Carlos Paz: Marcharán a 15 años de la desaparición de Miriam Domínguez

Este 1 de febrero se cumplen 15 años desde que vieron por última vez a Miriam Domínguez, una mujer de 33 años, vecina de Carlos Paz y madre de 5 niños.

La familia realizará una marcha este miércoles que partirá desde la Av. San Martín esquina Libertad a las 17:30 horas. Están exigiendo que se reactive la causa con fuertes acusaciones hacia la fiscalía a cargo del fiscal Ricardo Mazzuchi.

Pasaron 15 años de su desaparición, dos fiscales y ninguna respuesta. En el 2020 por primera vez las hijas fueron llamadas para entregar una muestra de ADN para que pudieran ser cotejadas ante cualquier caso.

Las hijas denuncian que nunca la buscaron, y que en el 2016 una asistente de la Fiscalía les dijo ante la insistencia que «a cualquiera «se puede calentar e irse con un macho», incluso les ofrecieron firmar para cerrar la causa. La familia sigue sosteniendo la culpabilidad de que su ex pareja la asesinó.

Yamila Medero, hija de Miriam afirmó: «Es un nuevo aniversario sin justica y sin respuestas de la Fiscalía de Segundo Turno. No tenemos respuestas, siempre dicen que hacen algo, pero no hay novedades. Mis abuelos murieron sin saber de su hija y nosotros seguimos exigiendo mientras el caso está durmiendo en la Fiscalía. Seguimos sosteniendo y así va ser hasta el día que se haga justicia que su ex pareja la mató».

«Yo no creo que se fuera por decisión propia, él la hizo desaparecer. Yo hoy soy madre y una no dejaría a sus hijos por 14 años, él la mató. Es una constante de incertidumbres, yo y mis hermanas fuimos madre, no conoció a ninguno de sus nietos y se perdió todo, la familia se derrumbó, se vino abajo»; aseveró.

«Mi abuela murió depresiva en un hospital, mi abuelo también. En la Fiscalía lo trataban de loco por ir todos los días a preguntar. La ausencia de una madre es lo peor, pero la incertidumbre más todavía. Toda la información siempre apuntó a Fabian Cufré. Su causa nunca fue importante, nunca tuvimos dinero para pagar abogados»; finalizó.