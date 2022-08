A cuánto está el dólar blue hoy

El dólar blue se vende este martes 9 de agosto de 2022 a $292 en el mercado paralelo. La divisa estadounidense bajó un peso en la apertura de los mercados, en la jornada de este lunes que pasó.

Luego de los anuncios de Sergio Massa, en sus primeros pasos como Ministro de Economía el dólar informal se desplomó pero volvió a subir.

Cotización del dólar blue en agosto

Durante agosto, el dólar blue acumula una baja de $4, luego de terminar julio en los 296 pesos.

En el séptimo mes del año, el dólar informal había trepado $58 (+24,4%), lo que representa hasta el momento su mayor avance mensual en el año.

Previamente, había aumentado $31 (+15%) en junio, luego de subir en mayo $6,50 ( 3,2%).

El dólar paralelo aumentó 50 centavos en abril, y cedió $11 en marzo, su peor performance en 14 meses. En febrero pasado, bajó $6,50 (-3%), después de ascender en enero $5 ó 2,4%.

Cotización del dólar blue en 2022

En lo que va del año, el dólar informal avanza $86, después de cerrar el 2021 en los $208.

Durante el año pasado, el dólar blue registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).

¿Qué es el dólar blue?

La venta del DÓLAR BLUE es solo en el mercado paralelo, el informal, donde los límites y precios se acuerdan entre las personas, con una valor de referencia pero que podría ser diferente cuando se va a una "cueva" a comprar o a vender. No tiene límites como el oficial.

¿Desde cuándo existe y por qué se llama dólar blue?

Hay varias explicaciones: una refiere sobre su denominación marcando que se llama así porque en inglés, "blue", además de nombrar al color azul, remite a algo "oscuro".

Otra afirma que se lo relaciona con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como "blue chips". También lo vinculan con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.

A cuánto está el dólar hoy: oficial

La cotización del dólar oficial cerró este lunes en $140,58, con una suba de 71 centavos en relación con el viernes, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con tendencia dispar.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 1,5%, a $288,88; mientras que el MEP baja 1%, a $ 278,02, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 68 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $133,57.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $182,75 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $231,96.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $246,01.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con ventas por un monto aproximado de US$ 84 millones, en una rueda en la que se concretaron pagos por 110 millones de dólares en el rubro energía.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 174 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 2 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 204 millones.