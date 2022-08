Tarifas: la actualización no superará el índice salarial y será cada 2 meses

La nueva secretaria de Energía, Flavia Royón, explicó que la actualización de tarifas de luz y gas no superará el índice salarial y será cada dos meses. También adelantó que los aumentos se conocerán en los próximos días.

Asimismo, señaló que las personas que no se anotaron y son de poder adquisitivo alto tendrán actualización en tres tramos. “Quiero ser prudente y seria para contemplar el universo de casos medios y que aún no se anotó. No se va a afectar la tarifa social y a los que menos tienen", añadió.

También hizo referencia al momento energético que está atravesando Europa y el mundo: “Está pagando más por la energía por la guerra Rusia-Ucrania, Argentina no ha tenido política de restricciones, tampoco hemos tenido faltante de gas".

La funcionaria hizo hincapié en que quieren que “el subsidio llegue a quien realmente lo necesita, es una prioridad".

"Estamos trabajando contrarreloj, mucha gente no tiene acceso a Internet para llenar el formulario, esperamos anunciarlo para la semana que viene. Hay un segmento de vulnerabilidad que no se anotó", concluyó.