunicaciones; energías renovables, etc.) de todo tipo de materiales que la conforman.

• Baterías de celulares; de equipos médicos; de herramientas de mano; etc.

• Baterías y Acumuladores de Power Bank; de Viviendas aisladas; de vehículos eléctricos; de Energías Renovables; etc.

• Residuos eléctricos y electrónicos.