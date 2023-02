Mirtha Legrand dijo qué hará con la camiseta autografiada de Messi

Mar del Plata. Por estos días, Mirtha Legrand se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Mar del Plata. Y, como suele hacer durante sus visitas a esta ciudad balnearia, aprovecha para ir a ver las diferentes propuestas teatrales que se presentan en la temporada. El viernes fue recibida con honores en el teatro Tronador, donde Facundo Arana y Guillermina Valdés protagonizan la obra 39 escalones. Y después de dedicarle unas sentidas palabras a la ex de Marcelo Tinelli, que la había invitado especialmente a ver la función, dialogó con Socios del Espectáculo y se mostró muy emocionada por el gesto de que tuvo para con ella Lionel Messi.



Sucede que este lunes y como todos los años, la diva encabezará la cena de gala a beneficio del Hospital Materno Infantil que tendrá lugar en el Hotel Costa Galana. Y, para esta edición, contará con un incentivo extra para quienes decidan colaborar. “Conseguí la camiseta de Messi autografiada para rematar”, contó la Chiqui visiblemente entusiasmada. Y luego reveló los detalles de su gestión.



“Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’. Y yo creí que me tomaban el pelo. ‘Soy Celia’, me dijo”, comenzó relatando Mirtha. Y siguió: “Luego se nos ocurrió con Claudia, del Costa Galana, qué pasa si le pedimos una camiseta”.



Claro que, lejos de querer guardarla como un trofeo personal, la idea de la Legrand siempre fue conseguir la prenda del 10 de la selección argentina campeona del mundo para recaudar fondos. “La vamos a rematar, es todo para el Hospital. Es un bien fantástico. Creo que la van a exhibir en el lobby del hotel”, dijo la diva, que cumple el rol de Madrina Honoraria de FUNDAMI y este año estará al frente de la cena número XXIII que tiene como finalidad la compra de nuevas maquinarias para el nosocomio.