Habló la alumna del IPEM 190 que fue salvajemente golpeada

En el día de ayer se vivió una situación de extrema violencia cuando jóvenes de 25, 21 y dos de 19 años, golpearon salvajemente a una alumna de 16 años que asiste al quinto año del Carande Carro de Carlos Paz.

Se realizaron las denuncias correspondientes por parte de la familia y la directora del establecimiento, que recibió algunos golpes al intentar separar a las agresoras de la joven.

Las cuatro mujeres fueron detenidas por la policía.

En diálogo con EL DIARIO, la alumna contó: «como a las dos, yo estaba por entrar a la escuela y había un grupo de chicas que son primas de una compañera. Me dijeron por qué le pegué a la prima, les respondí que yo nunca le pegué. Me dijeron el nombre de otra chica y que me la tenían junada. Me empezaron a pegar en la cabeza y me dieron patadas en la mano. Se metió la directora, las coordinadoras, se cruzó el chico del kiosco, no me las podían sacar. Pasa bastante en el colegio esto, el otro día una madre le pegó a una compañera y no hicieron nada».

En tanto, la madre de la alumna manifestó: «Hice la denuncia, por más que haya problemas, yo creo que se puede hablar. Pero de esta manera no. Si no hubiera estado la gente del colegio, la golpeaban tanto que no sé cómo podría haber terminado, no es la primera vez siempre pasan cosas. La directora y otra mujer mayor salieron golpeadas, fue un vandalismo lo que hicieron. Ella va volver, le va bien en el colegio y tiene notas hermosas».