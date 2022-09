Misiones: Encontró dos millones de pesos, los devolvió y ayudó a una familia

Matías Pauluch tiene 35 años, trabaja en una maderera en localidad misionera de Leandro N. Alem y se hizo famoso luego de haber encontrado 2,5 millones de pesos y devolverlo a una familia. El hombre vio el momento en que una pareja en una moto perdía un paquete con dinero, lo entregó a sus dueños y no quiso aceptar la recompensa.

Tras haber rastreado a los propietarios, llegó hasta una vivienda en el Kilómetro Nº26 de Alem y reconoció a la mujer que iba en la parte trasera de la moto. «Me comentaron que habían vendido una moto y una parte de un terreno para juntar ese dinero. Tenían que hacer un tratamiento con uno de sus hijos que está muy enfermo»; reveló Pauluch.

El padre del niño le dijo que había 2,5 millones de pesos dentro de la bolsa que encontró y que ya lo daban por perdido. Fue entonces que le ofrecieron 10 mil de recompensa pero el joven no los aceptó.

«Para mí es un acto normal, si algo no es tuyo se devuelve. Yo no los conocía, ni tampoco me gusta hacer alarde del hecho, pero vi la posibilidad de ayudarlos y no lo dudé. Imagino que un hijo enfermo es lo peor que te puede pasar en la vida. Ellos me abrazaron y me agradecieron. Ese dinero lo iban a usar para el traslado y el tratamiento que necesita»; manifestó el vecino.