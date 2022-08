Un trotamundos, un acordeón y un viaje a Carlos Paz

José Gabriel Martínez tiene 21 años y hace tres años, emigró de Venezuela por la crisis. Desde entonces, viaja por diferentes países de América Latina ganándose la vida como mozo y con su acordeón. Hace aproximadamente dos años, llegó a la Argentina. Primero estuvo en Jujuy, luego en Tucumán y ahora se encuentra en Carlos Paz.

Cuando arribó a las sierras, se sorprendió por la similitud de la ciudad con su localidad de origen y si bien no descarta quedarse de forma definitiva, reconoce que su deseo es conocer la Patagonia.

En una entrevista concedida a EL DIARIO, contó: «Por la crisis, me fui de Venezuela. Estuve en Colombia, Ecuador y Perú, donde me quedé durante cinco meses. Cuando llegué, fui a Jujuy y después me agarró la pandemia en Tucumán, ahí conocí mucha gente que me decía que venga Córdoba y hace un par de días llegué. Me recomendaron para un trabajo de mozo y me vine».

«La ciudad es muy parecida al lugar donde nací, me hace acordar mucho a mi tierra. Lo que más extraño es la gente, si pudiera tenerlos a todos, me los traería para acá. Durante la pandemia, canté y toqué el acordeón en el estudio de un amigo, en Tucumán, y él me ayudó a grabar un álbum»; añadió.

Consultado sobre su talento para el acordeón y su vida en Venezuela, José reconoció: «Toco desde los once años y aprendí de oído. Antes de salir de Venezuela, estudiaba psicología y tuve que dejar porque no podía seguir pagando la carrera. Mi mamá y mi hermana están en España y ojalá podamos juntarnos pronto».