Huerta Grande avanza con el techado del Polideportivo Municipal

El Intendente de Huerta Grande, Matías Montoto llevó a cabo una rueda de prensa para adelantar información sobre una de las obras más importantes que encara el municipio.

Se trata del techado del Polideportivo Municipal enclavado sobre calle Hipólito Irigoyen a metros del municipio.

Matías Montoto explicó: “Estamos muy felices de encarar una obra tan esperada por esta gestión porque seguimos apostando a los lugares deportivos, sociales y culturales.

Este lugar va a servir para que se realicen varias actividades, esta obra se encara en tres etapas, la primera es el techo con una inversión de 8 millones de pesos entre material y mano de obra, la segunda etapa es el cerramiento del lado sur este y oeste con una inversión de 5 millones de pesos y 2 millones de pesos en mano de obra, y la tercera etapa final es la colocación de los portones del frente y un segundo ingreso.

En cuanto a los materiales para la finalización de la obra está todo pagado con recursos propios, desde esta gestión hemos trabajado en el ordenamiento de las finanzas y en la administración del municipio, así que esta obra es de todos los vecinos de Huerta Grande."

Y agrega: "Yo me imagino este lugar como un anfiteatro para muchos eventos, dentro de poco tiempo el nivel Inicial del Bernardino Rivadavia cumple sus 50 aniversario y los festejos se realizarán aquí, las fiestas de fin de año, el Ballet Oficial de Huerta Grande que cada año realiza su fiesta de fin de año en La Falda ahora van a tener este predio, este es un lugar céntrico donde todas las instituciones van a poder utilizarlo. Lugares como este y que sean municipal no hay muchos en Punilla. La primera prueba la haremos el próximo 18 de septiembre con la Fiesta de la Primavera denominada el “Cóndor Fest” donde tendremos varias bandas locales y el cierre con “La Monada” en un festejo de primavera Sin alcohol y donde antes lo realizábamos en la ex estación del ferrocarril y hoy con la llegada del tren no podemos hacer más eventos en ese lugar”.