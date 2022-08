Una vida dedicada a la música: se retiró Gustavo Varillas

Una noche llena de emociones se vivió el viernes pasado en el Centro Italiano de Villa Carlos Paz, durante la despedida del querido profesor de música y director de coros Gustavo Fabián Varillas. Familiares, amigos y alumnos se hicieron presentes para homenajear con sus palabras a un gran artista que mucho hizo por la vida cultural de la ciudad.

Varillas fue director del Grupo Coral Careyco, Coro Vox Populi y Coro Vox Femina, todos de la Escuela Coral del Centro Italiano Villa Carlos Paz, al tiempo que también dio clases en el colegio IESS.

Con sus ojos llenos de lágrimas, el profesor agradeció lo vivido durante todos estos años y consideró que era tiempo de dejar la posta a las nuevas generaciones.

«Estoy muy emocionado, contento de que se haga esto y poder vivirlo. Muchas veces, los homenajes llegan cuando uno ya no está, pero este no es el caso. Simplemente, quiero agradecer por todos estos años de un trabajo tan lindo como el que he tenido. Fueron muchos años con alumnos de distintas edades, he tenido varios coros y ha sido una carrera llena de logros, de mucho trabajo y sacrificio. Agradezco a las personas que me ayudaron desde el primer día y creyeron en mí cuando era muy joven»; destacó en diálogo con EL DIARIO.

«Me quedo con el grupo femenino, que va a casa y ensaya una vez por semana. Me resulta imposible dejar del todo, la música es para apreciarla y vivirla con una gran vocación»; concluyó.