Está desaparecido y lo buscan en las sierras de Córdoba

Federico Fernández es oriundo de Rosario, se encontraba radicado en Venado Tuerto (Santa Fe) y hace 15 días se encuentra desaparecido. Su familia está buscándolo intensamente y la principal hipótesis es que podría haber viajado a las sierras cordobesas para trabajar como vendedor ambulante.

Silvina Oviedo es su hermana, se comunicó con EL DIARIO y dijo: ««Él estaba alquilando una pensión con mi otro hermano desde hace algunos meses, ellos viajan a vender repasadores y otras cosas por los pueblitos. Mi otro hermano se va a trabajar a Santa Isabel y Federico se queda porque estaba cansado, había llegado tarde el día anterior. Cuando mi hermano volvió a la noche, ya no estaba y desde entonces no sabemos nada de él».

«Pasaron dos días y nos enteramos que lo habían parado en un control en Rufino, pero lo habían dejado ir. No sabemos nada desde entonces y la novia (que vive en Rosario) nos dijo que él comentó que había conocido gente de Córdoba y que tenías ganar de irse. Pensamos que podría estar en la ciudad de Córdoba, pero no tiene celular», reconoció la mujer.

«Ya agotamos todas las posibilidades y pensamos que capaz no se acuerda los números y no puede comunicarse, pero es raro que no lo haga por las redes. La denuncia de su desaparición está hecha en Venado Tuerto, pero no lo están buscando mucho»; finalizó.