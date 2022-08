Piñón Fijo habló tras el escándalo familiar y las duras palabras de sus hijos

Córdoba. Fabián Alberto Gómez, más conocido popularmente por su personaje «Piñón Fijo», habló ayer luego del escándalo que se desató en su familia luego que el artista hiciera una publicación en sus redes sociales junto a su nieta afirmando que no lo dejaban verla y pidiendo por «los derechos de los abuelos».



Esta publicación tuvo una impresionante repercusión en los medios, incluso los de Buenos Aires, y provocó gran cantidad de mensajes de la gente, en su mayoría apoyando al conocido payaso y agrediendo a sus hijos Sol y Jeremías. Como consecuencia de ésto, ambos se expresaron en sus redes sociales desmintiendo a su padre, afirmando que «nadie le prohibió nada» y acusándolo de «maltrato crónico» hacia su familia desde hace mucho tiempo.



Finalmente, Piñón Fijo decidió expresarse públicamente diciendo que está arrepentido de haber expuesto en redes la interna familiar que transita junto a sus hijos.



"Mi gran pecado es que quizás si hubiera sabido las consecuencias que se iban a dar, si lo tendría que volver a hacer, no lo haría", señaló y agregó que su posteo "desencadenó una cantidad de conjeturas en el periodismo y me parece que esa bola de nieve que se generó les hizo daño a mis niños, a mis hijos".



Ante ello, manifestó: "Me parece que hay una parte dolorosa. Hoy en día es fácil acusar de maltrato y de violencia. Omitir decir claramente la verdad muchas veces te deja mal parado a vos".



Y agregó: "Si yo te digo a vos 'si yo hablara de lo que este muchacho me hizo', ya te deja parado en el lugar de cosas muy serias, y esas cosas serias no las voy a hablar como Piñón, ya veré qué medidas tomo, porque medio bizarro y medio patético que un payaso esté hablando de acusaciones demasiado serias".



En modo de conclusión, expresó: "A mis hijos los amo, a mis nietos los amo. Nunca haría nada para hacerles daño, pero bueno, la vida tiene una dinámica que uno siempre no maneja".



Qué dijeron Sol y Jeremías



Ayer fue su hijo Jeremías quien salió a desmentir al animador infantil, dejando en claro que nunca se le impidió ver a sus nietos. “Es realmente muy duro y triste recibir tantos insultos, maltratos, opiniones y veredictos sin ningún fundamento real. Les juro por lo que más quiero que las cosas no fueron así. Y si así él lo sintió, creo que había y hay muchos caminos para conseguir su supuesto objetivo, ver a su nieta. Algunos tan simple como agachar la cabeza y llamar por teléfono, golpear una puerta. Nunca sucedió”, comenzó escribiendo, también utilizando sus stories en esa red social.



Y continuó, molesto con su padre por la publicación con la que hizo público el conflicto: “Le pareció mucho mejor la idea de subir una foto del rostro de una criatura de cinco años. Obviamente, asegurándose de tapar y cuidar el suyo. Hoy su defensa es que ‘se le fue de las manos’. Eso sí decidió comunicarlo puertas adentro, en privado”. “Con esto no busco que dejen de insultarnos y castigarnos, porque sé perfectamente que seguirá sucediendo, solo que al momento de hacerlo piensen que hay otra campana, otra versión de los hechos, totalmente distinta a la que se está exponiendo”, siguió.



Por último, cerró contundente: “No se queden con el título de que estamos enojados porque ‘papá se separó de mamá’. Hemos perdonado cosas realmente importantes, y lo seguiremos haciendo. Quizás la agresión se desvía para otro lado, como que todo lo que tenemos se lo debemos a él, que sin él no sería nadie. Eso siempre nos lo dejó en claro. Así que lo tenemos súper presente”.



Horas antes, había sido su hermana Sol quien también había publicado un extenso texto en sus redes, con el mismo tono. “Esta publicación no formará parte de este espacio indefinidamente. Lo es al solo efecto de dar luz y claridad a lo sucedido. Asimismo perdón por utilizar este espacio para cuestiones privadas, pero no me queda opción. Gracias”, comenzó aclarando.



“Viendo y considerando que los días han pasado y mi padre no ha salido a defender a sus hijos de tremendas acusaciones gratuitas e injustas, me veo obligada a expresarme por este medio en un tema de índole privado. No tengo opción”, señaló y se refirió al uso que su padre efectuó de una foto de su nena: “El mal y dañino uso de mi hija en una publicación polémica, que necesariamente iba a trascender, requiere defensa. Pudo haber expuesto su cara para expresar su confuso lamento. Pero no, eligió la de mi pequeña de 5 años. Este acto representa una señal más del orden de prioridades del que lo hizo, donde, como siempre, otorgó más importancia a sus intereses, por sobre los de sus nietos e hijos”.



Luego, explicó que hace ocho meses que no ve a su padre: “Es porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el último porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años”. “Esa fue mi única decisión concreta hasta el momento, jamás le prohibí ver a sus nietos. Ante esa decisión de límites esperé algún gesto de humanidad para reconfigurar sus encuentros con mi hija bajo nuestros límites y condiciones, pero eso nunca existió, no apareció. Nació mi bebé y no apareció. En julio, León estuvo internado con bronquilitis aguda y tampoco apareció”, siguió la también actriz.



Además, dijo que esta no fue la primera vez que Piñón se alejó de todos y separó a su madre del conflicto: “No se trata de ningún problema de separación de mis padres. Siempre acompañé sus decisiones. Incluso hice un viaje con Fernanda, la nueva pareja de mi papá. Creo que es momento de sacar un poco de maquillaje, pero yo no voy a perder más tiempo valioso de mi vida y mi familia en hacerlo. La vida es sabia, y más tarde o temprano las verdades salen a la luz”.