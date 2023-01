Alberto Fernández descasará unos días en Chapadmalal

El presidente Alberto Fernández se tomará unos días de descanso junto a su familia en la Residencia Presidencial de Chapadmalal y retomará su agenda oficial el próximo lunes con una actividad en la ciudad de Miramar.

El jefe de Estado disfrutará de unos días en la localidad balnearia junto a la primera dama, Fabiola Yáñez, y el pequeño hijo de ambos, Francisco.

Alberto Fernández no tiene estipuladas actividades en su agenda hasta el próximo lunes, por lo que no está previsto que haga apariciones públicas.

El jefe de Estado arribó este jueves a la ciudad balnearia de Mar del Plata para dar a conocer la licitación de la puesta en valor y restauración integral del Instituto Saturnino Unzué, declarado Monumento Histórico Nacional, una obra que implicará una inversión de 995 millones de pesos.

En la actividad que realizó este mediodía se mostró junto a los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz; además de la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta.

Previo a iniciar sus mini vacaciones, en medio de la polémica por el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente almorzó junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires en la Residencia Presidencial de Chapadmalal.

Desde el entorno presidencial indicaron que el mandatario se tomará unos días para disfrutar en familia, pero estará "en contacto permanente" con los integrantes del Gabinete nacional. Fuentes de la Casa Rosada habían anticipado días atrás que Fernández no se tomará vacaciones prolongadas sino que utilizará algunos fines de semana para viajar a Chapadmalal.

Si bien el jefe de Estado decidió no tomarse un descanso durante el verano y continuar con sus actividades en la Casa de Gobierno, no realizó ninguna directiva en particular a los ministros nacionales, quienes tienen el visto bueno para hacer lo que crean más conveniente.

"El Presidente no se va a tomar vacaciones en este momento, tiene que estar en el país", resumieron fuentes de la Casa de Gobierno y aclararon que "los integrantes del Gabinete tienen derecho a tomarse vacaciones".

Por último, afirmaron que no hay ninguna directiva en especial respecto de los destinos permitidos para vacacionar: "Los integrantes del Gabinete son responsables. Cada uno sabe qué prudencia debe tener, lo que se puede hacer y lo que no".