Los padres de Fernando: «La sentencia de por vida la tenemos nosotros»

Durante el mediodía de hoy se llevó a cabo la última audiencia de alegatos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años asesinado a golpes en la puerta del boliche Le Brique, en Villa Gesell, el 18 de enero de 2020.

Luego de quince encuentros frente a los jueces Emiliano Lázzari, María Claudia Castro y Christian Rabaia del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Dolores, resta esperar el veredicto que darán el próximo 6 de febrero para Máximo Thomsen, Ayrton Viollaz, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y los tres Pertossi: Lucas, Ciro y Luciano.

Noticias Relacionadas Crimen de Báez Sosa: la defensa pidió la absolución de los imputados

Por su parte, Silvino Báez y Graciela Sosa, padres del joven brutalmente asesinado, dialogaron con C5N y pidieron "una justicia ejemplar" para los asesinos de su hijo, es decir, "que sea perpetua para todos para que esto no vuelva a ocurrir y no haya otro 'Fernando'".

En ese sentido, Graciela se refirió al pedido de disculpas por parte de los imputados en la jornada de hoy y sostuvo: "No se les veía arrepentidos, tal vez lloren por lo que les espera, pero no por lo que hicieron". En esta misma línea, respondió sobre si los padres de los jóvenes oriundos de Zárate se habían acercado a dar un pedido de perdón durante el juicio: "En ningún momento se acercaron, pero consideramos que no es necesario que a esta altura los padres de ellos nos pidan disculpas, sería fuera de lugar. Cuanto más lejos estén de nosotros, mejor".

Finalmente, Silvino señaló que vienen "con este dolor a cuesta hace tres años" y que, para ellos, "el dolor toda la vida va a ser igual". Además, remarcó que no hay justicia que les devuelva a Fernando: "por más que la sentencia sea de por vida para ellos, la sentencia de por vida la tenemos nosotros".