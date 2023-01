Seis carlospacenses sufrieron picaduras de alacranes

Con la llegada de las altas temperaturas, comenzaron a proliferar los alacranes y hubo seis casos de vecinos que fueron picados y debieron ser asistidos en el Hospital Sayago de Villa Carlos Paz. En todos los casos, los pacientes resultaron con síntomas leves pero la situación se agrava cuando se trata de menores de edad.

Para evitar las picaduras, se deben tomar ciertas medidas de seguridad en los espacios que uno habita. Se recomienda mantener limpias las rejillas y sumideros, usar telas mosquiteras en el hogar, cuidar las grietas que pueda haber en los rincones y mantener los espacios externos de las casas limpios.

El doctor Walter Angulo es médico clínica y habló sobre la prevención y los síntomas que deben tenerse en cuenta. «La picadura de alacrán ocasiona un dolor local muy fuerte y un edema. Se recomienda no realizar ningún tipo de tratamiento en el hogar, lo ideal es asistir al hospital y si pueden atrapar el alacrán y traerlo, es mucho mejor. En una persona adulta no genera problemas graves, aunque causa dolor y ardor. Los síntomas más graves se ven en niños menores de seis años, esto se debe a una cuestión de peso y tamaño. No es lo mismo una cantidad determinada de veneno en un niño que en un adulto».

«Los síntomas son sudor, aumento de la frecuencia cardíaca y se realizan una serie de evaluaciones. Al adulto se le brinda medicación para evitar una reacción alérgica, mientras que el niño queda en observación y si tiene síntomas importantes, se le suministra suero y se hace una pronta derivación si hace falta»; añadió el facultativo.

Consultado sobre los casos registrados durante las últimas semanas, reveló: «No hemos tenido casos de derivaciones, en el último tiempo se dieron unos seis casos aproximadamente de picaduras en adultos y sin complicaciones».