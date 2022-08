Punilla: Se inauguró la sala de salud mental en el Hospital Funes

La nueva sala de salud mental fue inaugurada hoy en el Hospital Domingo Funes, el centro asistencial más importante del Valle de Punilla. Se trata de una acción que busca avanzar en el cumplimiento de la ley nacional y provincial de salud mental y la transformación del Hospital Colonia Santa María.

María Pía Guidetti es secretaria de Salud Mental de la Provincia de Córdoba y dijo: «Lo más importante de esta inauguración es que implica la culminación del proceso de transformación del hospital Colonia de Santa María de monovalente a integrarse al hospital general, en todos sus niveles ambulatorios, internación y guardia central. Es realmente ir hacia el total cumplimiento de la ley nacional y provincial de salud mental, que implica justamente no estigmatizar y el cambio de paradigma de no incluir más a un paciente en un dispositivo de manicomio, si no en un hospital general, en igual condición de derecho que cualquier otro paciente».

«La estigmatización es el gran desafío del cambio de paradigma, no solo le compete al área de salud, sino también a toda la sociedad»; añadió.

Por su parte, el ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, Daniel Cardozo, dialogó en exclusiva con El Diario y dijo: «Se está dando un paso sustancial en lo que es la integración del el área de salud mental con el hospital general. No sólo van a circular en el hospital general nuestros pacientes, sino también nuestros profesionales y se integran a los que atienden cualquier patología. Se abre una puerta más de acceso y de inclusión a pacientes altamente vulnerables que son los que padecen de afecciones mentales. Venimos en un plan de erradicar los manicomios, es la intensión de gobierno provincial de incluir salud mental en los hospitales generales y cerrar los monovalentes».

En el mismo sentido, la directora del Hospital Domingo Funes, Sonia Nieva, puntualizó: «Para nosotros, es una nueva etapa importante y vamos a poder trabajar con todos los servicios dentro del hospital: internados, guardia, nuevos protocolos de trabajo ensamblada con la guardia de salud mental y todos lo profesionales trabajando como equipo. Es una nueva etapa y un gran desafío que tiene en cuenta que, luego de la pandemia, se ha registrado un aumento en la demanda de los pacientes en salud mental y las consultas. Hay que trabajar fuerte en distintos aspectos de la salud mental y también pensar en el alta del paciente y el día después».

«Esto va funcionar con un internado del paciente crítico, una vez que está estabilizado, será dado de alta a distintos centros de salud mental. Tenemos 12 camas de internación y vamos a trabajar mucho con los agudos»; completó.