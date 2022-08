La historia del barbero carlospacense que ayuda a los indigentes

Nicolás Urenda tiene 36 años, desde hace un año se encuentra radicado en Villa Carlos Paz y es uno de los impulsores de una iniciativa solidaria que conmueve: le cambia el look a las personas que no tienen hogar como una forma de ayudarlos a salir de las calles y encender una luz de esperanza en sus vidas.

Hace quince años, Nicolás se perfeccionó en la técnica de la barbería y días atrás, su historia se viralizó cuando recibió en su local ubicado en la calle Moreno 151 a Rafael, un indigente que habita debajo del Puente Uruguay.

En una nota con EL DIARIO, contó un poco de su vida y dijo: «Abrí mi barbería hace dos meses y vengo a ser de la vieja escuela de los barberos. Cuando yo me perfeccioné, no había barberías y eran todas peluquerías. Ahora hay mucha competencia así que la estoy remando como puedo, pero siempre intentó ayudar. Vendí mi auto para abrir el local y estoy empezando de cero».

«Empecé a trabajar con mi papá en una carpintería, después pasé por fábricas autopartistas y al principio no sabía si mudarme a Carlos Paz. Actualmente vivo en el local, tengo baño con ducha y un lugar para la cama y me defiendo con eso»; añadió.

«Cuando tenía 17 años mis padres se vinieron a vivir a Carlos Paz y yo me quedé en Córdoba. Muchas veces la pasé mal, no tuve para comer y hacía changas. Cuando pasás necesidad, valorás muchas cosas, a la gente, un plato de comida y cuando vi el anuncio de Julián para ayudar a Rafael, decidí ayudarlo. No somos nadie para juzgar por qué esta en esa situación y decidí ayudarlo con un cambio de look, que es mucho más que eso, es una forma de ayudarlo a salir adelante. Rafael sabe que cuando quiera puede venir a tomarse una taza de café o recibir un plato de comida, a mucha gente le hace falta. Espero que él pueda cambiar y que vea que tiene esperanzas y puede salir adelante, él sabe que hay gente que lo quiere ayudar»; reconoció Nicolás.

En torno a la iniciativa que impulsa y que también se difunde a nivel internacional (hubo experiencias similares en Europay Estados Unidos), destacó: «Es un comienzo el cambio de look, la imagen es mucho y mucha gente juzga por eso. A mi no me costó, traerlo acá me hizo recordar el pasado, y poner otra vez los pies en la tierra».