Marcelo Soria, el joven que murió olvidado por la justicia

Entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de mayo del 2020, Marcelo Soria (19) fue víctima de un brutal ataque que cambió su vida para siempre. Durante más de dos años, arrastró las secuelas que le dejó la agresión y finalmente, falleció esta semana en la ciudad de Tanti.

El joven murió sin que se hiciera justicia, sin que siquiera de investigara qué ocurrió. Marcelo fue encontrado por un policía en una alcantarilla en el ingreso a la ciudad de Tanti, localidad donde pasó toda su vida. Fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Funes con un traumatismo de cráneo, costillas fracturadas y múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo.

En un primer momento, se dijo que podría haberse golpeado tras sufrir una convulsión, algo que fue descartado por la magnitud de sus heridas. Cuando ya había pasado más de un mes en terapia intensiva, empezó a mostrar leves mejorías y pasaron más de seis meses hasta que logró volver a su hogar.

Permaneció en estado vegetativo, con pañales y con un estricto cuidado de su tía y su abuela. Durante los últimos meses de vida, fue tratado en la clínica de rehabilitación Rita Bianchi y había mostrado importantes avances.

Marcelo murió el miércoles pasado y su familia radicó una denuncia para que se investigue lo sucedido y puedan encontrarse a los culpables. Su tía Fátima lo despidió con una emotiva carta: «Estaba muy entusiasmada con tus logros en Rita Bianchi, admiraba cuando renegabas para lograr ponerte la zapatilla y la campera vos solo . Y lo lograbas, no importaba cuánto tiempo, lo lograbas una y otra vez. Y ahora me quedo con las ganas de tener que levantarte, perfumarte, ponerte música para ir con ánimo a rehabilitación. Esos chistes que me hacías, cuando me hacías enojar y renegar, las charlas profundas».

«Y ahora me quedo con esa PAUSA INESPERADA. Solo digo que voy a insistir #JUSTICIA. Como madre me siento egoísta, solo pocos lo entenderán. Fuiste mi sobrino, pero eres mi niño. Hice todo para lograrlo, no sé que me faltó. Quizás nada, pero estoy muda, sin reacción, sin motivos, preguntándome: ¿qué es lo que pasó?. Ya está, ya pasó. No vas a sufrir más, pero voy a extrañarte. Una vez más alzo mi voz: #JUSTICIAPORMARCELO»; concluyó.