Paro de trabajadores en la Clínica Punilla por falta de pagos

El personal médico del Sanatorio Privado Punilla de Villa Carlos Paz comenzó esta mañana con una medida de fuerza para reclamar por el pago de los bonos de Navidad y la cancelación de los aportes adeudados de la obra social.

David Albarracín es delegado de los trabajadores y dijo: «Desde las nueve de la mañana hasta las doce del mediodía estuvimos en asamblea. Estamos reclamando el bono navideño que no fue pagado todavía y sabemos que la patronal está presentando un amparo para no abonar. Es una medida ilegal y no quieren pagarlo porque dicen que no tienen dinero».

«En algunas otras clínicas está sucediendo lo mismo, todos los empleados estamos afectados»; añadió.

«Otro de los puntos que estamos reclamando es que el contador ha descontado los aportes de la obra social pero existe una deuda y estamos sin cobertura médica. Mañana vamos a seguir reclamando»; concluyó el delegado.